【いのち会議】～いのち宣言をつなぐ「103のアクション」～　第59回「ジェンダー平等の考え方を政策やシステムに取り入れ各分野に浸透させ女性たちがつながり学び合い、持続可能な社会の新しい形を実現しよう」

いのち会議 事務局

いのち会議は2025年10月11日に大阪・関西万博会場内にて「いのち宣言」および「アクションプラン集」を発表いたしました。本リリースは いのちを「まもる」【宣言4-2】すべてのジェンダーの人びとがつながり、学び合い、誰もが自分らしく生きられる社会をともにつくろうへのアクションプランの１つをご紹介するものです。ご興味ございましたら、ぜひお問い合わせください。

ジェンダー平等の考え方を、政策やシステムに取り入れ、あらゆる分野に浸透させ、 女性たちが相互につながり、学び合い、ジェンダー平等にもとづいた持続可能な社会の新しいカタチを実現しよう

2019年に開催されたG20大阪では、20か国のジェンダー平等に関わる専門家によるW20（ウィメンズ20）から、「ジェンダーギャップの解消を通じた新しい成長のカタチ」をテーマに、労働、金融、デジタル、ガバナンスの4つの柱について提言が出されました。当時共同代表を務めた、経団連初の女性副議長でBT ジャパン社長の故吉田晴乃氏は、G20大阪首脳宣言におけるジェンダー平等を実現するために、2025年大阪・関西万博をウィメンズ EXPO にしようと提唱しました。吉田氏の遺志を継ぎ、立ち上がったのが「吉田晴乃記念実行委員会（HYMEC）」です。HYMEC では、あらゆる分野でのジェンダー平等の実現に向けて、さまざまな活動をおこなっています。

意思決定層への女性の参画は日本の喫緊の課題です。日本政府や経団連は2030年に女性の役員・管理職比率を30％にすることを目標に、達成に向けて取り組みを進めています。HYMEC では、女性役員の比率を50％にすることで社会を変えることを目的に、女性のリーダシップ開発やネットワークの構築を目指し、連続セミナー「Road to Board」を毎年実施しています。現在、多くの修了生が役員や上級管理職へと昇進したり、海外転勤の機会を得たりするなど、幅広く活躍しています。彼女たちは世界の新しい経済成長の礎となり、その意志と情熱、行動力は、後に続く女性たちの羅針盤となるでしょう。

HYMEC5つの分科会テーマと年次大会風景

また、女性が経営・主導する企業の創業・成長を加速させ、世界の経済をけん引する原動力とするために、女性起業家や女性の経営者を増やす取り組みも行っています。女性起業家は世界を6兆 ドル豊かにする可能性を持っていると言われています。しかし、女性経営企業への投資はまだまだ少なく、政府や大企業のグローバルサプライチェーンにおいて、女性所有の企業が受注する割合はいまだ1％にも及びません。女性が自ら組織を作り、雇用を創出し、経済エコシステムを生み出すことで、世界全体が持続可能な経済発展に舵を切り、加速することが求められています。女性起業家や女性経営者への支援は、世界経済の好循環を生むために不可欠となっています。社会に貢献する意思と行動力を持った女性たちは倫理感と責任感を持って、エシカルな投資と消費をも推進していくでしょう。

HYMEC では、女性起業家・経営者比率を50％にすることを目指し、公共調達や企業のサプライチェーンにおいて女性やマイノリティと優先的に取引をする「サプライヤーダイバーシティ」に取り組む国際NPO ウィコネクトインターナショナルと連携し、情報提供や交流を行っていきます。

さらに女性の政治参画に目を向けると、日本は世界から大きく立ち遅れています。この状況を変えるには思い切った政策が必要です。くらしやいのちに直結する地方政治において女性議員比率を 50％にすることは最重要課題といえます。HYMEC では、女性と政治の垣根をなくすための情報提供や交流などの支援に力を入れていきます。

社会や家庭、学校の中には、まだまだアンコンシャスバイアス（無意識の偏見）や性別で役割を固定するような意識が根強く存在しています。これらは、すべてのジェンダーの人にとっての問題であり、自分らしい選択肢を狭めるだけではなく、自他のいのちを大切にすることができない状況も生み出しています。HYMEC は、未来を担う女性学生（女子学生）の可能性を最大化し、誰もが自分らしく活躍できる社会をつくるため、イベントに女性学生（女子学生）を招待したり学生起業家を支援したりしています。

これらの実績を踏まえ、HYMEC では、日本においてあらゆる分野における女性比率を2050年までに50％とする、「50by50」を実現するための諸活動を計画しています。

いのち会議は、ジェンダー平等の実現が、持続可能な新しい世界の成長のカタチに寄与することを確信し、HYMEC をはじめとしたさまざまな団体と協働していきます。

【参考情報】

・吉田晴乃記念実行委員会

https://www.harunomemorial.jp

・第5回国際女性会議WAW! ／ W20（2019）

https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_003059.html

・ウィコネクトインターナショナル

https://weconnectinternational.org/

