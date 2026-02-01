【肉とニンニクそして飯】美味しいお肉とガツンと生ニンニクが味わえる。やっぱりステーキの姉妹店がリニューアルオープン！

株式会社ディーズプランニング

那覇市松山にて休業していたやっぱりステーキの姉妹店、

「肉とニンニクそして飯」通称「そし飯」が、

2026年2月2日（月）にリニューアルオープンし、帰ってまいります。

店名がそのままコンセプトの当店のこだわりはやはり『肉』『生ニンニク』そして『飯』。

余計なものは削ぎ落とし、「ガッツリ食べたい」という本能に、真正面から応える定食屋です。

一生懸命働いた人に肉とニンニクのご褒美を。

圧倒的な存在感の肉と、パンチの効いた生ニンニク。

看板メニューの「やきにくめし」は、香ばしく焼き上げた肉を豪快に盛り付け、

生ニンニクを添えた、スタミナ全振りの商品です。

■ 働く人のための、ガッツリ飯

ごはんは大盛り無料。

仕事終わり、飲みのあとでも

遠慮せず、罪悪感なく、お腹いっぱい食べてほしい。

疲れた体と心に、理屈抜きで刺さる味を目指しました。

シンプルで、荒々しくて、でも正直。

「そし飯」は、そんな一杯をこれからも提供し続けます。



■ 店舗情報

店舗名：肉とニンニクそして飯（通称：そし飯）

リニューアルオープン日：2026年2月2日（月）

住所：沖縄県那覇市松山1-34-3（カクテルプラザ1F）

営業時間：18:00～25:00（L.O.24:30）

電話番号：098-863-4129

定休日：日曜日

席数：４席