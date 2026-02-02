茨城県下妻市(市長：菊池 博)では、マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストア等で各種証明書が取得できる「証明書コンビニ交付サービス」について、令和8年2月2日から令和9年1月31日までの1年間、発行手数料を1通一律10円とするキャンペーンを実施します。

日頃忙しく、市役所窓口の開庁時間に来庁することが難しい方にも、コンビニ交付サービスの利便性を体験していただくことを目的としています。





キャンペーン図





■キャンペーン概要

【実施期間】

・令和8年2月2日～令和9年1月31日(1年間)

・コンビニでの利用時間：毎日6時30分～23時

※システムメンテナンス日を除きます。





【対象となる証明書(コンビニ交付)】

キャンペーン期間中、次の証明書は、コンビニ交付の発行手数料が1通一律10円になります。





・住民票謄本・抄本

・印鑑登録証明書

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

・戸籍附票謄本・抄本

・課税証明書

・所得証明書





料金図





※戸籍謄本・抄本および戸籍附票謄本・抄本は、本籍が下妻市の方のみが対象です。

※下妻市に本籍があり、現在の住民登録地が下妻市外の方は、コンビニ交付利用のための事前登録が必要です。









■コンビニ交付サービスとは

マイナンバーカードを利用して、全国の対応コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機から、住民票などの証明書を取得できるサービスです。





マルチコピー機(イメージ)





【主なメリット】

1.時間を気にせず利用できます

毎日6時30分～23時まで利用でき、仕事前後や休日など、生活スタイルに合わせて証明書を取得できます。





2.市外にいても取得できます

対応している全国のコンビニ等で利用できるため、出張先や通勤先など、市外からでも証明書が取れます。





3.窓口の待ち時間がかかりません

市役所の開庁時間に合わせて来庁する必要がなく、混雑を避けてスムーズに証明書を受け取れます。





4.マイナンバーカードを有効活用できます

すでにお持ちのマイナンバーカードを、日常生活のさまざまな手続きに活用できます。





【利用方法(概要)】

1.マイナンバーカードを用意します

・有効期限内のマイナンバーカード

・利用者証明用電子証明書が有効であること

・暗証番号(数字4桁)





2.対応コンビニのマルチコピー機へ

店内に設置されているマルチコピー機で、「行政サービス」または「証明書交付サービス」のメニューを選びます。





3.画面の案内に従って操作します

マイナンバーカードをセットし、暗証番号を入力してから、取得したい証明書の種類や通数を選択します。





4.料金を支払い、証明書を受け取ります

表示された金額(キャンペーン期間中は1通10円)を支払い、マルチコピー機から印刷された証明書を受け取ります。





証明書発行までの手順

(





※対応店舗の一覧や、より詳しい操作方法は、市公式サイト内の「コンビニ交付サービスのご案内」ページをご確認ください。





【ご利用にあたっての注意事項】

・戸籍関係の証明書(戸籍謄本・抄本、戸籍附票謄本・抄本)の発行対象は、

本籍が下妻市の方に限られます。

・本籍が下妻市で、住民登録地が市外の方がコンビニ交付を利用する場合は、

あらかじめ事前登録が必要です。

・システムメンテナンス等により、一時的にサービスが利用できない場合が

あります。

・利用には、マイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)が必要です。

暗証番号をお忘れの場合は、市役所窓口で再設定が必要です。









■茨城県下妻市のプロフィール

茨城県下妻市は、茨城県南西部に位置する自然と都市機能が融合したまちです。東京から約60km圏というアクセスの良さを生かしながら、筑波山を望む緑豊かな環境で、ゆとりある子育てライフを送ることができます。





【基本情報】

人口：41,117人(2025年12月1日現在)

面積：80.88km2(東西12.4km、南北10.9km)

位置：茨城県南西部、東京から約60km圏





【茨城県下妻市の特長】

茨城県下妻市は筑波山のふもとに広がる自然豊かなまちで、都会の利便性と自然の豊かさが両立しています。東京圏へ通勤できるアクセスの良さがありながら、市の中心部には砂沼があり、水辺の自然を感じながら、ゆったりと散歩やピクニックを楽しめる市民の憩いの場となっています。

また、下妻市は農畜産物の宝庫であり、甘みの強い「下妻産梨」や糖度の高い「メロン」、柔らかく風味豊かなブランド豚肉「ローズポーク」など、高品質な農産物が生産されています。砂沼にある「下妻市観光交流センター さん歩の駅サン・SUNさぬま」や「道の駅しもつま」などで、旬の野菜や果物が豊富に並び、地元の味覚を存分に楽しめます。

さらに下妻市では、暮らしやすい環境に加え、デジタル技術を活用した行政サービスの充実にも力を入れています。

豊かな自然と都市機能、そして便利で安心な行政サービスが調和した下妻市は、安心して子育てができる、そんなまちです。





砂沼(茨城県下妻市)





■茨城県下妻市へのアクセス

【鉄道】

つくばエクスプレス・守谷駅より 関東鉄道常総線 下妻駅(快速30分・普通40分)

JR常磐線・取手駅より 関東鉄道常総線 下妻駅(快速50分・普通65分)

JR水戸線・下館駅より 関東鉄道常総線 下妻駅(快速15分・普通20分)





【バス】

JR土浦駅から 関東鉄道バス 下妻行(75分)

TXつくば駅から 関東鉄道バス 下妻行(55分)





【車】

常磐自動車道・谷和原インターより 国道294号線を経由(40分)

桜土浦インターより 筑波研究学園都市(学園東大通り)を経由(30分)

常磐自動車道・土浦北インターより 国道125号線を経由(30分)





関東鉄道常総線 下妻駅(茨城県下妻市)

茨城県下妻市へのアクセス





