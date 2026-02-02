ライフのクレジットカード「LC JCBカード」を運営する株式会社ライフフィナンシャルサービスは、2月1日（日）から3月31日（火）までの間、株式会社吉野家の対象店舗にて「LC JCBカード」を合計で税込3,000円以上ご利用いただくと、税込200円ごとに1ポイントを進呈する通常の引き落としポイントに加えて、ライフのポイントを最大600ポイント進呈する特別なキャンペーンを実施いたします。 キャンペーンのご参加には会員専用WEBサービス「My JCB」からのエントリーなど、所定の条件がございます。ライフで使えるポイントがたまるお得な機会に、ぜひ「吉野家」でのお食事をお楽しみください。

キャンペーン概要

＜キャンペーン期間＞2026年2月1日（日）～3月31日（火）＜対象店舗＞全国の吉野家店舗※一部キャンペーン対象外の店舗がございます。 詳しくは（https://www.lifefin.jp/notice/yoshinoya_campaign/vcmsFolder_1321/index.html）をご確認ください。＜キャンペーン内容＞「My JCB」でエントリーいただくなど、所定の条件を満たした上、「吉野家」の対象店舗で「LC JCBカード」で合計3,000円以上（税込）ご利用いただくと、ライフのポイントを最大600ポイント進呈いたします＜ポイント進呈日＞2026年5月20日（水）頃＜キャンペーンの参加方法＞

＜キャンペーンの注意事項＞

まだ「LC JCBカード」をお持ちでない方は今すぐご準備を！

新規ご入会・所定のご利用条件を満たされた方に、ライフのポイントを最大で3,000ポイントプレゼントしております。ぜひこの機会にご入会・ご利用ください。

ご入会はこちら（https://www.jcb-card.jp/proc/lc5_2108/r/WB141W） もしくは右記の二次元コードから受け付けております。 「LC JCBカード」についての詳細は、（https://www.lifefin.jp/）をご確認ください。

■LC JCBカードについてのお問い合わせ窓口

LCカードデスク 受付時間：9：00～18：00（年末年始除く）【自動音声対応】首都圏：0422-40-8726 近畿圏：06-6942-8109※電話番号はお間違いのないようおかけください。※ダイヤル回線の電話など一部の電話機ではご利用になれない場合があります。