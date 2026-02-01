【NEXERA式ソリューションセールスモデルを組織に実装】成長戦略を加速させる「実行の仕組み」を。大手攻略に特化した営業力強化プログラム『DOUJYOU』を本格提供

株式会社NEXERA Solution

株式会社NEXERA Solution（本社：東京都港区、代表取締役CEO：山田 大貴）は、上場企業の持続的な成長と、エンタープライズ（大手企業）市場の攻略を支援するため、課題解決型営業力強化プログラム『DOUJYOU（ドウジョウ）』を正式にリリースいたしました。

■ 開発の背景：上場企業の成長戦略を阻む「営業の壁」

多くの上場企業において、新規事業の創出や既存事業の拡大が成長戦略として掲げられています。しかし、その実現には、複雑な意思決定プロセスを持つ大手企業（エンタープライズ）を攻略する「ソリューション提案力」と、それを再現性高く実行できる「マネジメント体制」が不可欠です。

NEXERA Solutionは、代表の山田がキーエンスでのトップセールス経験や、タイミーでのホテル事業立ち上げ・短期間でのハイグロース経験を通じて培った、事業を最短で軌道に乗せるためのトップセールスの「型」を体系化しました 。戦略・人的資本・テクノロジーを融合させ、企業価値向上に直結する営業変革を実現します。

■ 「DOUJYOU」の特徴

「DOUJYOU」は、代表の山田がキーエンス、エムスリー、タイミーなどの急成長企業でトップセールスや事業立ち上げ・事業グロースを経験する中で体系化した、独自のソリューションセールスモデル（型）を組織に定着させるコミット型のプログラムです。

・成功モデルの徹底インプット トップセールスが実践しているハイプレイヤー、ソリューション、エンタープライズの各セールスモデルを段階的に学習します。

・定着を重視したアウトプット重視の設計 全8回、約6ヶ月にわたるプログラムの中で、ワークショップを繰り返し行い、現場で使えるレベルまで徹底的に磨き上げます。

・万全のサポート体制 「トップセールス論点100」や「Q&Aサポート」、専用チャットなど、受講者の不明点を早期に解消し、行動計画の策定までを伴走支援します。

■ プログラム詳細

内容： 全8回の育成・実装プログラム

期間： 約6ヶ月（隔週～月1回実施）

主なステップ：

・初回：市場ニーズとキャリア思考の理解

・第2～3回：ハイプレイヤーモデルの理解と実践

・第4～5回：ソリューションセールスモデルの理解と実践

・第6～7回：エンタープライズセールスモデルの理解と実践

・最終回：経営視座の獲得と総括

■ なぜ我々が行うのか

数多くの経営者/事業責任者/営業責任者/人事責任者と対話する中で、サービスやプロダクトは定まっているが強い営業組織が作れていない、売り方の勝ち筋や成功モデルが作れていない、力強く事業や組織を牽引できるマネジメント人材が育っていないなどのご相談を頂きます。また同時に、当社代表のこれまでの事業・組織変革の経験を踏まえて考えると、事業や組織を大きく伸ばすためには、これらの課題解決が不可欠です。

我々、NEXERA Solutionの強みは「勝ち筋を見出し、再現可能な状態で組織に実装すること」です。営業組織変革の主軸となる「ソリューションセールスの型」を、「定着」を重視した育成プログラムを通して、力強く成果を創出する活躍人材を生み出します。

また一般的な研修会社やコンサルティング会社と比較すると、我々の強みは「事業を伸ばすこと」です。この事業を伸ばすこと（ = 事業グロース）を起点とした営業力強化プログラムとなる為、成果を出すことに対する解像度において、競合優位性があると考えております。営業組織を強化し、本気で事業を伸ばしたいという企業様は是非お問い合わせください。

■ なぜ今行う必要があるのか

構造的な人材不足やAIの発展に伴い、企業は従来の手法に捉われず、業務の再構築を行い、生産性を高めていくことが求められています。より人を資本を捉え、活躍の機会を見出そしこうとする、人的資本経営の重要性が増してきます。そんな従業員との関係性や労働観が転換期を迎えている時代だからこそ、我々NEXERA Solutionは、事業グロースを起点に活躍人材をより多く生み出していきたいと考え、人的資本を最大化するサービスを提供しております。また複数あるサービスの中でも、事業を伸ばすことを目的にした場合、エンタープライズセールス力の強化は成長戦略を実現していく上での主要論点の一つだと考えており、本サービスを提供開始しました。

■ その他：人材開発ソリューション

その他にも、成長戦略の実現に向けた営業組織変革に寄与する、研修プログラムやワークショップをご用意しております。事業と組織を力強く牽引できる次世代マネジメント人材を育成したい、組織全体の営業力を強化したい、エンタープライズセールスやソリューションセールスの型を導入したい、AI・デジタル技術を活用し提案力レベルの向上や業務効率化を行いたいなどの課題をお持ちの企業様を対象にしております。

■ 代表取締役CEO 山田 大貴よりコメント

「上場企業が次のステージへ進むためには、個人の力に頼る営業から、組織として戦略的に大手企業を攻略する『仕組み』への転換が求められます。本プログラムを通じ、ソリューションセールスモデルを組織に実践し、経営視座を持って課題を解決できる人材の母集団を形成することで、日本企業の成長戦略を強力に推進してまいります」

■ 株式会社NEXERA Solution 会社概要

「マネジメントを変革し、新時代を切り拓く」をミッションに掲げ、2025年8月より事業を開始いたしました。 戦略・人的資本・テクノロジーを融合させ、企業価値を向上させるソリューションを提供します。

【会社概要】

会社名：株式会社NEXERA Solution

所在地：東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役CEO 山田 大貴

事業内容：事業グロース起点のマネジメント変革、リスキリング支援、戦略推進支援

設立：2025年8月（事業開始）

URL：https://nexera-solution.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社NEXERA Solution

担当部署：広報担当宛て

電話：03-6674-0536

問い合わせURL：https://nexera-solution.com/contact

メディア関係者様へ

NEXERA Solutionが強みとする「勝ち筋を見出し、再現可能な状態で組織に実装すること」や「急成長企業における営業組織の型化」、「生成AIを活用したソリューション営業モデル」に関する取材も受け付けております 。詳細はお問い合わせください。