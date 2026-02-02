――「人を動かす」から「人が動く」へ絶望から生まれた、“自走する組織”のリアルな設計図これは、才能の話ではない。人が「勝手に動き出す組織」をつくるための、極めて現実的な記録だ。26歳。600万円の借金。

甥っ子に「お年玉をあげられない」現実。本書の著者 Joe（ジョー） は、いわゆる“成功者”とは正反対の場所から、社会人生活をスタートしました。人に指示を出す自信もなければ、誰かを率いた経験もない。むしろ「人が動かない」ことに、何度も心を折られてきたと言います。それでも彼は、「マネジメントは才能ではなく、技術だ」という結論にたどり着きました。

■「なぜ、人は動かないのか？」を徹底的に考え抜いた先にあった答え

Joeが行ったのは、精神論や根性論を捨て、人が動かない原因を“構造”として分解することでした。たどり着いたのが、「理念はOS、数字は地図」という考え方です。理念は、掲げるものではなく「判断基準」にする。数字は、管理のためではなく「現在地を共有する地図」にする。この2つが揃ったとき、指示しなくても人が動き出す組織が生まれることを、Joeは自らの失敗と成功を通して証明していきます。

◾️借金から始まったマネジメントが、150人組織へ

本書『新時代のマネジメント』には、Joeが年商7億円・150人規模の組織を築くまでに実践してきた、部下のタイプを見極める XY理論、指示待ちを壊す 数字の共有設計（KGI・KPI）、感情論に頼らない 信頼構築の3要素、人が辞めても崩れない 標準化・マニュアル化といった、現場で使われ続けてきたリアルな手法がまとめられています。成功談ではなく、「うまくいかなかった理由」と「どう修正したのか」が語られている点が、本書の最大の特徴です。

◾️著者・Joe コメント

「僕は、もともと人を引っ張るタイプではありませんでした。だからこそ、“どうすれば人が自然に動くのか”を、技術として考え続けるしかなかったんです。この本は、過去の自分のように“人が動かなくて悩んでいる人”に向けて書きました。」

■ この本が届いてほしい人

・部下が思うように動かず、孤独を感じている管理職・組織を作りたいのに、人でつまずいている経営者・カリスマではなく、仕組みでチームを回したい人・「自分には向いていない」とマネジメントを諦めかけている人

◾️書籍情報

書名：新時代のマネジメント～「人を動かす」から「人が動く」へ～著者：Joe（ジョー）発売日：2026年2月4日発行：株式会社オフィス清家 BOOKS販売：Amazon Kindle（電子書籍）／ペーパーバック（紙書籍）▶︎ 書籍購入ページ（Kindle・ペーパーバック共通）https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJYSDC22