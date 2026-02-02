倉敷アブレイズ 2025-26シーズンのホーム最終4試合に、市民・県民の皆さまを対象とした「無料招待デー」を開催。
今シーズン、倉敷アブレイズは「挑戦にこそ、私たちの価値がある。」をスローガンに、地域に根ざしたクラブづくりを進めてきました。シーズン終盤を迎える今回のホーム最終4試合は、地元、倉敷で「勝ちに行く」大切な4試合です。
無料招待デー概要
※市民招待デーは事前申込み制です。定員に達し次第、受付を終了します。
市民招待デー
[対象試合]
2月14日（土）・15日（日）
vs フォレストリーヴズ熊本
[会場]
水島緑地福田公園体育館
[招待対象]
倉敷市、浅口市、瀬戸内市、矢掛町、和気町、
高梁市、新見市、備前市、吉備中央町
[招待内容]
2階自由席 無料（事前申込み制）
県民招待デー
[対象試合]
3月7日（土）・8日（日）
vs 東京サンビームズ
[会場]
水島緑地福田公園体育館
[招待対象]
岡山県内全域
[招待内容]
2階自由席 無料（事前申込み制）
※県民招待デーは事前申込み制です。定員に達し次第、受付を終了します。
市民・県民招待デーのお申込みはこちら :
https://forms.gle/kkqJV9DuYbTubfRd6
試合後も楽しめる参加型イベント
試合後には、来場者が参加できる特別企画をご用意しています。選手のサインボールをキャッチした方に、選手から直接バレンタインチョコをプレゼントする「手渡しバレンタイン」を開催。あわせて、入場時に配布される投票用紙で、その試合で最も輝いた倉敷アブレイズの選手を予想する「ベスト・アブレイズ・プレーヤー投票」も実施。正解者の中から抽選で1名様に、全選手サイン入り色紙とバレンタインチョコをプレゼントします。
会場を赤く染める応援グッズ配布
入場時に、試合をより楽しめる応援グッズを来場者にプレゼントします。
3月7日は、赤い「勝ちTシャツ」を先着500名様に配布。着用して会場を赤く染め、選手を後押しします。
3月8日は、掲げて振って会場と一体になれる「応援タオル」を先着500名様に配布します。
さらに、両日とも叩いて鳴らして応援できるスティックバルーンを合計2,000名様に配布します。
※応援グッズはいずれも入場時配布、なくなり次第終了となります。
※ホーム最終4試合すべてで実施します。
会場を盛り上げる演出＆抽選会
お笑い芸人の2人組「スレンダーパンダ」が登場し、会場を盛り上げます。
あわせて、公式グッズが当たる「ガラガラ抽選会」も開催。1回1,000円で、1,000円相当以上の公式グッズが必ず当たります。
さらに試合前には、コートDJとアナウンサーが連携し、応援のタイミングや見どころを分かりやすく紹介。初めて観戦される方にも分かりやすく応援をナビゲートします。
また、試合前には学生チームによる前座試合を実施するほか、ハーフタイムイベントやキッチンカーの出店など、試合以外の時間も楽しめる企画をご用意しています。
ご家族やご友人と一緒に、1日を通して楽しめるホームゲームです。
勝ちに行く熱い試合とともに、会場ならではの雰囲気をぜひ体感してください。
