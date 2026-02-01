株式会社松豊園とのゴールドパートナー契約締結のご案内
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
■内容
■契約期間
水戸ホーリーホック
更に頑張ってください。
■法人名
■所在地
■代表者
■事業内容
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社松豊園と、新たにオフィシャルパートナー（ゴールドパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。
ゴールドパートナー契約内容
■内容
ゴール裏3列目看板への広告掲出
■契約期間
2026年2月1日～2027年1月31日
株式会社松豊園 代表取締役 関田豊 様 よりファン・サポーターの皆さまへ
水戸ホーリーホック
Ｊ１昇格おめでとう！
この度、水戸ホーリーホックのＪ１昇格に伴い、水戸周辺の活性化と共に、小さい子供から大人まで元気と勇気を与えてくれました事感謝します。これから水戸周辺での波及効果は計り知れないと思います。
更に頑張ってください。
頑張れ！！水戸ホーリーホック！
法人概要
■法人名
株式会社松豊園
■所在地
茨城県那珂郡東海村照沼135-1
■代表者
代表取締役 関田 豊
■事業内容
・造園土木エクステリア
・設計 施工 管理