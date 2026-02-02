63％小型・50％軽量・33％省エネを達成した基板実装型単極リレーを販売開始！誘導負荷を直接制御できる小型大容量リレー

株式会社ベスタクト・ソリューションズ

安川電機グループのベスタクト・ソリューションズ（福岡県行橋市）は、ソレノイドバルブやDCモータなど誘導負荷に対応した小型の基板実装型単極リレー「RZDR‑GA10S型」「RZDR‑GA01S型」を2026年2月より販売開始します。従来品比63%の小型化(外形寸法：11.7×40×11.7mm)と従来品比50%減の軽量化(質量20g)を達成し、省スペース化や機器の軽量化に貢献します。

また誘導負荷時の定格使用電流はDC110ボルト、0.5アンペア(時定数L/R=50ms)で、ソレノイドバルブやDCモータなどを保護回路なしで直接オン・オフ制御ができるため回路設計の簡略化に寄与します。さらに接点は長寿命設計かつ2億回に1回以下の故障率という高い接触信頼性を兼ね備え、さまざまな制御機器や装置の安定動作を支えます。

1. 製品開発の背景

近年、電気制御装置では、安定動作を前提に軽量化・小型化・省エネルギー化が強く求められています。一方で、ソレノイドバルブ、DCモータ、接触器やブレーキなどの誘導負荷を制御する際には、小型リレーでは保護回路の追加が必要になることがあります。また、誘導負荷対応のリレーは大型化しやすく、このような背景から安定動作と小型化の両立が課題となっていました。

ベスタクト・ソリューションズは、国内外の鉄道や産業機器における豊富な納入実績と独自の接点技術を活かし、従来品と同等の誘導負荷性能を維持しつつ、大幅なサイズダウンを実現したリレーを開発しました。小型ながらソレノイドバルブやDCモータなどの誘導負荷を繰り返し直接オン・オフしても、接点の溶着や接触不良、誤動作を起こしにくく、長期間にわたり安定した制御に貢献します。

2. 製品の特長

１.大幅な小型化・軽量化・省エネルギー化

従来品比 63％の小型化・・・外形寸法：幅11.7mm × 長さ40mm × 高さ11.7mm

従来品比 50％の軽量化・・・質量 20g

従来品比 33％の省エネルギー化・・・最小消費電力0.4W

→ 制御盤の省スペース化、装置全体の軽量化に貢献します。

２.誘導負荷を直接オン・オフ可能

誘導負荷時 定格使用電流：DC110V・0.5A

対応時定数：L/R＝50msまで

ソレノイドバルブ、DCモータ、接触器、ブレーキなどスイッチオフ時に

逆方向の電圧が発生しやすい負荷を保護回路なしで直接制御可能。

→ 回路設計の簡略化、部品点数削減に寄与します。

３.高い接触信頼性と長寿命

ベスタクト接点内蔵

故障率：2億回に1回以下（気中接点リレーの約20分の1）

長寿命・高信頼性設計

→ 産業機器や鉄道用途など、高い信頼性が求められる現場でも安心して使用できます。

3. 主な用途

制御盤、FA機器などの産業機器

鉄道関連機器（鉄道用振動衝撃試験規格JIS E 4031に準拠）

ソレノイドバルブ制御

DCモータ制御

接触器制御

ブレーキ制御 など

4. 製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/111328/table/9_1_df9ea9de9d9e03a22f518da00d0808f9.jpg?v=202602020951 ]

5. 製品特長および詳細仕様

詳細仕様はベスタクト・ソリューションズHPの単極リレーページ(https://www.bestact.co.jp/products/pcb-relay/rzdr-g10s-e10s?utm_source=press&utm_medium=referral)をご確認ください。

【仕様に関するお問い合わせ】

製品仕様など技術的なご不明点に関しましてはこちらのフォーム(https://www.bestact.co.jp/contact/tech-support-relays-switches?utm_source=press&utm_medium=referral)よりお気軽にお問い合わせください。



【販売に関するお問い合わせ】

お見積りや納期など販売に関しましてはこちらのフォーム(https://www.bestact.co.jp/contact/purchase?utm_source=press&utm_medium=referral)よりお気軽にお問い合わせください。

株式会社ベスタクト・ソリューションズ

所在地：福岡県行橋市西宮市2-13-1 （株）安川電機 行橋事業所内

事業内容：ベスタクトおよび、スイッチング・デバイス関連製品の製造販売

お問い合わせ：https://www.bestact.co.jp/contact