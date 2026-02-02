広告費0円で年間1,000件のリードを獲得。「調査リリース」を活用したBtoBインバウンド営業の成功事例を公開する経営者向け勉強会を3/3(火)に開催

株式会社 経営参謀

経営者コミュニティ「参謀」を運営する株式会社経営参謀（本社：東京都新宿区、代表取締役：新谷 健司、以下「経営参謀」）は、2026年3月3日（火）、中小・ベンチャー企業の経営者を対象とした勉強会『広告費なしで1,000件の問い合わせを獲得！「調査リリースだけ」で実現した最強のインバウンド営業成功事例』を開催いたします。本イベントでは、調査データを用いた広報手法「調査リリース」を活用し、広告費をかけずに年間1,000件のリード獲得と、大企業DX担当者との商談・成約を実現したコーレ株式会社 代表取締役 奥脇 真人氏を講師に招き、その具体的なノウハウを公開します。なお、本会は会員制コミュニティ「参謀」のイベントですが、今回は特別に一般の経営者様も「体験参加」が可能となっております。

開催の背景：アウトバウンド営業の限界と「信頼」の重要性

多くの中小・スタートアップ企業において、新規顧客開拓は経営の生命線です。しかし、テレアポや飛び込みといった従来のアウトバウンド営業は、担当者の疲弊を招くだけでなく、昨今のビジネス環境においてはアポイント獲得率の低下も顕著です。「リードは取れても商談での説得力が弱い」「自社の認知度が低く門前払いされる」といった課題を持つ経営者は少なくありません。

そこで経営参謀では、「調査リリース（パブリシティ）」という『ファクト（事実）』の発信に着目しました。市場の動向や顧客の意識を調査し、そのデータを社会に発信することで、メディア掲載の獲得（認知拡大）と、信頼性の高い営業資料としての活用（成約率向上）を同時に実現する手法です。

今回は、この手法を用いて劇的な成果を上げた実践者を講師に招き、再現性の高いノウハウを共有することで、参加企業の営業変革を支援します。

本勉強会の見どころ

当日は、AIとビジネスをつなぐ支援事業を展開するコーレ株式会社の代表・奥脇 真人氏が登壇します。同社は「調査リリース」を集客の主軸に据え、以下の成果を上げました。

- 広告費0円で年間1,000件のリードを獲得- ターゲットとしていた「大企業のDX担当者」との接点創出- 商談時の「最強の説得材料」としてデータを活用し、成約率を向上

イベントでは、単なる成功談だけでなく、以下のような「裏側」まで掘り下げて解説します。

開催概要

- メディアと顧客を動かす「テーマ設定」の極意とは？- 実際にどのような属性のリードが獲得できたのか？- 獲得したリードをどのように商談・成約に繋げたのか？

イベント名： 広告費なしで1,000件の問い合わせを獲得！「調査リリースだけ」で実現した最強のインバウンド営業成功事例を大公開

日時： 2026年3月3日（火）19:00～22:00

対象： 経営者

参加費： 懇親会費実費（「参謀」会員限定イベントですが、一回のみ体験参加が可能）

定員： 各会場により異なります

申し込みURL： https://luma.com/wbj1p9r2(https://luma.com/wbj1p9r2?utm_source=prtimes)

＜会場アクセス＞

【東京メイン会場】参謀BAR新宿 東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿ビル5F

【兵庫会場】参謀スナック芦屋（ライブ配信） 兵庫県芦屋市川西町2-37 芦屋サウザンドビル

【茨城会場】参謀BARつくばトライベッカ（ライブ配信） 茨城県つくば市学園の森3-20-1 MeeToco N1階 E号室

【大阪会場】参謀BAR大阪（ライブ配信）会場非公開（お申込者に個別にご案内します）

登壇者プロフィール

コーレ株式会社 代表取締役 奥脇 真人（おくわき まさと）氏

1991年神奈川県生まれ。帝京大学心理学科卒。新卒で被験者リクルートメント事業のデジタルマーケターとして従事。その後、経営者限定会員制BARの運営、クラファン専門コンサルティング、株式会社divでの新規事業部長、ランサーズ株式会社での新規事業部長などを歴任し、現職。AI活用支援やデジタルマーケティングに精通し、自社で実証済みの「調査リリース」活用法を提唱している。

株式会社PRIZMA 代表取締役社長 杉本 昂輝（すぎもと こうき）氏

2017年株式会社ゼネラルリンク入社。事業統括・営業責任者を経て、2024年より執行役員。2023年に立ち上げた「PRIZMA | 漫画プロモーション」ではBtoB・BtoC両領域のPR・マーケティングを支援。その後、株式会社PRIZMAを設立し現職。

ファシリテーター

株式会社経営参謀 代表取締役 新谷 健司

経営者コミュニティ「参謀」主催

デロイトトーマツグループにて10年間、中小企業向けコンサルティングに従事し、5つの事業立ち上げに参画。その後独立し、株式会社経営参謀を設立。現在は多くの経営支援を行う傍ら、日本茶ブランド「CRAFT TEA」などを展開する株式会社クラフト・ティーの代表も務める。自らの経営経験をもとに、経営者の孤独に寄り添うコミュニティ運営に尽力している。

経営者コミュニティ「参謀」とは

株式会社経営参謀 代表取締役 新谷 健司経営者コミュニティ「参謀」

「参謀」は、利害関係のない経営者同士が、肩ひじ張らずに自然な交流を持てる会員制の経営者コミュニティです。 元デロイトトーマツグループの経営コンサルタントであり、自らも事業会社を経営する代表の新谷が、「経営者には、互いに高め合え、時には弱音を吐けるサードプレイスが必要だ」と痛感し設立しました。

＜「参謀」の3つの特徴＞

自然な交流 名刺交換会や異業種交流会のような「狩り場」ではなく、経営者がフラッと立ち寄り、本音で語り合える安心・安全な場を提供しています。

実践型セミナーに参加し放題 毎週火曜日の夜に開催されるセミナーでは、新規事業、ファイナンス、DX、組織論から最新のAI活用まで、100テーマを超える経営課題解決のための勉強会を実施しています。

部活動などのコミュニティ活動 ゴルフやフットサルなどの部活動を通じ、仕事以外の側面でも深いつながりを構築できます。

過去のセミナー開催例：

・会社を急成長させ、そして倒産するまでの一部始終とそこから学んだこと

・社員の健康状態を会社がマネジメントすると生産性が30%上がる論理的説明

・『資金調達の基本』勉強会

・世界最先端の電子国家『エストニア視察体験記』共有会 など他多数

会社概要

株式会社 経営参謀 代表取締役：新谷 健司（Kenji Araya）

設立：2015年11月

事業内容：経営コンサルティング、経営者コミュニティ「参謀」の運営、参謀BARの運営

URL： https://ksanbou.co.jp/

