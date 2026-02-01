プレサンス アージュ新物件に制震ダンパー〈K3〉を採用

株式会社プレサンスコーポレーション

株式会社プレサンスコーポレーションのグループ会社である株式会社プレサンス住販は、新たに販売を開始する新築分譲プロジェクト「プレサンス アージュ 寝屋川成田町」において、株式会社アイ・エム・エー製の制震ダンパー〈K3（ケースリー）〉を採用しました。

地震エネルギーを効果的に吸収・分散し、建物の揺れを大幅に軽減する〈K3〉の導入により、より安心して暮らせる住まいづくりを推進します。

■ 制震ダンパー〈K3〉とは

〈K3〉は、株式会社アイ・エム・エーが開発した木造住宅用制震装置です。

内部に組み込まれたフェノール樹脂とステンレス板の摩擦作用によって地震の揺れを吸収。建物全体に伝わる地震エネルギーを効率よく分散し、構造体へのダメージを軽減します。

国土交通大臣認定・壁倍率4.0倍を取得し、木造3階建て住宅にも対応。

動的加振試験では、未設置時の変形207mmに対し、設置時は39mmに抑制するという高い効果が確認されています。

■ “耐震＋制震”のダブル構造で、より安心の住まいへ

これまで多くの住宅で採用されてきた「耐震構造」に加え、今回の新物件では「制震技術」を組み合わせることで、”大地震後も住み続けられる住まい”の実現を目指しました。

繰り返しの余震にも効果を発揮し、建物の損傷を抑えることで、将来的な補修リスクや居住者の不安を軽減します。





〈株式会社アイ・エム・エー〉

株式会社アイ・エム・エーは、制震ダンパー「GVA」シリーズをはじめ、「X-WALL」「K3」などの開発・販売を行う建築関連企業です。本社を東京都中央区に置き、大阪・名古屋に支店を展開し、年間約2,000件の施工実績を有しています。建物の安全性向上に寄与する製品の開発と提供を通じ、安心で快適な住まいづくりを支える企業です。

URL：https://www.imanet.jp/





■ 今後の展開

〈K3〉は、現在開発中の分譲住宅「プレサンス アージュ 寝屋川成田町 」において標準採用を予定しています。

今後の〈K3〉標準採用新築分譲物件は公式ホームページより随時更新してまいります。







【各種サイト】

・プレサンス アージュ公式ホームページ

URL：https://www.pressance-arge.com/

・プレサンス アージュ 寝屋川成田町

URL：https://www.pressance-arge.com/p/o-neyagawanaritacho





【会社概要】



〈株式会社プレサンス住販〉

株式会社プレサンス住販は、株式会社プレサンスコーポレーションのグループ会社として、新築分譲マンションの販売や新築戸建て住宅の自社開発・販売を行う不動産会社です。住まいの提供を通じて、人々の暮らしや健康的なライフスタイルの実現をサポートしています。

※イメージ図



URL：https://pressance-jyuhan.co.jp

〈株式会社プレサンスコーポレーション〉

株式会社プレサンスコーポレーションは、主に関西・東海圏を中心に新築マンションの企画・開発・分譲を手がける不動産ディベロッパーです。2024年には、近畿圏で15年連続、名古屋市内で14年連続となる分譲マンション供給戸数ランキング第1位を獲得。

URL：https://www.pressance.co.jp/





【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社プレサンス住販 CX戦略室

電話番号：0120-705-090

メールアドレス：cx-team@pressance-jyuhan.co.jp