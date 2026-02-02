SuperX、日本に初のAIサーバー供給センターにて生産を開始





三重県津市で量産開始、世界向けAIサーバー供給体制を強化

大阪（日本）、2026年1月30日 /PRNewswire/ -- AIデータセンター向けインフラソリューションを手がける SuperX AI Technology Limited（NASDAQ：SUPX、以下 SuperX） は、三重県津市に新設したグローバル供給センターにおいて、AIサーバーの量産を開始したことを発表しました。本拠点は、SuperXにとって初のグローバル向け供給拠点であり、設計・検証段階から量産・商用供給フェーズへの本格移行を示す重要なマイルストーンとなります。日本の製造・品質管理体制を活かし、世界各国のデータセンター需要に対応します。



SuperX経営陣と地元関係者による鏡開きの様子。日本グローバルAIサーバー供給センターの量産開始を記念。



日本拠点設立の狙い

SuperXは、日本が持つ高い製造品質と現場オペレーション力を、同社のAIインフラ技術と融合させるため、初の供給拠点を日本に設置しました。本センターは、以下の点を中核機能としています。

・品質と信頼性

日本の厳格な品質管理・工程管理のもと、高性能AIサーバーの安定供給を実現。

・量産体制

年間最大2万台のAIサーバー生産能力を備え、現在の需要から将来的なグローバル案件拡大まで柔軟に対応。

・グローバル出荷ハブ

システムインテグレーションと物流機能を集約し、海外市場への供給リードタイム短縮と運用効率化を図ります。

商用展開の進捗

本拠点の稼働により、SuperXはグローバル向けAIサーバーの商用供給体制を本格的に整えました。2026年1月時点で、同社は約9.1億米ドル相当のAIサーバー受注を獲得しており、さらに複数の顧客と、今後12か月以内に約5,000台の調達を想定したMOUを締結しました。これらを合算した受注規模は、最大で約21億米ドルに達する見込みです。これらの受注・引き合いは、本拠点が想定する量産・供給体制を前提に進行しており、今後の事業拡大を支える基盤となっています。

グローバル対応のサポート体制

SuperXは、製品導入から運用・保守までを支える標準化されたグローバルサービス体制を構築しています。24時間365日のサポートセンター、専門エンジニアによる技術支援、導入から運用までのエンドツーエンド対応を提供します。日本国内においては、グローバル技術チームと国内スペアパーツ網を連携させ、案件ごとの導入支援、ならびにSLAに基づく段階的なオンサイト保守サービスを展開。顧客の迅速な立ち上げと安定運用を支援します。



SuperX AIサーバー供給センター



経営陣コメント

SuperX 会長兼CEO の 黄 陳宏（Chenhong Huang）博士は次のように述べています。「日本に初のグローバル供給拠点を設けたことは、SuperXにとって大きな転換点です。高い工程管理と品質が求められる日本で量産体制を確立することで、当社は生産基準を自らコントロールし、信頼性の高いAIインフラを世界に安定供給できる体制を整えました。」

SuperX AI Technology Limited（NASDAQ: SUPX）について

SuperX AI Technology Limitedは、AIインフラソリューションプロバイダーとして、AIデータセンター向けに独自ハードウェア、高度なソフトウェア、およびエンドツーエンドのサービスを包括的に提供しています。サービス内容には、先進的なソリューション設計・計画、コスト効率の高いインフラ製品の統合、ならびに運用・保守（O&M）を含む一貫した提供が含まれます。主要製品は、高性能AIサーバー、800ボルト直流（800VDC）ソリューション、高密度液冷ソリューション、AIクラウドおよびAIエージェントです。当社はシンガポールに本社を置き、企業、研究機関、クラウド／エッジコンピューティングの導入など、世界中の機関投資家・法人顧客にサービスを提供しています。詳細は www.superx.sg をご覧ください。

セーフハーバー・ステートメント

本プレスリリースには、将来予想に関する記述（forward-looking statements）が含まれる場合があります。また、当社または当社代表者が、口頭または書面で将来予想に関する記述を行う場合があります。当社は、入手可能な情報に基づき、将来の事象に関する期待および予測に基づいてこれらの将来予想に関する記述を作成しています。将来予想に関する記述は、歴史的事実ではない記述、とりわけ「～かもしれない」「～すべき」「期待する」「予想する」「想定する」「見積もる」「信じる」「計画する」「予測する」「見込む」「可能性がある」「望む」等、またはそれらの否定形、もしくは類似の用語を用いることで識別できる場合があります。

これらの将来予想に関する記述を評価するにあたり、投資家の皆様は、当社が事業方針を変更する能力、新技術や市場ニーズの変化に対応する能力、ならびに当社事業を取り巻く競争環境など、さまざまな要因を考慮すべきです。これらおよびその他の要因により、当社の実際の結果は、将来予想に関する記述と大きく異なる可能性があります。

将来予想に関する記述はあくまで予測であり、読者の皆様はこれらに過度に依拠しないようご注意ください。本プレスリリースで言及した将来の事象（受注数量および推定受注金額を含みます）や、当社または当社代表者が随時行う記述は、実現しない場合があり、実際の事象および結果は、当社に関するリスク、不確実性、仮定等により大きく異なる可能性があります。MOUに記載された数量および推定受注金額は拘束力を有さず、最終契約および発注書の締結を条件とします。実際の納入スケジュールおよび数量は、顧客のデータセンター準備状況やサプライチェーンの状況により変動する可能性があります。当社は、将来予想に関する記述について、不確実性や仮定、または将来の事象の不実現等を理由として、公表の更新または修正を行う義務を負いません。

（日本語リリース：クライアント提供）

