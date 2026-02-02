クラフトリキュール里和浸酒 SATONOWA(R)ビーツ、No.3がモンドセレクション World Selection of Spirits 2026 Quality Awards 2026 にノミネート

■ SATONOWA(R) ビーツ、No.3 クロモジ＆赤シソ 2作品がモンドセレクション World Selection of Spirits 2026 Quality Awards 2026 にノミネート

株式会社おおたき里づくり研究所

株式会社おおたき里づくり研究所（滋賀県多賀町）および NPO 法人おおたき里づくりネットワークが手がけるクラフトリキュール

里和浸酒 SATONOWA(R) ビーツ、No.3 クロモジ＆赤シソ は、

国際的な品質評価機関 Monde Selection 主催「World Selection of Spirits 2026」において、

Quality Awards 2026 へのノミネート認定を受けました。

（出品者は多賀町大滝地域里づくり協議会 Otaki Satoyama Community Development Council）

本ノミネートは、第64回 World Selection of Spirits 2026 の審査員団により、

各カテゴリーにおける必須評価基準を満たした製品として選定されたことを示すものであり、

SATONOWA(R) ビーツ、No.3 クロモジ＆赤シソは、2026 年の品質評価賞における公式審査対象製品として認定されています。

モンドセレクションのノミネート認定書 ビーツモンドセレクションのノミネート認定書 No.3

■ 彦根・Salon Bar Thistle で新カクテル提供開始

このノミネートを受け、彦根市の Salon Bar Thistle（サロンバー・シスル） https://www.bar-thistle.jp/ では、

里和浸酒 SATONOWA(R) No.3 クロモジ＆赤シソ を使ったオリジナルカクテル

「サードプレイス」 の提供を開始しました。

「サードプレイス」は、クロモジの清涼感ある香りと赤シソの風味を活かした一杯で、

日々の喧噪から離れた“自分だけの居場所（Third Place）”を感じられる味わいです。

里山素材を使ったクラフトリキュールならではの深みを、バー空間でお楽しみいただけます。

No.3の味わいを活かしたオリジナルカクテル

■ 里山資源を活かしたやさしい酒づくり

里和浸酒 SATONOWA(R) シリーズは、滋賀県多賀町大滝地域の廃業酒蔵を再生した拠点を舞台に、

酒粕をアップサイクルした粕取焼酎を原酒に使用しています。

ビーツ：地元多賀町で収穫されたビーツを浸け込み、アントシアニン豊富な色とほろにがい甘みを生かしたリキュールです。

No.3 クロモジ＆赤シソ：地元産のビーツと自家栽培のローゼルに加え、里山のクロモジと大津市の比良里山クラブ栽培の赤シソを使用し、清涼感と風味の調和を楽しめる一杯です。

すべて国産原料を使用し、環境負荷の低減や地域循環を意識した里山発のクラフトリキュールとして仕上げています。

■クラウドファンディングにて販売中

里和浸酒 SATONOWA(R) No.3 クロモジ＆赤シソは現在、CAMPFIRE にてクラウドファンディングを実施中です。

本プロジェクトでは、酒蔵再生と里山資源を活かした酒づくりを次のステップへ進めるため、

製品の購入を通じて応援いただけます。

▼ クラウドファンディングページ

https://camp-fire.jp/projects/914704

※本商品は、上記クラウドファンディングページよりご購入いただけます。

■製品概要

2月28日までクラウドファンディングを実施中 https://camp-fire.jp/projects/914704

里和浸酒 SATONOWA(R) ビーツ

品目：リキュール

原料原産地名：粕取焼酎（国内製造：滋賀県）

内容量：200ml/500ml

アルコール分：16％

販売者：特定非営利活動法人おおたき里づくりネットワーク 滋賀県犬上郡多賀町富之尾1586-2

製造所：株式会社K.S.P 岩手県胆沢群金ケ崎町西根下桑ノ木田30

里和浸酒 SATONOWA(R) No.3 クロモジ＆赤シソ

品目：リキュール

原料原産地名：滋賀県産（粕取焼酎）

内容量：200ml/500ml

アルコール分：15％

加工者：特定非営利活動法人おおたき里づくりネットワーク

滋賀県犬上郡多賀町冨之尾1586-2

■今後の展望

今回のノミネート認定を契機に、SATONOWA(R) シリーズは国内外へ認知を広げるとともに、

酒類製造免許取得後の本格的な製造体制構築を進め、里山素材を使った新たな価値創出に取り組んでまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社おおたき里づくり研究所

所在地：滋賀県犬上郡多賀町富之尾1656

事業内容：

・地域資源を活用した商品・事業の企画、開発、運営

・酒類製造および関連商品の企画・販売（酒類製造免許取得後）

・地域拠点（酒蔵等）の再生・活用事業

設立：2025年6月

URL：https://www.satozukuri.jp/

■ 団体概要

団体名：NPO法人おおたき里づくりネットワーク

所在地：滋賀県犬上郡多賀町富之尾1586-2

活動内容：

・多賀町大滝地域の活性化に関する事業

・地域住民、大学、地域おこし協力隊等と連携した地域づくり活動

・地域資源を活かした商品開発、交流・学習事業

・空き家・空き施設等の利活用促進

設立：2022年4月

URL：https://www.ootaki-svn.net/

■ お問い合わせ先

団体名：株式会社おおたき里づくり研究所

担当：岩下晃士（代表取締役社長）

TEL：080-1295-4952

E-mail：satozukuri.lab@gmail.com

住所：滋賀県犬上郡多賀町富之尾1656

※取材、商品に関するお問い合わせ、クラウドファンディングに関するご質問は、上記までお願いいたします。