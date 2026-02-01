【大阪・北摂に初出店！】2月13日（金）に、メディアでも話題の「ウンコちゃんの家具屋さん」の箕面店がNEWオープン！

株式会社木楽家本舗

この度、株式会社 木楽家本舗（本社：大阪府八尾市、代表取締役社長：大町圭司）が運営する、家具と雑貨のワンダーランド「ウンコちゃんの家具屋さん」は、2026年2月13日（金）に「ウンコちゃんの家具屋さん 箕面店」をオープンいたします。大阪府・兵庫県下で5店舗目となる同店は、広さ1,315平方メートル を誇り、北摂エリア最大級の規模での出店となります。

【NEW STORE DATA】

店舗名 ：ウンコちゃんの家具屋さん 箕面店

オープン日：2026年２月13日（金）

住所 ：〒562-0024 大阪府箕面市粟生新町1丁目11-11

営業時間 ：10:00～19:00

電話番号 ：072-737-9949

定休日 ：火曜日

店舗面積 ：約1,315平方メートル

駐車場 ：20台あり

公式サイト：https://unkochan.com/

【ウンコちゃんの家具屋さん 箕面店について】

大阪・北摂エリア最大級となる1,315平方メートル の広さを誇ります。

1階・2階からなるフロア構成で、人気のオリジナル家具をはじめ、ヴィンテージライクなものから北欧テイスト、モダンなものまで、いろいろな暮らしに馴染む家具をセレクトしています。

また、日々の暮らしのアクセントになる雑貨、照明、コモノ類も多数スタンバイ。

お客様の暮らしに合わせて“楽しく選べる”、そんな選択肢の多いラインナップが自慢です。

そして、外観やファサードにも注目です。

これまでの「ウンコちゃんの家具屋さん」では、コーポレートカラーのイエローが特徴的でしたが、箕面店ではシンプルなホワイトカラーを採用。

洗練された雰囲気の中、お客様が暮らしを想起しやすいカラー展開と空間構成になっています。

【ウンコちゃんの家具屋さん別注商品も登場】

ウンコちゃんの家具屋さん 箕面店 / 店内イメージ

株式会社 関家具（本社：福岡県 大川市）が展開する「CRUSH CRASH PROJECT」。

「とびきりリラックスできるソファが欲しい！」という想いから企画されたプルートソファは、2021年2月の販売開始以来、徐々に人気を集め、現在では累計30,000台以上を販売するブランド内ソファカテゴリー人気No.1のシリーズとなっています。

プルートソファ 3人掛け / ウンコちゃんの家具屋さん別注

サイズ：幅1980mm 奥行き880mm 高さ740mm(座面高390mm)

今回、「ウンコちゃんの家具屋さん」は同ブランドとチームアップし、プルートシリーズから3人掛けソファを別注商品として販売いたします。低めの設計とルーズな張り感、たっぷりと使用した柔らかなフェザーによって、くったりと沈み込むこだわりの座り心地が特長です。張地には、柔らかく保温性にも優れたウール混フランネル生地を採用。汗染みや耐摩耗性などの耐久試験でも高い結果が出ており、水温30度以下で洗濯機洗いが可能な点も嬉しいポイントです。あぐらもかけるほど広々とした奥行きのある座面に、ボリューム感のある肘掛けを組み合わせた開放的なデザイン。思わず全身を預けたくなる沈み込みと、包み込まれるような感触を楽しめます。さらに、本体を支えるすっきりとしたスチール脚とのコントラストが、軽やかで洗練された印象を演出します。

【ウンコちゃんの家具屋さんについて】

大阪の家具業界で使われていた「B級品＝ウンコちゃん」という隠語に由来。創業当初はその名の通り“傷もん・B級品”の家具を手頃なディスカウント価格で販売。“傷もん”とは思えない上質な家具をリーズナブルに購入できることで、多くのお客様に選ばれてきました。



2014年に現代表が就任して以降、手頃な価格帯はそのままに、ヴィンテージライクな家具やインテリアのセレクトに力を入れてきました。さらにオリジナル家具の製作にも取り組むなど、試行錯誤を重ねながらストアブランディングをアップデートしています。

2020年12月には、尼崎のコストコ前に「ウンコちゃんの家具屋さん 尼崎店」と「ウンコちゃんの雑貨屋さん 尼崎店」を同時オープン。兵庫県初進出となる同店も多くのお客様に愛され、映画撮影に利用されるなど、さまざまな形で親しまれています。

ウンコちゃんの家具屋さん 八尾本店ウンコちゃんの家具屋さん 尼崎店



また、20周年を迎えた昨年2024年10月には、COOL JAPAN PARK OSAKAにてアニバーサリーイベントを開催。人気芸人たちを招いた舞台は1000を超える観客席が満席になり、最後まで大盛り上がりの1日となりました。

そしてこの度、北摂エリア初進出となる箕面店が誕生します。

"良い品をより安く、そして活気があるお店を目指す"という原点を忘れず、お客様が楽しく純粋にお買い物していただけるよう取り組んでまいります。

■ ウンコちゃんの家具屋さん公式サイト ：https://unkochan.com/

■ウンコちゃんの家具屋さん公式SNSアカウント：Instagram：@unkochan_no_kaguyasan(https://www.instagram.com/unkochan_no_kaguyasan/)