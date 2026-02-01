【肉とニンニクそして飯】美味しいお肉とガツンと生ニンニクが味わえる。やっぱりステーキの姉妹店がリニューアルオープン！
株式会社ディーズプランニング
那覇市松山にて休業していたやっぱりステーキの姉妹店、
「肉とニンニクそして飯」通称「そし飯」が、
2026年2月2日（月）にリニューアルオープンし、帰ってまいります。
店名がそのままコンセプトの当店のこだわりはやはり『肉』『生ニンニク』そして『飯』。
余計なものは削ぎ落とし、「ガッツリ食べたい」という本能に、真正面から応える定食屋です。
一生懸命働いた人に肉とニンニクのご褒美を。
圧倒的な存在感の肉と、パンチの効いた生ニンニク。
看板メニューの「やきにくめし」は、香ばしく焼き上げた肉を豪快に盛り付け、
生ニンニクを添えた、スタミナ全振りの商品です。
■ 働く人のための、ガッツリ飯
ごはんは大盛り無料。
仕事終わり、飲みのあとでも
遠慮せず、罪悪感なく、お腹いっぱい食べてほしい。
疲れた体と心に、理屈抜きで刺さる味を目指しました。
シンプルで、荒々しくて、でも正直。
「そし飯」は、そんな一杯をこれからも提供し続けます。
■ 店舗情報
店舗名：肉とニンニクそして飯（通称：そし飯）
リニューアルオープン日：2026年2月2日（月）
住所：沖縄県那覇市松山1-34-3（カクテルプラザ1F）
営業時間：18:00～25:00（L.O.24:30）
電話番号：098-863-4129
定休日：日曜日
席数：４席