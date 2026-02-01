道の駅うずしお春の大（oh!）うず祭り！開催決定！

春限定イベント！大（oh!）うず祭り！

株式会社うずのくに南あわじ道の駅うずしお春の大（oh!）うず祭り！

株式会社うずのくに南あわじが運営する「道の駅うずしお」では、春の大潮に合わせて2026年3月1日(日)～4月5日(日)まで「春の大（oh!）うず祭り」を開催いたします。

春の大（oh!）うず祭り各コンテンツ紹介

【展示】大 -oh!- うずしお展 ～いろんな「うず」をあつめました～

道の駅うずしおの特徴のひとつである大螺旋階段を中心に拡がる、うずしおにまつわる展示の数々。あちこちにひそむ「うず」「うず」「うず」・・とにかく毎日うずしおのことを考えて、考えすぎて、目がまわるほど、日々うずうずワクワクしている人たちの、全力のお遊びにぜひのっかってってください！

※展示一部紹介

・目が離せない、ぐるぐるうずまき錯視コマ

・何が出るかな？ウズトラルーレット

・特設フォトブース・・・おっきなうず坊と一緒に写真を撮ろう

・ぐるぐる傘回し・・・特設フォトブースにて、傘回しに挑戦！

・うずしおスタンプラリー・・・螺旋階段をのぼってうずしおを完成させよう

開催期間：3月1日（日）～4月5日（日）

【体験】うず坊を探せ！～うず坊の足あとをめぐる館内冒険～

施設を探検しているうず坊が張り切りすぎて迷子になってしまいました。あちこちに残っているの足あ

とをたどってうず坊を探しながらキーワードを集めて言葉を完成させてね。

開催期間：3月1日（日）～4月5日（日）

【食】囲炉裏食堂うずしお

・海鮮うずしお丼 真鯛、鰆、釜揚げシラスを入れてぐるぐる渦巻に仕上げた海鮮丼。

・【大潮の日限定】大渦ぐるぐるドーン（丼）！

真鯛、鰆、釜揚げしらす、旬魚も入れたでっかい大渦の海鮮丼。

・【ロングエイプリルフール期間】さらに驚きのメニューが登場！

【食】にぎり飯ぎゅっと

・長さ30cm以上!?淡路足赤海老串&淡路牛串

通常の倍以上の！30cm以上のロング海老串、ロング牛串。

・ 【ロングエイプリルフール期間】さらに驚きのメニューが登場！

【食】あわじ島バーガー淡路島オニオンキッチン 本店

・ 大渦バーガーセット

大渦に見立てた淡路島たまねぎスライスがバンズの上にのった迫力の大渦バーガーと、通常の約2倍

サイズのBIGドリンクが合わさったセット。

提供期間：3月1日（日）～31日（火）

・大渦シェイク

大渦に見立てたシェイク。

提供期間：3月1日（日）～31日（火）

他にもあります、うずうずメニュー！全部揃えると迫力満点！うずまきソーセージ、うずまきチュロスなど。

・【大渦の日限定】大渦バーガーがさらにど迫力にパワーアップ！大渦バーガーにうずまきソーセージが突き刺さっちゃった？！

・ 【ロングエイプリルフール期間】さらに驚きのメニューが登場！

【食】あわじ島ミルクスタンド＋

・ うずしおブルーミルクソフト

まるでうずしおみたい！？うずしおブルーソフトと淡路島ミルクソフトのミックスソフト。

提供期間：3月1日（日）～31日（火）

・うずしおソーダフロート

豊富な海の幸が育まれる鳴門海峡をイメージしたソーダフロート。

提供期間：3月1日（日）～31日（火）

・【大渦の日限定】あわじ島ミルクソフトクリームとうず塩あんこ、特製うずまきパンを使った軽食メニューが登場！

・ 【ロングエイプリルフール期間】さらに驚きのメニューが登場！

【土産】ショップうずのくに 本店

とにかく巻いて巻いて巻きまくる、かつてないほど回転するお土産ショップ。何が回転するかはぜひ

実際に来てみてご確認ください。

・ 【ロングエイプリルフール期間】さらに驚く仕掛けが登場します！

【体験】うずしお大コマ回し体験

開催日時：3月20（金）、21（土）、22日（日） 各11:00～12:00

開催場所：屋上（絶景展望360°）※雨天は屋内にて開催予定

参加費：1時間2,000円

60cm～80cmの巨大コマをまわしてみよう！木でできたカブトやクワガタの乗り物も。

★コマ作りワークショップもあります！1個1,000円～

【体験】大うず厄除祈願祭

開催日時：3月20日（金）午後から※雨天時は22日（日）に順延

初穂料1,000円（ヒトガタ厄祓、鳴門御崎神社御守授与、祈願祭参列のご案内が込みとなっております

。）祈願の際には巫女による舞も予定しております。

【体験】うずしおクラフト＆マルシェ

3月後半の春休み期間の土日祝日には、地元の生産者さんが道の駅うずしおに出店。天候が良い日には、灯台ひろばにキッチンカーも出店予定です！出店者まだまだ募集中。

開催期間：不定期（主には3月後半の土日祝日を予定）

【体験】ぐるぐる赤い羽根まき募金

ついつい募金したくなる！赤い羽根共同募金のコインが渦巻き状に回りながら落ちていく仕組みの募金

箱。開催期間：3月1日（日）～

【体験】うずしおペタンク大会

うずしおの的を狙って玉を投げよう！うまく的に玉を残せた方には、うずしおに関連する景品をプレゼ

ント。

開催日時：3月20日（金）、21日（土）、22日（日）、28日（土）、29日（日）

各日11:00・14:00 ※参加人数に限りあり

・開催概要

場所：兵庫県南あわじ市福良丙947-22 道の駅うずしお

期間：2026年3月1日（日）～4月5日（日）、内4月1日（水）～5日（日）はロングエイプリルフール期間

※一部コンテンツにより開催期間が異なります。

※内容は変更になる場合がございます。

※最新情報は随時公式HPで公開していきます。

☆さらに！2月10日からは、うずのくに3施設で卒業キャンペーンを開催予定！

人生の節目を迎える学生たちに、「自分たちの個性を形に変える体験」をしてもらうための

コンテンツや特典をご用意しております。

【淡路人形座】

・人形座オリジナル戎ステッカープレゼント【うずしお科学館（うずの丘 大鳴門橋記念館）】

・ウズネタリウム入場無料

・自由な色に染め上げよう！たまねぎペインティング～きみはまだ新玉～

【道の駅うずしお】

・うずしおの音を体感！潮の音（ね）ネイチャーセラピー

・ちょっとうずうずする未来を宣言しよう！

・最後に

株式会社うずのくに南あわじでは、これからもお客様に楽しんでいただけるコンテンツやイベントを企

画していきます。そして地域社会の発展に貢献し、誰もが目指す目的地になれるように努めていきます

。ぜひ、貴番組・貴紙にて本件を取材の程、宜しくお願い致します。

・問い合わせ

株式会社うずのくに南あわじ

広報担当：秦（はだ）

◆電話：0799-52-2888 ◆FAX： 0799-52-0489

◆メール: a-hada@uzunokuni.com

◆HP：https://uzunokuni.com

◆住所：〒656-0503 兵庫県南あわじ市福良丙936-3