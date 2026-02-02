ハリー・ウィンストンは、スパークリングクラスター・コレクションより新たなカラーバリエーションを発売いたします。





スパークリングクラスター・コレクション





きらめきが生まれる瞬間に、祝福の時を照らし続ける光。スパークリングクラスター・コレクションは、人生における特別な瞬間の輝きを表現した作品です。ハリー・ウィンストンの最もアイコニックなデザインコードをベースにしたこのコレクションは、光を最大限に取り込み至高の輝きを放つようセットされたダイヤモンドが、祝福の歓びを表現しています。





90年以上にもわたり、ハリー・ウィンストンのジュエリーは、チャリティーガラや壮麗なレッドカーペットなど、祝福に包まれたシーンにさらなる輝きを加えてきました。ブランドの伝統を現代的に解釈したこのコレクションは、ブライダルやアニバーサリー等、さまざまな記念すべき瞬間にふさわしいデザインで大切な瞬間を彩ります。

そのすべてのデザインには、芸術性と革新性を追い求めるハリー・ウィンストンの姿勢を映し出しています。プラチナをベースに巧みなバランスで配されたラウンド・ブリリアントカットやペアシェイプのダイヤモンドが、動くたびにきらめきのダンスを魅せるとともに、流れるようなパターンを描いています。イヤリング、リング、ペンダント、ブレスレット、そして圧倒的な存在感を放つネックレス。美しいデザインの数々が、エフォートレスな輝きを放ちます。





贅沢にあしらわれたダイヤモンドがシャンパンの泡のような輝きを放つスパークリングクラスター・コレクションには、サファイア、アクアマリン、ダイヤモンドのカラーバリエーションも。明るいサファイアと幻想的なアクアマリンがダイヤモンドを際立たせ、きらめきとエレガンスを鮮やかに表現しています。





そして2026年2月、ダイヤモンドとルビー、ピンクサファイアを使用した、ロマンスを感じさせる色彩を纏った新たな作品が誕生します。





スパークリングクラスター・リング





美しいジュエルを洗練のデザインでレイアウトしたスパークリングクラスター・コレクションは、“ジュエリーはただ鑑賞されるだけではなく、人生の最も大切なシーンの一部であるべきである”という、ハリー・ウィンストンが抱き続ける信念を体現する作品です





スパークリングクラスター・イヤリング





【ハリー・ウィンストンについて】

ハリー・ウィンストンは輝かしい歴史を持つ唯一無二のブランドです。1932年にニューヨークで創業したハリー・ウィンストンは、究極のファインジュエリーと高級時計製造のスタンダードを築き続けています。生涯を通じて“キング・オブ・ダイヤモンド”、“スター達のジュエラー”と称された創始者ハリー・ウィンストンは、従来のジュエリーデザインのセオリーにとらわれない、革新的な哲学の持ち主でした。彼は“宝石そのものがジュエリーのデザインを決定する”という信念のもと、ジュエリー制作の世界に革命をもたらしたのです。そのスタイルは、現在においてもすべてのハリー・ウィンストン製品のインスピレーション源として、時代を超越した美学の礎となっています。ヨンカーやホープ・ダイヤモンドなど、世界的に有名な、歴史に名を遺す宝石の数々を手に入れ、ハリウッドの伝説的なスターから王室の要人まで、90年以上にわたって多くのセレブリティを至高の輝きで彩り続けてきたハリー・ウィンストンの名は、最高峰の代名詞として、多くの人々の憧れであり続けています。









