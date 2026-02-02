全国農業協同組合連合会栃木県本部（以下、JA全農とちぎ）は、鬼怒川温泉で最も古い歴史を持つ老舗ホテルの「あさやホテル」とのコラボ企画として「とちぎ銘柄牛フェア」を開催いたします。とちぎ銘柄牛を使用したメニューの提供やクイズラリーを実施し、県内外から訪れる宿泊者に楽しんで栃木県産銘柄牛の美味しさと魅力を学んでいただきます。

「とちぎ銘柄牛フェア」概要

●実施期間：2026年2月1日（日）～2026年2月28日（土）●実施場所：あさやホテル（栃木県日光市鬼怒川温泉滝813）●内 容：①フェア期間中、あさやホテルに宿泊したお客様に、レストランでは「日光高原牛」を使用したコース料理の提供、ビュッフェにおいては日替わりで「とちぎ和牛」を使用したメニュー（シチュー・煮込み）を提供いたします。

②宿泊したお客様を対象にとちぎ銘柄牛（とちぎ和牛、とちぎ霧降高原牛、日光高原牛）を楽しんで学んでいただく、クイズラリーを実施します。参加いただいたお客様にノベルティをプレゼントし、アンケートに回答いただいた方から抽選でとちぎ銘柄牛をプレゼントいたします。●そ の 他 ：レストラン情報やメニュー詳細については、あさやホテルホームページをご確認下さい。

あさやホテルHP

「とちぎ銘柄牛」について

https://www.asaya-hotel.co.jp/

●『とちぎ和牛』…自然豊かな環境で約30カ月育て、基準を満たした黒毛和種のみを認定しています。牛の本来の力を最大限に引き出した、きめ細やかなサシと、とろける旨みと甘みが特長です。●『とちぎ霧降高原牛』…品の良い味わいが自慢の交雑牛(黒毛和種〈雄〉×ホルスタイン〈雌〉、F1)。格付等級2等級以上に与えられる銘柄で、きめ細やかな飼育環境のもとで育てられた、品質の良い牛肉です。●『日光高原牛』…生産者が統一された配合飼料を使用し、ストレスもなく健やかに育った赤身の旨味と上品な脂のバランスが良く、まろやかで風味豊かな肉質が特徴です。

組織概要

名称 ： 全国農業協同組合連合会 栃木県本部所在地 ： 〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地9番地25事業内容： 農家（組合員）が生産した農畜産物をとりまとめ市場などに販売する販売事業と、農畜産物を作るのに必要な生産資材または生活用品などを農家 （組合員）に供給する購買事業を行っています。JA全農とちぎ公式HP ： https://www.zennoh.or.jp/tc/

本件に関するお問い合わせ先

JA全農とちぎ 肉牛販売課TEL：028-689-9033（代）お問合せ受付/平日10：00～17：30 （発信元）JA全農とちぎ 管理部 広報担当TEL：028-616-8804（代）FAX：028-616-8808 Mail：zz_tc_kikaku@zennoh.or.jpお問合せ受付/平日10：00～17：30