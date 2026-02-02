引き上げた瞬間がシャッターチャンス【SNS映え抜群の注目グルメ】

NKGダイニングワークス株式会社（本社：東京都新宿区西新宿、代表取締役：江南 健治）は、同社が運営するイタリアンレストラン『Ark Lounge（アークラウンジ）』（東京都新宿区西新宿1-4-5 明広ビル4F）にて、SNSを中心に話題を集めている人気メニュー「一枚麺の肉ボナーラ」の提供を開始いたしました。中目黒の姉妹店『Meat & Cheese Forne』で支持を集めてきた本商品を、Ark Loungeではより大人の時間に寄り添う一皿として再構築。仕事終わりの一杯や、大切な人との食事、会話を楽しむ夜のシーンにふさわしい“背徳感”と“上質さ”を兼ね備えた一品です。

■ 長さ約50cm。一枚麺が描く、非日常のインパクト

「一枚麺の肉ボナーラ」は、その名の通り長さ約50cmの特注一枚麺を使用した、視覚的インパクトのあるカルボナーラ。専用トングでゆっくりと引き上げると、艶やかな特製カルボナーラソースが滴り落ち、立ち上る芳醇な香りとともに、思わずシャッターを切りたくなる瞬間を演出します。写真や動画映えはもちろん、テーブルに運ばれた瞬間から会話が生まれる“体験型メニュー”です。

総フォロワー数1,300万人超のグルメインフルエンサーも注目

ゆうとグルメ（＠yuuuuto38）さん

ゆうとグルメ（＠yuuuuto38）さん

Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/DTIE3NoD6b5/?hl=ja
TikTok投稿 :https://www.tiktok.com/@yuuuuto38/video/7591811220244647175

極上のグルメ（@gourmetroad5）さん

Twitter投稿 :https://x.com/gourmetroad5/status/2010312522759635297

■ 北海道産サーロインローストビーフ×濃厚カルボナーラ

Twitter投稿 :https://x.com/gourmetroad5/status/2010312522759635297

主役となる肉には、北海道産サーロインを使用した店内仕込みのローストビーフを贅沢にトッピング。しっとりと火入れされた肉の旨みと、コク深く仕上げたカルボナーラソースが、一枚麺に絡み合います。もっちりとした食感の一枚麺は、試作を重ねて選び抜いた特注仕様。麺・ソース・肉、それぞれが主張しながらも一体感のある味わいに仕上げています。

■ 総量約600g。シェアして楽しむ“大人の背徳グルメ”

一枚麺、ソース、ローストビーフを合わせた総量は約600g、カロリーは約2,000kcal以上。一人で完食するにはなかなかのボリュームですが、ワインやカクテルと合わせてシェアするのがおすすめです。・仕事帰りのご褒美ディナー・デートや記念日・合コン、女子会、会食・仲間とのパーティーシーン“今日は少し背徳的に楽しみたい”そんな夜に選ばれています。

■ 提供店舗情報

Ark Lounge（アークラウンジ）

住所：東京都新宿区西新宿1-4-5 明広ビル4Fアクセス：JR新宿駅 西口より徒歩1分提供メニュー： ・一枚麺の肉ボナーラ ・ボルケーノパスタ ・シカゴピザ ほか利用シーン：デート、飲み会、女子会、合コン、各種パーティー完全個室やカウンターがあり落ち着いた照明とゆとりある空間で、会話と料理をゆっくり楽しめる大人のイタリアンです。

■ 商品概要

商品名：一枚麺の肉ボナーラ価格：2,900円（税込）内容：特注一枚麺、特製カルボナーラソース、北海道産サーロインローストビーフ“食事”を超えた、“記憶に残る一皿”をArk Loungeで、大人の背徳グルメ体験をお楽しみください。