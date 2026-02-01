【肉とニンニクそして飯】美味しいお肉とガツンと生ニンニクが味わえる。やっぱりステーキの姉妹店がリニューアルオープン！

写真拡大 (全2枚)

株式会社ディーズプランニング


那覇市松山にて休業していたやっぱりステーキの姉妹店、


「肉とニンニクそして飯」通称「そし飯」が、


2026年2月2日（月）にリニューアルオープンし、帰ってまいります。



店名がそのままコンセプトの当店のこだわりはやはり『肉』『生ニンニク』そして『飯』。


余計なものは削ぎ落とし、「ガッツリ食べたい」という本能に、真正面から応える定食屋です。



一生懸命働いた人に肉とニンニクのご褒美を。


圧倒的な存在感の肉と、パンチの効いた生ニンニク。



看板メニューの「やきにくめし」は、香ばしく焼き上げた肉を豪快に盛り付け、


生ニンニクを添えた、スタミナ全振りの商品です。



■ 働く人のための、ガッツリ飯


ごはんは大盛り無料。


仕事終わり、飲みのあとでも


遠慮せず、罪悪感なく、お腹いっぱい食べてほしい。


疲れた体と心に、理屈抜きで刺さる味を目指しました。



シンプルで、荒々しくて、でも正直。


「そし飯」は、そんな一杯をこれからも提供し続けます。







■ 店舗情報


店舗名：肉とニンニクそして飯（通称：そし飯）


リニューアルオープン日：2026年2月2日（月）


住所：沖縄県那覇市松山1-34-3（カクテルプラザ1F）


営業時間：18:00～25:00（L.O.24:30）


電話番号：098-863-4129


定休日：日曜日


席数：４席