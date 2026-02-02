新しい地方創生のかたち公的支援機関 × 民間オンライン展示会で大阪のものづくりを全国へ

株式会社イーストフィールズ

公益財団法人大阪産業局が実施する商品開発支援事業「大阪商品計画」は、


2026年2月2日（月）より、今年度プロジェクトに参加する大阪府内10社の商品を、


株式会社イーストフィールズが運営するオンライン展示会「Granstra」にて公開します。






■大阪プロダクトエコシステム創出事業について
大阪プロダクトエコシステム創出事業は、大阪のものづくり企業の商品開発・改良、販路開拓をサポートする事業です。特に販路開拓における新たな試みとして、オンライン展示会「Granstra」への出展を支援することで、販路開拓のサポートを行っております。



・オンライン展示会サービス「Granstra」https://granstra.com/



▼オンライン展示会「大阪商品計画#3」


https://granstra.com/ssr/exh/r6tKVGXXUFa1P4Wcmq9y

【商品一覧】※50 音順


アロマ・フランス株式会社：フランス産クレイ＆ソルト バスタブレット


株式会社カナタ製作所：「大切なもの」の居場所


株式会社カワイ：サ活に届け！本気のサウナバッグ


株式会社シーズエスト：微生物が育てる無農薬・無堆肥の完熟いちご


C&D design decoration：紙製とは思えない上質な質感の植物用ポット


株式会社繁原製作所：旧車の「部品がない」を解決するオンライン広場


株式会社すまいるぴーぷる：大阪産しらすと米粉を使用したうす焼きせんべい


株式会社高木：常識を裏切る、筋トレギアとしてのペッパーミル


株式会社天満屋：魂が震える 旨辛おつまみ食堂


有限会社ワコーメタル：精度と美しさが融合した金属キャビネット

この事業では、大阪のものづくり企業 10 社が


「工場を元気にしたい」「もっと会社（商品・サービス）のことを知ってほしい」という情熱のもと、約 1 年にわたり、自社技術を生かした新商品開発に挑んできました。



ここには大阪の『おもろい』『ええもん』が、ぎゅっと詰まっています。


妥協のないものづくりへのこだわりをぜひご覧ください。



【オンライン展示会 開催概要】


期間： 2026 年 2 月 2 日（月）～ 2026 年 8 月 1 日（土）


URL：https://granstra.com/ssr/exh/r6tKVGXXUFa1P4Wcmq9y



参加企業： 大阪府内に拠点を持つものづくり企業・食品メーカー等 10 社



【大阪商品計画について】


公益財団法人大阪産業局が大阪府内の中小企業の製造事業者、生産者自らが開発した商品の販路開拓までを支援する、大阪府連携のプロジェクトです。新商品のプロモーション活動を通じてユーザーの声を聞きながら、持続可能な商品開発へとつなげていきます。2014 年に第 1 期がスタートし、これまでに 131 事業者が参加しました。



事業 URL https://www.osaka-products.jp/



■全てのブランドとバイヤーに最高の出会いを


従来ブランドとバイヤーの出会いの手段はオフラインの展示会が中心でした。


ブースを魅力的に装飾し、対面で実際の商品を触ってもらえるため有効な手段でしたが、その一方で出展者にとっては出展料や施工などの費用や工数が大きな負担となっており、バイヤーにとっても遠方から来場をするための工数や費用が負担となるなど非効率な状況が課題になっていました。



また既存のオンライン展示会やBtoB卸サイトでは、商品情報しか掲載できないため、ブランドの世界観を演出したり、本当に伝えたい商品のこだわりなどのストーリーが伝えきれないなどの課題がございました。



Granstraはオンライン上でブランドを魅力的に発信できる仕組みを導入することで
ブランドとバイヤーが出会える新しい仕組みを提供しております。



■オンライン展示会サービスGranstraについて


Granstraは、ファッション、インテリア、雑貨など様々な業界の展示会がオンライン上に集まる展示会プラットフォームです。

感度の高い展示会がオンライン上に集結し、ブランドやアイテムの紹介はもちろん、モノづくりへのこだわりからストーリーまで様々な情報を掲載しています。これまでに100の展示会と提携し、2,000ブランド以上が出展、100万名以上が来場しております。



Granstra：https://granstra.com/



（お問い合わせ先）


企業名：株式会社イーストフィールズ


所在地：東京都渋谷区神宮前六丁目２３番４号　桑野ビル２階


代表者：東野 雅晴


設立： 2018年8月


事業概要：オンライン展示会サービス「Granstra」の運営


URL：http://www.east-fields.co.jp/


お問い合わせ：info@east-fields.co.jp