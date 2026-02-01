【TAC宅建士講座】宅建合格目指すなら早めがお得！早期学習応援キャンペーン第３弾！

TAC株式会社

宅建試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田敏男）は、2026年（令和8年）の合格を目指す方に向けて、早期学習応援キャンペーン第３弾を2026年2月1日より開始します。

早期学習応援キャンペーン

■キャンペーン期間

2026年2月1日(日)～2026年3月31日(火)



■対象者

すべての方

■対象コース

総合本科生S

https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_crs_sogos.html

実力完成本科生（学習経験者向け）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_crs_jituryokukansei.html

■キャンペーン内容

対象コースが通常受講料より\10,000割引！

受験経験者、宅建業従業者はさらにお得にお申込いただけます。

■その他キャンペーンも開催中！

・U25応援キャンペーン

・他資格合格者応援キャンペーン

※詳細はTAC宅建士講座ホームページへ

■コース・料金一覧

https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_crs_idx.html

オンライン体験講義イベントご予約受付中！！

１回のご予約で３名の講師の講義が体験できます！

■テーマ：入門講義（民法等）

■実施日時と講師

（1）2/3(火)19:00～笠松信之 講師

（2）2/4(水)13:30～佐藤信仁 講師

（3）2/8(日)10:00～村田隆尚 講師

■ご予約はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_webinar5.html

TAC宅建士講座の合格実績

全国の宅建士受験生に選ばれ、毎年多くの合格者を輩出し続けるTAC。その理由は、長年積み重ねられた受験指導ノウハウに加え、「受講生に合格していただくこと」を徹底的に追求したTAC式合格メソッドを確立していることにあります。

試験は変化し続けるもの。その試験に合わせてTACも常に進化し続け、「最小の努力で最大の効果を発揮する、良質なコンテンツの提供」をお約束いたします。

そしてこれから先も、全国の多くの宅建士受験生からの「期待」と「信頼」に応えられるよう、TACは”受講生の合格”を常に第一に考え続け、そのコンテンツの創造に努めてまいります。

■TAC宅建士講座の合格実績

https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_jisseki.html

■TACの宅建士講座ホームページ

https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken.html

会社概要

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/

《資格の学校TAC宅建士講座 公式SNS情報》

■X(Twitter) URL： https://twitter.com/TAC_takken

■YouTube URL： https://www.youtube.com/@TAC_Takken/