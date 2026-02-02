ONLEE株式会社（本社：[所在地を入れる]、代表取締役：[代表者名を入れる]）は、ペルチェ素子を用いたポータブル冷温デバイス「DUOTEM（デュオテム）」の日本国内先行販売を、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にて、2026年2月2日（月）より開始いたします。プロジェクトページ（Makuake）：https://www.makuake.com/project/duotem(※2026年2月2日 11:45より公開予定)

■ 開発の背景：気候変動時代の「体温管理」をスマートに

近年の記録的な猛暑や、冬の厳しい寒暖差により、個人の体温調節は健康管理において不可欠なものとなりました。しかし、既存のハンディファンは熱風を循環させるだけであったり、使い捨てカイロは温度調整ができなかったりと、課題が多くありました。「DUOTEM」は、それらの課題をテクノロジーで解決するために開発されたデバイスです。米国Kickstarterでは1,400名以上の支援を集め、約15万ドル（約2,300万円相当）を調達。世界が認めたこの技術を、日本の皆様にお届けします。

■ DUOTEM（デュオテム）の3つの特徴

1. 【圧倒的なスピード】スイッチONから3秒で到達

高性能なペルチェ素子（熱電素子）を採用。スイッチを入れたわずか3秒後には、冷却プレートが急速に冷え始めます。待ち時間ゼロで、炎天下のクールダウンや冬の冷え対策が可能です。

2. 【1台2役】夏は最低-10℃、冬は最高55℃

冷却モードは環境温度から最大-10℃まで低下し、氷のような冷たさを実現。温熱モードは3段階（38℃/45℃/55℃）の調整が可能で、冬のカイロ代わりとしても活躍します。季節ごとにデバイスを買い替える必要はなく、これ1台でオールシーズン対応します。

3. 【コンディショニング】「手のひら冷却」に最適化

スポーツ科学の分野で注目される「AVA血管（動静脈吻合）」が集まる手のひらを冷やす・温めることに適した形状です。深部体温の上昇を抑えたり、手先の冷えを解消したりと、アスリートのリカバリーからオフィスワークのリフレッシュまで、身体のコンディションを整えるために設計されています。

■ 利用シーン

* ビジネス・通勤： 汗だくになる移動中、首筋や手首を冷やしてスマートに。* スポーツ・観戦： 運動後のアイシングや、スタジアムでの熱中症対策に。* アウトドア： 電源のないキャンプ場やゴルフ場での体温維持に。* 冬の冷え対策： すぐに温まる電子カイロとして、指先や腰回りのケアに。

■ Makuakeプロジェクト概要

* プロジェクト名： 3秒で極冷・即暖。手のひらから全身を整える冷温デバイス「DUOTEM」* 実施期間： 2026年2月2日（月）～ [終了日を入れる]* URL： https://www.makuake.com/project/duotem* リターン例： * 【超早割】最大60%OFF（数量限定） * 【早割】最大55%OFF * 【ペア割】2個セットもお得に(※割引率や内容は変更になる可能性があります)

■ 製品仕様

* 製品名： DUOTEM（デュオテム）* モード： 冷却モード（～-10℃） / 温熱モード（38℃/45℃/55℃）* 連続使用時間： 最大約180分（※使用環境・モードによる）* 充電時間： 約3時間（USB Type-C）* 安全機能： 自動停止タイマー（冷却10分/温熱20分）、温度過昇防止機能* 重量： 約380g* 同梱物： 本体、専用ハードケース、充電ケーブル、取扱説明書

■ ONLEE株式会社について

私たちは、世界中の革新的なテクノロジーとアイデアを日本市場に紹介し、人々のライフスタイルをより豊かにすることを目指しています。「DUOTEM」を通じて、日本の過酷な季節を快適に過ごす新しい選択肢を提案します。

【本件に関するお問い合わせ先】

ONLEE株式会社 広報担当：金凡遂Email：info@onleeone.com電話：03-5542-0152公式HP：https://www.onleeone.com/duotem