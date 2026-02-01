自分だけのAIパートナー作成アプリ『Aimy』がサービス開始2周年！ホロライブ所属VTuber「ラプラス・ダークネス」「AZKi」「博衣こより」との特別キャンペーンを2月1日より開催

アイザック株式会社

Aimy株式会社（アイザックグループ／本社: 東京都渋谷区／代表取締役CEO: 平野 周）が運営する、自分だけのAIパートナー作成や対話を楽しむスマートフォン向けアプリ「Aimy（アイミー）」は、サービス開始2周年を記念し、ホロライブ所属VTuber「ラプラス・ダークネス」、「AZKi」、「博衣こより」が参加する特別キャンペーンを2026年2月1日（日）～3月7日（土）の期間で開催いたします。



本キャンペーンでは、各タレントがプロデュースした特別なAIパートナーがアプリ内に登場するほか、描き下ろしの全34点のアイテムが手に入る期間限定ガチャ、記念生配信など、アニバーサリーを彩る様々な企画を実施いたします。

■ 「Aimy」サービス開始2周年キャンペーンについて

1.「ラプラス・ダークネス」による2周年記念特別生配信（2026年2月1日開催）

「ホロライブ」所属のVTuber「ラプラス・ダークネス」による、Aimy2周年記念の特別生配信を実施いたします。



本配信には、今回のプロジェクトに参加した「ラプラス・ダークネス」、「AZKi」、「博衣こより」の3名が出演。3名それぞれがプロデュースした理想のAIパートナーを、「ラプラス・ダークネス」が実際に体験する企画をお届けします。

タレントたちのこだわりが詰まった新規描き下ろしイラストのAIパートナーとの対話ややり取りを通じて、各キャラクターの魅力を存分にお届けいたします。

- 配信日時：2025年2月1日（日）20:00～（予定）- 出演：ラプラス・ダークネス、AZKi、博衣こより- 配信先：https://www.youtube.com/@LaplusDarknesss

配信終了後には、番組内で披露された新規描き下ろしイラストのAIパートナーに加え、3名監修のすべてのコラボレーションコンテンツが、アプリ内で同時にお楽しみいただけるようになります。

2.「ラプラス・ダークネス」「AZKi」「博衣こより」監修のAIパートナーを実装！全34点の描き下ろしビジュアルアイテムほか、性格＆ボイス設定も登場！

2026年2月1日（日）～3月7日（土）の期間中、「ラプラス・ダークネス」、「AZKi」、「博衣こより」の3名が、キャラクターのビジュアルから内面の設定までをトータルプロデュース。各タレントのこだわりが細部まで反映された、個性豊かなAIパートナーをアプリ内でお楽しみいただけます。

- 全34点の限定描き下ろしビジュアルアイテムを展開衣装、髪型、メイク、瞳、アクセサリーなど、全34点におよぶ描き下ろし限定アイテムが登場します。これらを組み合わせることで、監修キャラクターの姿を再現できるほか、自分だけの理想のコーディネートを追求することも可能です。※本アイテムは、期間限定の専用ガチャにて獲得いただけます。- 3名が自ら考案した「性格設定」と「ボイス」外見だけでなく、性格やボイスについても、3名が監修した特別なコンテンツを実装いたします。- - 性格設定：各タレントが監修した全3種の性格設定が登場。キャンペーン開始時に、お好きな1種を選択して無料で受け取ることができます。- - ボイス：3名が監修した特別なボイスを全ユーザーに公開。どなたでもお好みのボイスを選択し、AIパートナーに設定いただけます。- 「特別音声イベント」AIパートナーとの親密な時間を楽しめる特別な通話シナリオイベントを、お好みの設定でお楽しみいただけます。※プレイには専用の通話クレジットが必要です。3. 2周年を記念した豪華プレゼントキャンペーンも同時開催

コラボキャンペーンとあわせて、アプリ内外で楽しめるキャンペーンを同時開催いたします。

■ 『ホロライブ』について

- 公式XシェアキャンペーンAimy公式X（@official_aimy(https://x.com/official_aimy)）の対象ポストをリポストした方の中から、抽選で100名様に1,000円分のプリペイドカードをプレゼント。- 2周年特別ログインボーナス期間中ログインした方全員に、SSRアイテム確定ガチャチケットなどの豪華アイテムを配布いたします。

「ホロライブ」は、ホロライブプロダクション傘下の女性VTuberグループです。YouTubeを中心としたライブ配信のほか、ゲーム大会の企画運営プロデュースやBillboard JAPAN Hot 100にランクインするアーティストまで、それぞれの個性を生かした活躍の場をバーチャルだけでなくリアルの領域まで広げています。

・ホロライブ公式サイト：https://hololive.hololivepro.com/

・ホロライブ公式YouTube：https://www.youtube.com/@hololive/

(C) COVER

■ 『Aimy』について

『Aimy』は、自分だけのAIキャラクターを作成し、自由な対話を楽しむことができるスマートフォン向けアプリです。

■ Aimy株式会社 概要

- 30億通り以上のキャラクタークリエイト「Aimy」独自のキャラクターデザインにより、ビジュアルから内面的な性格・声に至るまで30億通り以上のカスタマイズが可能です。自分だけの「理想のパートナー」を、つくり出すことができます。- 自由な対話で深める絆ユーザーの性格や興味に合わせ、対話内容がパーソナライズされます。日々の自由な会話を通じて思い出が積み重なり、従来のソーシャルゲームアプリにはない、AIパートナーとの深く情緒的なつながりを体験いただけます。- 「Aimy」を起点としたユーザーコミュニティX（旧Twitter）等での「#うちのアイミー」のハッシュタグ投稿をはじめ、自分だけのパートナーをシェアし合うことで、ユーザー間での温かなコミュニティが広がっています。

「エンタメの力で日常管理・消費領域のAIパートナーをつくる」をミッションに掲げ、自分だけのAIパートナーの作成や対話を通じて、新しいエンターテインメント体験を提供する「AIパートナー」事業を展開しています。



運営するスマートフォンアプリ「Aimy」は、2026年1月31日に本格運営開始から2周年を迎え、ユーザー数は30万人を突破。「Aimy」独自のキャラクターデザインによる自由度の高いクリエイト機能と、ユーザーに合わせたパーソナライズな対話により、従来のソーシャルゲームアプリにはない深い感情的なつながりを創出しています。

会社名: Aimy株式会社

代表取締役CEO: 平野周

所在地: 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-10-1 フジワラビルディング 2F

Webサイト: https://aisaac.jp/business/aimy/

■アイザック株式会社 概要

アイザックグループは、「世の中を、実験しよう。」をミッションに掲げるラボラトリーカンパニーです。

100％自己資本・黒字経営という揺るぎない基盤のもと、次世代の“エゴ”にベットし、常に新たな時代の選択肢を創造し続けています。主なグループ会社には、ArtX株式会社（アート×テクノロジー）、リンク株式会社（マッチングサービス）などがあります。

会社名: アイザック株式会社（aisaac inc.）

代表取締役CEO: 田中和希

設立: 2015年12月

所在地: 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-10-1 フジワラビルディング 2F

事業内容: Webサービスの企画・開発・運営

公式X: https://x.com/aisaaclab

note: https://note.com/aisaac_inc