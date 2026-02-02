倉敷アブレイズ　2025-26シーズンのホーム最終4試合に、市民・県民の皆さまを対象とした「無料招待デー」を開催。

株式会社アブレイズ

今シーズン、倉敷アブレイズは「挑戦にこそ、私たちの価値がある。」をスローガンに、地域に根ざしたクラブづくりを進めてきました。シーズン終盤を迎える今回のホーム最終4試合は、地元、倉敷で「勝ちに行く」大切な4試合です。

無料招待デー概要

※市民招待デーは事前申込み制です。定員に達し次第、受付を終了します。市民招待デー

[対象試合]

2月14日（土）・15日（日）

vs フォレストリーヴズ熊本

[会場]

水島緑地福田公園体育館

[招待対象]

倉敷市、浅口市、瀬戸内市、矢掛町、和気町、

高梁市、新見市、備前市、吉備中央町

[招待内容]

2階自由席 無料（事前申込み制）

県民招待デー

[対象試合]

3月7日（土）・8日（日）

vs 東京サンビームズ

[会場]

水島緑地福田公園体育館

[招待対象]

岡山県内全域

[招待内容]

2階自由席 無料（事前申込み制）

※県民招待デーは事前申込み制です。定員に達し次第、受付を終了します。

市民・県民招待デーのお申込みはこちら :https://forms.gle/kkqJV9DuYbTubfRd6試合後も楽しめる参加型イベント

試合後には、来場者が参加できる特別企画をご用意しています。選手のサインボールをキャッチした方に、選手から直接バレンタインチョコをプレゼントする「手渡しバレンタイン」を開催。あわせて、入場時に配布される投票用紙で、その試合で最も輝いた倉敷アブレイズの選手を予想する「ベスト・アブレイズ・プレーヤー投票」も実施。正解者の中から抽選で1名様に、全選手サイン入り色紙とバレンタインチョコをプレゼントします。

会場を赤く染める応援グッズ配布

入場時に、試合をより楽しめる応援グッズを来場者にプレゼントします。

3月7日は、赤い「勝ちTシャツ」を先着500名様に配布。着用して会場を赤く染め、選手を後押しします。

3月8日は、掲げて振って会場と一体になれる「応援タオル」を先着500名様に配布します。

さらに、両日とも叩いて鳴らして応援できるスティックバルーンを合計2,000名様に配布します。

※応援グッズはいずれも入場時配布、なくなり次第終了となります。※ホーム最終4試合すべてで実施します。会場を盛り上げる演出＆抽選会

お笑い芸人の2人組「スレンダーパンダ」が登場し、会場を盛り上げます。

あわせて、公式グッズが当たる「ガラガラ抽選会」も開催。1回1,000円で、1,000円相当以上の公式グッズが必ず当たります。

さらに試合前には、コートDJとアナウンサーが連携し、応援のタイミングや見どころを分かりやすく紹介。初めて観戦される方にも分かりやすく応援をナビゲートします。

また、試合前には学生チームによる前座試合を実施するほか、ハーフタイムイベントやキッチンカーの出店など、試合以外の時間も楽しめる企画をご用意しています。

ご家族やご友人と一緒に、1日を通して楽しめるホームゲームです。

勝ちに行く熱い試合とともに、会場ならではの雰囲気をぜひ体感してください。

市民・県民招待デーのお申込みはこちら :https://forms.gle/kkqJV9DuYbTubfRd6