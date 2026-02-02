教育ソリューションを提供する株式会社メーティスは、学習プロセス可視化ツール**『テストDE学ぶ』**において、受験生を対象とした「演習管理機能」の提供を開始いたしました。





振り返り入力イメージ





本機能は、市販の指定問題集(※)を用いた学習に対応しており、受験生はシステムの利用自体を無料で行うことができます。正誤結果だけでなく、「読解の程度」や「方針への認識」といった思考プロセスを1分間の◯×チェックで記録。自分の弱点と同時に、全国の受験生の認識状況を比較しながら分析できる学習支援ツールです。

※同一問題集・同一問題を利用した学習者データに基づく集計結果を表示します。





【お申し込み方法】

以下の専用フォームよりお申し込みください。

URL： https://forms.gle/rGEQ3jKif5tkdtbF7

※システムの利用は無料ですが、対象の問題集は各自でご購入いただく必要があります。









■なぜ「解説を読めば分かるのに解けない」のか

答案に残らない「思考のミス」を、負担なく可視化したい

多くの受験生が「解説を読めばわかるのに、初見では解けない」という課題を抱えています。これは、最終的な答え(正誤)ではなく、そこに至るまでの「問題文の条件の読み取り」や「解法方針の選択」に課題があるからです。

しかし、毎日の演習で細かな分析を記述するのは負担が大きく、継続が困難です。そこで『テストDE学ぶ』は、**「あらかじめ設定された項目に◯×をつけるだけ」**という1分程度で完了する操作で、学習の本質である「思考の振り返り」を習慣化できる仕組みを構築しました。









■特徴と機能

1. 1分で完了する「思考の健康診断」

演習後、「問題文を正確に読み取れたか」「適切な解法方針を選択できたか」といった、答案には残らないプロセスを◯×でチェック。記述の負担がないため、日々の演習ルーティンを崩さず、精度の高い振り返りが可能です。





2. 全国のライバルと「認識の差」を比較

自分の記録だけでなく、**同じ問題を解いた他の学習者が、各項目をどの程度認識できていたか(認識率)**を分析画面で確認できます。「自分だけが方針を間違えたのか」「多くの人が読み取りでつまずいたのか」を客観的に比較することで、復習の優先順位が明確になります。





3. 「思考の癖」に基づいた弱点把握

蓄積されたデータにより、自分でも気づかなかった「ミスのパターン」が浮き彫りになります。感覚に頼らないデータに基づいた振り返りが、本番に強い思考力を養います。





チェック項目入力イメージ









■こんな学習者におすすめ

・思考の癖や弱点に応じた、自分にとって重要な学習強化ポイントをつかみたい学習者

・演習量はこなしているが、成績が伸び悩んでいる受験生

・「なぜ解けなかったか」を客観的に整理したい人

・他の受験生がどのレベルまで理解できているかを知りたい人





他の学習者との認識率比較









■今後の展望

今後は、システム内での学習コンテンツ提供の拡充や、よりスムーズな学習体験を実現するためのプラットフォーム機能の強化を予定しています。メーティスは、デジタルならではの「共有と可視化」の力で、受験生が主体的に学び、戦略的に合格を目指せる環境をサポートしてまいります。









■会社概要

会社名 ： 株式会社メーティス

所在地 ： 大阪府豊中市新千里南町3-1-18-302

代表者 ： 代表取締役 藤田 貴志

URL ： https://www.me-tis.net/

プライバシーポリシー： https://www.me-tis.net/METIS_BOOK/privacy-policy.html