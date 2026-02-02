【家族亭】「九州＆沖縄紀行」フェアを2/3(火)から開催

SRSホールディングス株式会社九州＆沖縄紀行

株式会社家族亭（本社：大阪府大阪市、代表取締役執行役員社長：坪山憲司）が運営するそば和食チェーン「家族亭」は、2026年2月3日（火）～3月31日（火）の期間に「九州＆沖縄紀行」フェアを開催します。

本フェアでは、九州・沖縄各地の豊かな自然が育んだ食材を使用し、それぞれの食材が持つ本来のおいしさを最大限に引き出せるよう、調理方法や味付けに工夫をこらしました。家族亭自慢のお出汁やおそばと組み合わせ、九州・沖縄ならではの魅力を存分に味わっていただけるメニューに仕上げています。

また、九州＆沖縄紀行フェア開催に伴い「家族亭デジタル 500円引きクーポン」が抽選で100名様に当たる家族亭公式Xフォロー＆リポストキャンペーンを開催いたします。家族亭の公式Xをフォローし、キャンペーンポストをリポストすることで参加ができ、当たりがその場ですぐに分かります。デジタル値引きクーポン（100名様）または、そば豆腐無料クーポン（1,000名様）当がたります。惜しくも外れた方も、参加賞としてミニわらび餅無料クーポンがもらえます。期間中は毎日応募できますので、この機会にご参加ください。

