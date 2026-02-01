東京都都民安全総合対策本部タイアップ決定

株式会社coly

この度、株式会社coly（所在地：東京都港区、代表取締役社長：中島杏奈）は現代のヒーローと生きるドラマチック恋愛パズルゲーム『スタンドマイヒーローズ（スタマイ）』において、東京都都民安全総合対策本部とのタイアップが決定いたしました。

2026年2月2日(月)より、東京都内にてオリジナルデザインのポスターが掲出されます。

その他、coly more!池袋でのB3サイズポスターの配布、SNSでのポスタープレゼントキャンペーンを予定しております。

coly more!池袋での配布は2/2(月)オープンより配布予定ですので足を運ばれる方はぜひお持ち帰りください。

SNSでのキャンペーンは2月中旬を予定しております。詳細は後日アプリ内にて公開予定ですのでお待ちくださいませ。

以上、今後とも『スタンドマイヒーローズ』をよろしくお願いいたします。

『スタンドマイヒーローズ』基本情報

タイトル : スタンドマイヒーローズ

配信日 : 2016年9月

価格 : 基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

公式サイト：https://stand-myheroes.com/

公式X：https://x.com/myhero_info (https://x.com/myhero_info)

App Store： https://itunes.apple.com/jp/app/スタンドマイヒーローズ/id1121898899(https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%92%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BA/id1121898899)

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.colyinc.standMyHeroes&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.colyinc.standMyHeroes&hl=ja)

Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/B07VBZ6KK3

権利表記：(C)︎coly