多文化共生イベント「春節祭 in 沼津仲見世」開催決定
NUMAZU ASIAN FESTIVAL 実行委員会（代表：向 文英）は、2026年2月23日（月・祝）、沼津仲見世商店街にて「春節祭 in 沼津仲見世」を開催いたします。
本イベントは、中国の旧正月「春節」をテーマに、日本人・外国人が垣根なく交流できる多文化共生型イベントとして企画されました。伝統文化・食・エンターテインメントを通じて、沼津のまちなかに新たな賑わいを創出します。
■ イベントの見どころ
●圧巻の中国雑技団パフォーマンス
迫力・スピード・緊張感が一体となった本格的な中国雑技団のステージ。
高度なアクロバットと伝統芸が融合したパフォーマンスは、
大人も子どもも息をのむ圧巻の見どころです。
●ミャンマー留学生による民族舞踊ステージ
富士サクラ日本語学校に在籍するミャンマー留学生の皆さんが、
母国の伝統舞踊を披露。
色鮮やかな民族衣装と優雅な踊りで、
文化の魅力と想いを届けます。
多文化共生を象徴する、心温まるステージです。
●ギネス記録保持者・けん玉パフォーマンス
14歳のけん玉パフォーマーロット（寺地遼馬）が登場。
小学6年生で「2in1もしかめ」にてギネス世界記録を更新
「2025けん玉パフォーマンス大会」準グランプリ獲得
世界レベルの技と集中力を間近で体感できる、必見のステージです。
文化を「見る・知る・楽しむ」1日
中国・ミャンマー・日本--
国や世代を超えたパフォーマンスが一堂に集結。
“アジアを体感できる一日限りの特別な祭り”を、
ぜひ会場でお楽しみください。
◆ 中国雑技団による迫力のパフォーマンス
本イベントの目玉として、中国雑技団による本格的なパフォーマンスを披露予定。
高い身体能力と緊張感あふれる演技は、大人から子どもまで幅広い世代を魅了します。
◆ 獅子舞の練り歩き
中国伝統の獅子舞が商店街を巡り、無病息災・商売繁盛を願う春節ならではの演出を行います。
◆ アジアンフードのキッチンカーが14台出店
会場には、アジアンフードに特化したキッチンカー14台が集結。
台湾・中国・韓国・東南アジアなど、多種多様なアジアンフードを一度に楽しめる食のエリアを展開します。
キッチンカー出店一覧（50音順・代表メニュー）
アジア各国の味を中心に、スパイス・屋台・定番グルメまで幅広くラインナップ。
多種多様なアジアンフードが楽しめる14台が出店します。
【あとれ（麺屋あとれ）】
四川風中華そば
（辛挽肉×花椒が効いた、しびれる旨さの本格中華麺）
【オーキムズ（韓国）】
チーズハットグ／フライドチキン ほか
（韓国屋台の王道メニュー）
【クレープたろぅ】
ホットクレープ
（甘党にも嬉しい食後の一品）
【グーニーズ】
ダシ香る焼きそば／骨なしスペアリブ
（旨味重視のがっつり系）
【高麗（韓国屋台）】
キンパ／ヤンニョムチキン／チヂミ
（本場仕込みの韓国屋台フード）
【サンサンフーズ】
お祝いモードで限定メニューをご用意。肉汁あふれるハンバーグステーキをキッチンカーで！
【池めん】
台湾まぜそば
（パンチのある味わいでリピーター多数）
【エリセ（ERICE／ラテン）】
エンパナーダ／チョリパン／アルファホール
（異国感あふれるラテン系フード）
【OGスマイリー】
ファミリー向け定番メニュー各種
（お子さま連れにも安心）
【icurry】
本場南インドのスパイス料理とビリヤニ。香り高く、体にやさしい一皿を🇮🇳
【牛タン100%バーガー】
焼肉バーガー／韓国スパイシーポテト／
韓国おでん／韓国レモネード／チョコチュロス
（韓国テイスト×ボリューム満点）
【ひだまり】
ベビーカステラ
（国産小麦×よつ葉バター使用）
【Yrilanka（スリランカ）】
無添加スリランカカレー（ワンプレート）
（スパイスの奥深さを楽しめる一皿）
【DARTERA】
店主ブレンドのスパイスカレー
（香りとコクにこだわった本格派）
イベント詳細はこちらからどうぞ :
https://www.at-s.com/event/article/1866418
＠エスイベント掲載ページにリンクしております。
■ 開催概要
イベント名：春節祭 in 沼津仲見世
開催日：2026年2月23日（月・祝）
開催時間：11:00～17:00
（通行止め時間：10:00～18:00）
会場：沼津仲見世商店街・コミナード歩行者天国エリア
想定来場者数：約7,000人
主催：NUMAZU ASIAN FESTIVAL 実行委員会
■ 開催の背景
近年、沼津市には多くの外国人が生活・就労の場を求めて集まっています。
本イベントは、
地域住民と外国人が共に楽しみ、理解を深める場をつくることを目的としています。
文化の違いを「壁」ではなく「魅力」として発信し、
商店街の活性化と国際交流を同時に実現する新しい地域イベントモデルを目指します。
■ 広報・情報発信について
本イベントは、
Instagramを中心としたSNS発信
Web・SNSを活用した情報拡散
イベント情報サイトへの掲載
などを通じて、幅広い層への認知拡大を図ります。
広報担当：水口徹（株式会社アシウエル）
■協賛企業・協賛者一覧（順不同・敬称略）
香香飯店グループ・イカイグループ（ワンドロップ／キン肉マンミュージアム）
株式会社サカエ・株式会社大志建設（杉澤 様）
雄大グループ株式会社・あした葉グループ
合同会社 Coming True（和処 梅き）
とびきりエステ・lilleyスタジオ・Asian world
おっこん.雅・ワーク保険事務所・大谷 共平・土屋酒店
■ お問い合わせ先
NUMAZU ASIAN FESTIVAL 実行委員会
代表：向 文英
Mail：awen285@gmail.com