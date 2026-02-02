三重県輸入自動車販売店協会主催の「2026三重輸入車ショウ」を、2月21日(土)・22日(日)午前10時から午後5時に、三重県津市の「メッセウイングNHW」にて開催します。※入場料は無料

また、今年は「イラスト・マンガ体験」「キッチンカー」「アメリカ雑貨のお店」「フラワーショップ」「リラクゼーション」など、ご家族皆さんで楽しめるイベントを多数ご用意しています。





2026三重輸入車ショウ





URL： http://mie-importcar.com/









【2026三重輸入車ショウ】

■世界6カ国の輸入車とオートバイの展示

昨年夏から続々と発表されたニューモデルの展示をはじめ、電気自動車はもちろん、輸入車ならではの個性的なモデルを一堂に展示します。





■2日間だけの特別商談会を開催！

最新モデルの魅力を身近に感じていただき、気になるクルマがありましたら2日間限りのお得な商談会も開催中なので、各ディーラーにお気軽にご相談いただけます。





■見逃せない！特別限定車

各ディーラーが選りすぐりの「特別限定車」を展示します。価格・オプション装備など、2日間限りのスペシャルな魅力がいっぱい！

※展示車種の情報は2026三重輸入車ショウのホームページで随時更新しています。





■素敵なご成約プレゼントもご用意！

ショウ開催期間中、ご成約いただいた方には各社2日間だけの素敵なご成約プレゼントをご用意しています。





■大好評の試乗会も同時開催！

当日は試乗車も多数ご用意しています。いろんな輸入車を乗り比べることができるのも三重輸入車ショウならではの魅力。話題の車やバイクも試乗できます！

※展示車種や試乗車の情報は2026三重輸入車ショウのホームページで随時更新しています。

※天候により試乗会を中止する場合がございますので予めご了承ください。





■輸入車グッズ販売

会場でしか買えない輸入車グッズ・アクセサリーの販売もございます。

※一部販売していないブースもございます。





■イラスト・マンガ体験会を実施

今年はプロのイラストレーターから会場で直接教えてもらえる「イラスト・マンガ体験会」を開催します。子どもから大人まで一緒に参加OK！楽しい体験を！

※三重輸入車ショウホームページで事前予約のご応募ができます。

※定員に達し次第、受付を終了いたします。





■キッチンカーや雑貨屋さん、女性が楽しめるお店も出展

人気の「キッチンカー」やお洒落な「アメリカン雑貨のお店」「フラワー雑貨」「耳つぼジュエリー」「頭皮マッサージ」「スキンケアのお手入れ体験」等も多数出展していますので、ご家族皆さんでお楽しみいただけます。









【イベント概要】





2025年の開催風景





イベント名 ： 2026三重輸入車ショウ 試乗会＆合同商談会

開催日時 ： 2026年2月21日(土)～22日(日) 午前10時から午後5時

開催場所 ： メッセウイングNHW(旧メッセウイング・みえ)

所在地 ： 〒514-0056 三重県津市北河路町19-1

アクセス ： 伊勢自動車道津インターチェンジから1.5km

入場料 ： 無料

主催 ： 三重県輸入自動車販売店協会

後援 ： 日本自動車輸入組合(JAIA)・中部輸入自動車販売店協会連合会

出展ディーラー： Mie Chuo BMW伊勢店・鈴鹿店／MINI津・四日市／

アウディ三重津・三重四日市／フォルクスワーゲン鈴鹿・四日市／

メルセデス・ベンツ四日市・三重中央／

プジョー三重津・三重四日市／シトロエン三重津・三重四日市／

ボルボ・カー津／ジャガー・ランドローバー鈴鹿／

マセラティ名古屋インター／ポルシェセンター四日市／

ハーレーダビッドソン三重津・三重桑名／

ドゥカティ鈴鹿(ディライト)

