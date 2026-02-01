【愛媛・松山】三福管理センター、「SANPUKU LOUNGE」で既存入居者の部屋探し相談対応を開始

株式会社三福ホールディングス

株式会社三福管理センター（本社：愛媛県松山市）は、当社が運営する入居者様専用ラウンジ「SANPUKU LOUNGE」内にて、既存入居者の方向けの部屋探し・住み替え相談対応サービスを本日より開始いたしました。

これまで「SANPUKU LOUNGE」は、入居者様が日常的にくつろぎ、交流したり、軽食・ドリンクを楽しんだりするスペースとしてご利用いただいておりました。今回、新たにラウンジ内の専用スペースで、次のお住まいのご希望条件のヒアリング、周辺物件情報のご提案、内見の手配、契約に関するご相談など、一貫した住まいの相談対応をできる体制を整えました。

■ サービス概要

個別相談エリアの様子

相談対象：当社管理物件の既存入居者様（新規でお部屋探しの方も可能）

受付方法：予約制（無料）

相談内容：住み替え希望条件のヒアリング／物件情報のご提案／内見案内手配（現地・オンライン対応）／契約手続き案内 など

実施場所：「SANPUKU LOUNGE」（松山市湊町5丁目5-5、松山市駅徒歩1分）内のラウンジスペース／個室相談エリア

部屋探し相談は、日々の生活の延長線上で気軽にご相談いただける場としてご活用いただけます。また、オンラインでの物件紹介や内見案内にも対応し、遠方にお住まいの方やお忙しい方でもスムーズに進められる体制を整備しています。

■ ラウンジでの相談実施の背景

入居者様の暮らしは、ライフステージの変化にともない、「住み替えたい」「条件を見直したい」といったニーズが高まることが多くあります。三福管理センターでは、単に建物や設備を管理するだけでなく、入居者様の暮らしの変化に寄り添い、安心して次のお住まい探しができる環境を提供することが重要だと考えております。

「SANPUKU LOUNGE」という日常の空間を活用することで、気軽に相談できる場をつくり、ストレスなくお部屋探しを進めていただける取り組みとして本サービスを開始しました。

■ 今後の展開

三福管理センターは今後も、入居者様の暮らしに寄り添ったサービスを通じて住まいの満足度向上に努めてまいります。入居時のサポートに加え、住み替え相談や暮らし全般の支援も強化し、地域に根差した安心の住まいづくりを進めてまいります。

■ 会社概要

株式会社三福管理センター

〒790-0811 愛媛県松山市本町５丁目５－６ 三福ビル 3F

https://www.3pukukanri.com/

Tel 0120-964-329/ Fax 089-917-7270

代表取締役社長：星川 俊一

事業内容：

■コンサルティング

賃貸経営、資産運用、土地活用、不動産トラブル

■管理

アパート・マンション、事務所倉庫、ビル、駐車場

■建築

リフォーム、建材販売