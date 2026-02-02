“物流”を社会課題解決のインフラへ、SECAI MARCHEが追加資金調達

株式会社SECAI MARCHE

2026年1月、東南アジアにおける生鮮食品サプライチェーンの構築を手がける株式会社SECAI MARCHE（本社：東京都、以下「当社」）は、商船三井グループのコーポレートベンチャーキャピタル（CVC）である株式会社MOL PLUSを引受先とする追加の資金調達を実施いたしました。MOL PLUSは、スタートアップのアイデア／テクノロジーと商船三井グループのリソースを掛け合わせ、海運業のビジネスモデル変革や新規事業創出を推進するCVCです。

当社はこれまで、東南アジアにおいて生産者と飲食店・小売店舗等の需要家を直接つなぐ産直ECと受注～検品～パッキング～冷蔵配送までを一気通貫で担うフルフィルメントを通じて、生鮮食品サプライチェーンの高度化に取り組んでまいりました。直近の資金調達ラウンドでは、ヤマトホールディングスおよびNIPPON EXPRESSホールディングスが関与するCVCファンド等を引受先として資金調達を実施しています。

そして今回、MOL PLUSの資本参入により、当社のコールドチェーン構想は“点の改善”から“面のインフラ化”へと進化します。すでに国内大手物流企業（3社）が当社に加わることで、日本の物流知見とネットワークを結集した「日本品質」で、アジアの冷蔵物流インフラを広域に整備することが可能になります。ヤマトホールディングス・NIPPON EXPRESSホールディングスが持つ強固な物流アセット／オペレーション知見に加え、商船三井グループとの連携可能性が広がることで、海上輸送を含むクロスボーダー領域まで温度管理の思想を貫いた“切れ目のないコールドチェーン”を構築・拡張していきます。

このインパクトは、単なる物流能力の強化にとどまりません。生鮮流通の現場で起きがちな温度逸脱・需給ギャップ・リードタイムの不確実性を抑え、食品ロスの削減、持続可能な農業の支援（生産者の販路拡大・収益性向上）、そしてアジア域内での安定供給を同時に前進させます。当社は、物流を“コスト”ではなく“社会課題解決のカギ”として再設計し、物流×社会課題解決の世界観をアジアへ実装してまいります。

今後の重点取り組み

今回調達した資金は、以下の分野に重点的に投資いたします。

- 物流・コールドチェーン網の拡充東南アジア主要都市における拠点強化温度管理型配送網の更なる整備による鮮度保持と廃棄削減運用標準化（品質・温度・梱包・受渡し）- サプライチェーンシステムの高度化生産者と需要側をリアルタイムでつなぐ需給最適化データ活用による価格最適化在庫管理、配送計画の精緻化- プロダクト・サービス拡張取扱品目の拡充（青果・水産物に加え畜産物・加工品など）日本の輸出プラットフォームとして他国へサービスを拡大- 組織体制とパートナー網の強化テクノロジー開発人材や物流オペレーション人材の採用現地パートナーシップの拡大

当社は今後も「GROWTH FOR EVERYONE」のミッションのもと、食と農の流通革新をリードし、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

投資家コメント

株式会社MOL PLUS CEO 阪本 拓也

セカイマルシェは食のサプライチェーン(商流)をつくる会社です。商流をつくるビジネスモデルだけでもチャレンジです。現場に訪問させていただいた際に、倉庫の温度管理などについて繊細にオペレーションを実行している点を目の当たりにし、商流を創り、物流(コールドチェーン)も構築していくというチャレンジであることを具体的に理解しました。物流業は顧客(荷主)から輸送を頼まれてそれに応えるということがベースにありますが、セカイマルシェのアプローチは、『自ら構築する』というゼロイチであり、さらにそれをスケールさせていくものです。互いに学び合い貢献し合えるような関係性で、ビッグチャレンジを成功に導きたいと思っております。

商号 ：株式会社SECAI MARCHE

本社 ：東京都千代田区大手町

海外拠点 : マレーシア、シンガポール

設立 ：2018年

代表者 ：早川 周作・杉山亜美

資本金 ：4億4,000万円

社員数 ：70名

事業内容 ：EC事業、輸出入事業、卸売事業

Website : https://secai-marche.co.jp/

