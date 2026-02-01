フィットイージー主催 ボディメイクコンテスト「FIT-EASY CUP 2026」 エントリー受付開始！
そして、2月1日（日）より参加エントリーの受付を開始！
本大会の総合優勝賞金は、男女1名に100万円！開催カテゴリーやプログラムについても、前回大会より大幅にパワーアップして開催いたします！
当クラブの会員様の日頃の成果を存分に発揮いただく場として、皆様からの熱い挑戦をお待ちしております。
◆FIT-EASY CUP 2026 概要
開催日：2026年8月30日（日）
会場：長良川国際会議場 メインホール
エントリー期間：2月1日（日）～3月3日（火）23:59
エントリーフォームURL： https://forms.gle/UHdcKeRSy1jwUnYu7(https://forms.gle/UHdcKeRSy1jwUnYu7)
※エントリー時点および大会当日において、当クラブの有効な会員または当クラブの従業員（スタッフ）に限る
FIT-EASY CUP 2025の様子（2025年8月）
◆開催カテゴリーについて
【男性】
▼メンズフィジーク
１.ファーストタイマー ２.オープンクラス
３.キングクラス （40歳以上）※追加カテゴリー
▼スポーツモデル オープンクラス
FIT-EASY CUP 2025 フィジーク部門 入賞者
スポーツモデル部門 入賞者
【女性】
▼フィットネスビキニ オープンクラス
▼フィットネスモノキニ オープンクラス ※追加カテゴリー
▼フィットネスモデル
１.ファーストタイマー ２.オープンクラス
３.クイーンクラス（40歳以上） ※追加カテゴリー
フィットネスモデル部門 入賞者
フィットネスビキニ部門 入賞者
※ファーストタイマー：初めて大会に出場される方、年齢制限なし
※オープンクラス：年齢制限なし
※Wエントリー不可
◆選考方法
フィットイージー独自の審査基準に基づいた、厳正なる「書類審査」を実施いたします。
※審査に関するお問い合せや申し立てには、一切お答えできませんので予めご了承ください。
※選考通過による大会出場の権利は当選者のみに帰属し、いかなる場合も当該権利の第三者への譲渡、転売及び換金等はできません。
◆参加費用
・各カテゴリー：5,500円(税込)
※書類審査の結果発表後に期日までにお支払い
※会場までの宿泊費や交通費等の費用はご自身でご負担いただきます。
◆応募期間
・2026年2月1日(日)から3月3日(火)23:59まで
※受付終了間際のお申込みは、お申込み完了できない場合がございます。その場合でも受付期間終了後の受付は致しかねますので、余裕を持ってお申込みください。
◆結果通知
書類審査を通過された方に、3月下旬ごろをめどに順次結果を通知いたします。
併せて「参加費のお支払い方法」をご連絡いたします。
◆フィットイージー 会社概要
社 名：フィットイージー株式会社
本社所在地：〒500-8034岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1
資 本 金：1,356,005,125円
事 業 内 容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業
従 業 員 数：304名 ※2025年10月1日現在
店 舗 数：256店舗 ※2026年2月1日現在
U R L ：https://fiteasy.jp/（サービスサイト）
https://fiteasy.co.jp/（コーポレートサイト）