昭和にタイムスリップする夜。レトロ名駅で昭和レトロなパジャマの提供を開始

ニッカホーム株式会社レトロ名駅（愛知県名古屋市中村区則武2丁目2－21）

昭和レトロな一棟貸し宿レトロ名駅で、

このたび、昭和レトロなデザインのパジャマの無料貸し出しサービスの開始を決定しました。

新たな追加料金は一切ありません。

これまでの宿泊体験に、“昭和の夜の過ごし方”を楽しめるサービスをプラスします。

まるで昭和の女学生になった雰囲気昭和の暮らしをパジャマから想像する

カラフルな柄、どこか懐かしいデザイン。

昭和の家庭で親しまれていた雰囲気を感じる

パジャマを身にまとうことで、

・昭和の家に遊びに来たような気分

・テレビの前でゴロゴロ過ごす夜

・家族や友人と写真を撮りたくなる時間

そんな「当時の生活を想像できる体験」を

楽しんでいただけます。

室内には昭和レトロな家具や家電・雑貨も数多く取り揃えており、パジャマを着ることで空間との一体感がより高まります。

■ パジャマは“サービス品”。追加料金なしでご提供

女性向けサイズは複数ご用意レトロで着心地のいい素材男性向け

本サービスは、オプション販売ではなく宿泊者向けの無料サービス（サービス品）として提供いたします。

昭和レトロな空間を「見る」だけでなく、

身につけて・くつろいで・過ごすところまで含めて体験してほしいという想いから導入を検討いたしました。

旅行の荷物を少し減らしたい方や、昭和の世界観にどっぷり浸りたい方にもおすすめです。

“パジャマパーティー気分”で楽しむ昭和な夜

昭和レトロな空間に、昭和らしいパジャマ。



家族や友人同士での宿泊で、どこか懐かしいパジャマパーティーのような時間を演出します。

何気ない団らんの時間や、

くつろぎながら過ごす夜そのものが、

思い出に残る滞在体験となります。

SNSで広がる“昭和体験”

昭和レトロなパジャマを着て過ごす宿泊体験は、

写真との相性も良く、SNSへの投稿をきっかけに

体験そのものを共有しやすい点も特徴です。

昭和の空気感をまとった一枚は、旅の記録としてだけでなく「ここでしかできない体験」として

印象に残ります。

レトロ名駅のInstagram

https://www.instagram.com/retoromeieki/

■ これからのレトロ名駅

レトロ名駅のInstagram

レトロ名駅では今後も、

昭和の暮らしや文化、時間の流れをテーマにした体験型サービスを順次展開予定です。

泊まるだけでは終わらない、

記憶に残る昭和レトロな宿泊体験 を提供してまいります。

■ 施設概要

▼施設名

レトロ名駅

▼サービス開始予定日

2026年月3月1日（日）

▼所在地

〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武2丁目2－21

▼公式サイト

https://meieki.nippaku-stay.jp/

▼問い合わせ先

ニッカホーム株式会社 ニッカの宿

〒460-0008

愛知県名古屋市中区栄5丁目22-5 ニッカビル栄

TEL：052-212-9275

FAX：052-212-9276

フリーダイヤル：0120-54-7549

mail:info@nippaku-stay.jp

受付時間：9:00～18:00

担当者：青井

ニッカホーム株式会社のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/74598