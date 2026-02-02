合同会社MNキャリア(代表：高橋 紀子)は、鳥取大学医学部附属病院で行われる展示会への出展記念として、バーチャル空間での面談サービス「心の保健室」を無料体験できるモニターを10名限定で募集します。特別な機器や知識は必要なく、簡単操作で入室。アバター同士で気軽に話せる空間をこの機会にぜひお試しください！

一人ひとりがイキイキと自分らしく働くために、悩みや不安が小さいうちに安心して相談できる場所を提供したいと考えています。





気軽な雰囲気の心の保健室





(1)場所は、メタバース。

(2)お聞きするのはプロのカウンセラー。

(3)操作は簡単、PCがあればOK。





初心者でも操作は簡単





(1)メタバースはバーチャル空間なので、アバター同士で話せる「気軽さ」があります。

顔を出さなくていいので、寝転がっていても、すっぴんでも、コーヒーを飲みながらでも大丈夫。緊張や圧を感じることなく、ゲーム画面の世界観の中でリラックスできるので、職場では言えなかったことも素のままで話せてしまいます。





ルーム紹介動画(25秒)→ https://youtu.be/Dk0hjS-MIBA





開放的な屋外テラスルーム





(2)また、話をお聞きするのは3,000名以上の面談経験があるプロのキャリアカウンセラー、産業カウンセラーなので、どんなタイプの方のどんなお話でもしっかり受けとめてアドバイスをします。守秘義務があり利害関係のない外部の専門家だからこそ、上司には言えない相談ができるのです。





＜ご相談内容の一例＞

・仕事の悩み(スキルアップ、やりがい、評価、転職、昇格、キャリアチェンジなど)

・人間関係のトラブル

・ライフイベントとの両立(出産、育児、介護、転勤、休職など)

・心と体の健康や女性特有の健康問題(フェムテック)

・これからのキャリアの方向性

・ミドル世代以降の働き方 など





(3)特別な機器は必要なく、パソコンがあれば大丈夫。メタバースに関する知識も要りません。

オンライン会議と同程度の操作で入室できますし、簡単な入室ガイドをご用意しています。オンラインゲームに馴染みがある方も、全くゲーム経験がない方も、どなたでもご利用できますのでご安心ください。





仕事を忘れる没入感





2/13(金)「医工ぜ！とりだいStartup EXPO』出展記念キャンペーンとしてバーチャル空間の面談ルーム「心の保健室」無料体験モニターを募集します。この機会にぜひ、体感してください！





＜下記URLかメールでお早めにお申し込みください。日程調整のご連絡メールをお送りします。＞

・お申込みフォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8WpG52Iu5xj8saHFyN2KdpOCpikNWv1-MNojCimY0Hf4krw/viewform

・メール

noriko.t@mn-career.net 高橋宛