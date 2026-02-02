読む・聴く・歌うで甦る戦時下の唱歌。『初等科音楽』復刻書籍＋全曲対応ピアノ伴奏CDセット発売

株式会社ハート出版

戦時中、国民学校で使用されていた国定音楽教科書『初等科音楽』を完全復刻した書籍と、その全掲載曲に対応するピアノ伴奏CDを組み合わせた、書籍＋音源のセット商品が発売されました。本セットは、ハート出版の『［復刻版］初等科音楽』と、『［CD版］初等科音楽 ピアノ伴奏CD（2枚組）』をセットにしたものです。

『［復刻版］初等科音楽』は、初等科三～六年生用として編まれた国民学校音楽教科書四冊分を合本し、楽譜・歌詞・挿絵を原書どおりに再現した復刻版です。戦後の占領政策により、これらの教科書に掲載されていた多くの楽曲は墨塗りや削除の対象となり、戦後教育の中で次第に姿を消していきました。

本書では、戦後長く封印されてきた唱歌を含め、当時の掲載曲をそのまま収録しています。これにより、戦時下の音楽教育が、どのような価値観や世界観のもとで子どもたちに歌を教えていたのかを、史料として具体的に読み取ることが可能になります。

巻末解説は、歌手で参議院議員の 塩入清香氏が執筆。日本音楽の源流にある「歌心」、和歌から旋律へと連なる日本独自の音楽文化、そして戦後教育の中で「君が代」や唱歌がどのように扱われてきたのかを、音楽家の視点から平易に論じています。

本セットの最大の特長は、書籍に掲載されたすべての楽曲を、実際に「音」として再現するピアノ伴奏CDが付属する点にあります。CDは全曲を歌唱なしのピアノ伴奏（インストゥルメンタル）として収録しており、教科書を見ながら、ご家庭や学校、地域活動の場で「みんなで歌う」ことを可能にします。

また、戦後ほとんど演奏される機会のなかった唱歌も、ピアノの旋律として甦ることで、旋律の特徴や情緒を客観的に味わうことができます。懐かしい旋律は、高齢者施設でのレクリエーション、近代史・教育史学習の補助教材など、幅広い用途での活用が期待されます。

さらにCDには、特別収録として、塩入清香氏による「君が代」の歌唱音源をボーナストラックとして収録。書籍の解説で語られる日本音楽の精神性を、言葉ではなく実際の響きとして体験できる構成となっています。

本セット商品は、単品購入に比べ割安になっており、初めて『初等科音楽』に触れる読者にとって、最も包括的に戦前・戦中の音楽教育を体験できる決定版といえます。

【商品情報】

商品名：［復刻版］初等科音楽＋［CD版］初等科音楽セット

仕様：書籍１冊・ＣＤ２枚組

ISBN：978-4802402569

発売：2026.01.25

本体：4800円（税別）

発行：ハート出版

商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/4802400632