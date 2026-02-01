日本未公開の名作を、最高のかたちで。『ヒックとドラゴン2』in コンサート、日本初登場！　本日2月1日（日) ２１時よりチケット最速先行販売開始！

株式会社キョードーメディアス

ドリームワークスの傑作アニメ『ヒックとドラゴン』シリーズ２作目となる『ヒックとドラゴン2』のシネマオーケストラコンサート（通称：シネオケ(R)）が今年８月８日（土）東京国際フォーラムホールAにて開催されることが決定しました。

(C) 2014 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

ゴールデングローブ賞〈最優秀アニメーション映画賞〉を受賞したドリームワークスが誇る『ヒックとドラゴン2』は、前作に勝るとも劣らない完成度を誇る、まれに見る傑作続編です。批評家・観客双方から高い評価を受け、革新的なアニメーション、卓越したストーリーテリング、そして心を揺さぶる感動が、再び壮大な冒険を描き出します。ヒックとトゥースが、ドラゴンたちが集う謎の氷の洞窟と、正体不明のドラゴンライダーを発見したことをきっかけに、物語は人間とドラゴンの未来を賭けた壮絶な戦いへと動き出します。

『ヒックとドラゴン2』in コンサートでは、本作を舞台上の巨大スクリーンで上映し、作曲家ジョン・パウエルによるスリリングで感情豊かな音楽を、フルオーケストラが映像に完全同期して全編生演奏。映像と音楽が一体となる、圧倒的なシネマオーケストラの世界へと誘います。

世界中で高い評価を受けながらも、日本では一般劇場公開されなかった『ヒックとドラゴン2』。ぜひこの機会に、コンサートホールでしか味わえない特別な体験としてご堪能ください。

＜チケット最速先行販売、今夜２月１日（日）21:00開始！＞

最速先行期間：

２月１日（日）21:00 ～2月23日 (月祝) 23:59 （先着・座席選択あり）

お申込先：

キョードー東京

WEB： https://tickets.kyodotokyo.com/dragon2

電話：0570-550-799（平日11:00～18:00 / 土日祝10:00～18:00）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PJDh0JcwKbE ]

(C)︎2014 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

(C)︎2014 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.(C)︎2014 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

作曲：ジョン・パウエル

イギリス出身のハリウッドで活躍する映画音楽作曲家の一人。

代表作であるマット・デイモン主演『ボーン・アイデンティティー』シリーズ、『X-MEN：ファイナルディスジョン』『Mr.& Mrs.スミス』『P.S.アイラヴユー」『ユナイテッド93』や、『カンフー・パンダ』『アイス・エイジ」『ハッピー・フィート』シリーズなどのアニメ映画など幅広いジャンルの映画作品群の音楽を担当する。

『ヒックとドラゴン』で自身初のアカデミー賞作曲賞ノミネート。2018年の『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』はジョン・ウィリアムズと共同で制作した。

指揮：佐々木新平(C)Herbie Yamaguchi

秋田県出身。幼少より音楽に目覚め、東京学芸大学および桐朋学園大学にて指揮を専攻後オーケストラ指揮者としてデビュー。その後ドイツミュンヘンへ留学しヨーロッパ各地にてさらなる研鑽を積んだ。数々のコンクールにおいても優秀な成績を収め、2015年フランスのブザンソン国際指揮者コンクールでは本選最終の8人に選出。現在各地のオーケストラとの演奏活動のほか、吹奏楽、合唱、オペラ、バレエ等あらゆるシーンで才能を発揮。加えて、地域への音楽普及や青少年のための教育活動にも勤しみ、また役者として映画へ出演するなど多方面に活動の幅を広げている。人気・実力ともに兼ね備えた世代を代表する指揮者の一人として、今、最も注目を浴びている。

https://shimpeisasaki.b-sheet.jp

管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団(C)︎上野隆文

1911年創立。日本のオーケストラとして最古の歴史をもち、メンバー約160名、シンフォニーオーケストラと劇場オーケストラの両機能を併せもつ。名誉音楽監督チョン・ミョンフン、首席指揮者アンドレア・バッティストーニ、特別客演指揮者ミハイル・プレトニョフ。自主公演の他、新国立劇場他でのオペラ・バレエ演奏、NHK他における放送演奏で高水準の演奏活動を展開。また、海外公演も積極的に行い、国内外から高い注目を集めている。1989年からBunkamuraオーチャードホールとフランチャイズ契約を結んでいる。東京都文京区、千葉県千葉市、長野県軽井沢町、新潟県長岡市と事業提携を、愛知県刈谷市と連携協定を結び、各地域との教育的、創造的な文化交流を行っている。

公演概要

「ヒックとドラゴン２」in コンサート ＜アニメ版２作目＞

2026年8月8日 (土）12:00開演 (11:00開場）

会場：東京国際フォーラム・ホールA

指揮：佐々木新平

管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

【チケット料金（全席指定・税込）】

S席：大人 \9,900／小・中人 \6,900

A席：大人 \7,900／小・中人 \4,900

※小・中人は4歳～17歳まで。入場時に年齢の分かる証明書のご提示をお願いする場合がございます

※4歳未満のお子様はご入場できません。英語上映、日本語字幕公演です。

※車いすをご利用のお客様は S席をご購入の上、キョードー東京チケットセンター(0570-550-799 平日11:00-18:00 土日祝10:00-18:00) までご連絡ください。

【チケット最速先行】

販売期間：２月１日(日)21:00～2月23日(月祝)23:59 （先着・座席選択あり）

お申込先：

キョードー東京

WEB： https://tickets.kyodotokyo.com/dragon2

電話：0570-550-799（平日11:00～18:00/ 土日祝10:00～18:00）

【お問い合わせ】

キョードー東京 0570-550-799（平日11:00～18:00 / 土日祝10:00～18:00）

主催：キョードー東京

(C)︎2014 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

宣伝：キョードーメディアス