株式会社吉兵衛（本社：神戸市中央区、代表取締役：上林 守）は、1979年に創業し、かつ丼を中心とした料理を提供する老舗「かつ丼吉兵衛」で、期間限定商品「あつだしかつ丼」を2026年2月1日(日)より販売開始いたしました。

身も心も温まる至福のひと時「あつだしかつ丼」

かつ丼吉兵衛では、2月1日より期間限定「あつだしかつ丼」を販売いたします。かつ丼吉兵衛で冬の定番として人気のある冬かつ丼です。あつだしかつ丼は味変を楽しみながら、最後の一滴までお楽しみいただけます。まずはカツに甘だれがかかっているので、そのままかつ丼としてお召し上がりください。最初の味変は温かいあご出汁をたっぷりと注ぎます。注いだ瞬間に広がる香りと上品な味わいが甘だれと交わり、より一層あつだしかつ丼の旨味を惹きたててくれます。さらさらとお茶漬けの様にお楽しみください。次の味変はどんぶりの縁に添えている柚子胡椒を溶かし入れてください。柚子胡椒の爽やかな香りとしびれが出汁に加わり、アクセントの効いた味わいになります。卓上にある一味や山椒での味変もお楽しみいただけます。テイクアウトやデリバリーの際は、小袋に入った薬味を同梱させていただきます。また、出汁は別容器に入れてお渡しさせていただきますので、お好みの量をお好みのタイミングでかけてお召し上がりください。

【商品概要】

商品名 ：あつだしかつ丼価格 ：並盛 980円(小盛 -80円、てんこ盛 +120円、だぶる +450円)(税込)販売期間：2026年2月1日(日)～2026年2月28日(土)販売方法： 店内、お持ち帰り、各デリバリーサービス※一部デリバリーサービスは商品価格が異なります。

販売店舗

【兵庫県神戸市】三宮本店、旭通店、プロメナ神戸店、元町店【兵庫県西宮市】今津港町店【大阪府大阪市】東梅田店、なんば道具屋筋店【東京都豊島区】池袋東口店ご来店時は営業時間を公式ホームページでご確認ください。

公式アプリでお得！「期間限定かつ丼お試しクーポン」

https://www.yoshibei.co.jp/

公式アプリでは、「期間限定かつ丼50円引きクーポン」をはじめ毎月お得なクーポンを配信中です。是非お得に「あつだしかつ丼」をお楽しみください。(ネット注文ではクーポンをご利用いただけませんので、予めご了承ください。)アプリでは他にも貯めて特典がもらえる「来店スタンプ」や、事前注文・決済が可能なテイクアウトサービスなどがご利用いただけます。iOS：https://itunes.apple.com/jp/app/id6670603195Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yoshibei.app

かつ丼吉兵衛について

1979年、神戸・三宮市場にて「かつ丼 吉兵衛」を創業しました。当時はカウンター6席1坪弱の小さな店からスタートし、2010年には株式会社吉兵衛を設立しました。現在は直営店7店舗とFC店1店舗の合計8店舗を展開しております。

1979年の創業以来、試行錯誤を重ね辿り着いた飽きの来ないあっさり味の玉子とじかつ丼を提供しております。とんかつは創業当時から使用している、肉肉しい味わいの「肩ロース」とあっさり肉質柔らかな「背ロース」の2種類から肉の部位を選んでいただき、サクサク感を大切にしたパン粉をまぶし、油でカラッと揚げております。テンポよくカットしたカツを、門外不出の出汁に入れ、タイミングを見計らい卵をかけます。最後にネギをのせ、ご飯の上に盛りつければ吉兵衛の玉子とじかつ丼の完成です。