「九州＆沖縄紀行」フェアのご紹介

今回の「九州＆沖縄紀行」フェアでは、九州・沖縄各地から選び抜いた食材を使用し、天ぷら、丼、そば・うどんメニューに仕上げました。

食材の持ち味を活かす調理と、家族亭自慢のお出汁・おそばと組み合わせ、九州・沖縄ならではのおいしさを存分にお楽しみいただけます。

九州・沖縄産の主な食材

・九州産 あじ

脂のりがよく、プリッとした食感と旨みが特徴。丼メニューで素材の味をしっかり楽しめます。

・沖縄県産 紅あぐー

やわらかな肉質と甘みのある脂が特徴の沖縄ブランド豚。

・熊本県 天草産 さくら鯛

身が引き締まり、上品な旨みが特徴。天ぷらでふんわりとしたおいしさを引き出しました。

・沖縄県産 もずく

磯の風味とつるっとした食感が特徴。天ぷらや小鉢でさっぱりと楽しめます。

・沖縄県産 ジーマーミ豆腐

落花生のコクと、もちっとした食感が特徴。九州・沖縄紀行らしい一品です。

・九州産 野菜（ラディッシュ ほか）

みずみずしさと彩りが特徴。天ぷらやそばの具材として、味と見た目のアクセントに。

九州＆沖縄紀行 逸品・デザートもおすすめ♫

九州・沖縄産の食材を使った逸品料理は、揚げたての天ぷらやあじフライなど、ビールとの相性も抜群。ぜひ、九州＆沖縄逸品メニューをビールセットでお楽しみください。

そして食後のデザートには、沖縄県産マンゴーを使用したマンゴージェラートがおすすめ。

完熟マンゴーの濃厚な甘みと、なめらかな口どけが広がる、フェア限定の味わいです♫

マンゴージェラートはドリンクセットがお得。

お食事の締めくくりに、九州＆沖縄の“甘い余韻”をぜひご堪能ください。

デザート一品料理メニュー・販売店舗はこちらから :https://kazokutei.co.jp/news/2879/

【九州＆沖縄紀行 販売概要】

◆販売期間：2026年2月3日(火)～3月31日（火）

◆販売店舗

全国の家族亭、花旬庵、三宝庵、蕎旬、蕎菜

※一部店舗ではお取扱いしておりません。

◆販売商品について

■ そば・うどん／丼・セット

・九州産あじ丼セット 税込1,590円

・九州産あじ丼 単品（味噌汁付き） 税込1,490円

・紅あぐーと九州野菜のつけそば又はうどん 税込1,490円

・紅あぐーと九州野菜のそば又はうどん 税込1,490円

・九州沖縄天ざるそば又はうどん 税込1,560円

・九州沖縄天丼セット（そば又はうどん） 税込1,600円

・九州沖縄天丼 単品（味噌汁付き） 税込1,500円

■ 一品料理（九州＆沖縄逸品）

・九州沖縄天ぷら盛り合わせ 税込1,090円

・もずく天ぷら（3個） 税込380円

・九州産あじフライ 税込580円

・もずくシークヮーサー味 税込280円

・ジーマーミ豆腐 税込380円

■ デザート

・沖縄県産 マンゴージェラート 税込380円

・紅芋ごま団子 税込260円

・沖縄デザート2種セット 税込600円

・黒糖ドーナツ棒（3個・お持ち帰り限定） 税込240円

※販売予定数を完売次第終了します。

※1日の販売数に限りがあります。

※仕入状況により販売を中断・中止、または販売終了時期が店舗により前後する場合がございます。

※一部店舗ではお取り扱いのない商品もございます。

九州＆沖縄紀行フェア開催記念 家族亭公式Xフォロー＆リポストキャンペーン

家族亭Xフォロー＆リポストキャンペーン

【期間】

2026年2月3日(火)午後8時～2月15日(日)

【キャンペーン応募方法】

(1)家族亭公式Xをフォロー（@kazokutei_oic）

(2)該当キャンペーン投稿をリポスト

(3)投稿内のキャンペーンURLからXアカウントを連携し、抽選結果をご確認ください。

【景品】

・1等：家族亭デジタルクーポン500円引（100名様）

・2等：そば豆腐無料クーポン（1,000名様）

・3等：参加賞としてミニわらび餅クーポン

※家族亭・花旬庵・うどんの詩・うどんのう・三宝庵・蕎菜・蕎旬・家族庵 Family の各店舗でご利用いただけます。

※一部ご利用いただけない店舗がございます。当選されたクーポンの詳細をご確認ください。

※デジタルクーポンのご利用は1回限りとなります。お釣りは出ません。

※クーポン券の利用に関しては、当選されたクーポンの利用詳細をご確認ください。

※応募規約をご確認の上ご応募ください。

家族亭公式アプリでお得に！

応募規約 :https://kazokutei.co.jp/TopicsWp/wp-content/uploads/2026/01/20260202kzt_x_oubokiyaku.pdfキャンペーンの参加はこちら :https://x.com/kazokutei_oic2/3 午後8時より受付開始

家族亭公式アプリは、使うほどお得な特典がいっぱい。会員登録をするだけで、お会計から5％引きになるクーポンをプレゼント。その他にも来店のたびに使えるクーポンも多数ご用意♫、いつものお食事がお得になります。さらに今だけ、「九州＆沖縄紀行」フェア開催を記念して、人気の〈マンゴージェラート〉が50円引きになる限定クーポンを配信。完熟マンゴーの濃厚な甘みを、アプリ会員だけの特別価格でお楽しみいただけます。この機会にぜひ、家族亭公式アプリにご登録ください。

おいしさも、お得も、家族亭アプリで。

家族亭ブランドについて

お得な家族亭公式アプリ公式アプリのダウンロードはこちらから :https://kazokutei.co.jp/cp/2304kazokuteiapplicationcp/

株式会社家族亭が運営する、「家族亭」「花旬庵」「三宝庵」「家族庵Family」「うどんの詩」「蕎旬」「うどんのう」「蕎菜」では、「あなたのおそばに家族亭」をコンセプトに、注文ごとに丁寧にゆであげるそば、毎日とる自家製のおだし、日本各地の多彩な食材、野菜との組み合わせで四季折々のそばの味わいが楽しめるお店です。

また、「家族亭」「花旬庵」「三宝庵」「家族庵Family」「蕎旬」「蕎菜」ではお食事をしていただいたお客様全員にそば湯をご提供しております。

ぜひ、家族亭でそばとそば湯をお楽しみ下さい。

「家族亭」公式ホームページ https://kazokutei.co.jp/

「家族亭」公式 X（旧Twitter）https://x.com/kazokutei_oic

「家族亭」公式 Instagram https://www.instagram.com/kazokutei_oic/

「家族亭」公式 TikTok https://www.tiktok.com/@kazokutei_oic

SRSグループについて

家族亭 上本町YUFURA店

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ https://srsholdings.com

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/