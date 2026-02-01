eスポーツチーム「REJECT」VALORANT部門に新加入選手を迎え、再加入のDep含む新体制で「VALORANT Challengers Japan 2026 Split 1」へ挑戦

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、VALORANT部門にXoNsとSotaが加入し、2026年2月より開幕する『VALORANT Challengers Japan 2026 Split 1』（以下「VCJ Split 1」）に新体制で出場することをお知らせいたします。

『VALORANT Challengers Japan 2026』（以下「VCJ」）は、国内のVALORANT競技シーンを代表する公式大会です。2026年シーズンはSplit制で開催され、年間を通じた戦いの中で国内王者が決定します。さらに年間王者には、世界最高峰の舞台『VALORANT Champions Shanghai』へとつながる上位大会への挑戦機会が与えられます。

REJECTは、hiroronn、Yoshiii、Jremyの3名に加え、約4年ぶりにREJECTへ復帰するDep、DRXアカデミーよりレンタル移籍となるXoNsを迎え、VCJ Split 1に臨みます。さらにサブロスターとしてSotaが加入し、スタッフにはHead CoachのEgiに加え、CoachとしてBullco、Assistant CoachとしてShu、AnalystとしてMetaslaが就任。新体制を整えました。

新加入の選手・コーチについて

【XoNs（ソンス）選手】

2009年生まれ。高い反応速度と正確なエイムを武器にDRXアカデミーで経験を積んできた、韓国出身のプレイヤーです。冷静な判断力と完成度の高いプレイで、VCJの舞台でも大きな存在感を発揮することが期待されます。

XoNs選手 コメント

初デビューなので、みんなの応援を力に変えて、良い成績が出せるよう頑張ります！

■ X（旧Twitter）：https://x.com/xons1tap

■ YouTube：https://www.youtube.com/@xons1tap

【Sota選手】

VCJ 2025ではDFMアカデミーで主にIGLを担当。高い戦術理解を武器として戦います。



Sota選手 コメント

自分の持っているパフォーマンスを出し切れるように全力で頑張ります！

■ X（旧Twitter）：https://x.com/fps_sot4

■ YouTube：https://www.youtube.com/@sota3550

■ Twitch：https://www.twitch.tv/sota_aa

【Bullcoコーチ】

様々なチームでコーチとしての経験を積み、日本語・英語・韓国語の3言語に対応するコーチです。EgiコーチとはJadeite所属時以来のタッグとなります。



Bullcoコーチ コメント

REJECT VALORANT部門コーチとして加入したBullcoと申します。最強のメンバーがそろいましたので、Championsを目標に頑張ります。応援よろしくお願いします！

【REJECT VALORANT部門 新ロスター】

■ Dep（@Dep_ow(https://x.com/Dep_ow)）

■ hiroronn（@hiroronnsann(https://x.com/hiroronnsann)）

■ Yoshiii（@YoshiiVLR(https://x.com/YoshiiVLR)）

■ Jremy（@Jremyvlr(https://x.com/Jremyvlr)）

■ XoNs（@xons1tap(https://x.com/xons1tap)）※新加入

【サブロスター】

■ Sota（@fps_sot4(https://x.com/fps_sot4)）※新加入

【コーチ・アナリスト】

■ Egi（@eg_valo(https://x.com/eg_valo)）｜Head Coach

■ Bullco（@Bullco2(https://x.com/Bullco2)）｜Coach ※新加入

■ Metasla｜Analyst

■ Shu（@nubetinu(https://x.com/nubetinu)）｜Assistant Coach ※新加入

【大会概要】

■ 大会名：VALORANT Challengers Japan 2026 Split 1

■ 開催期間：2026年2月～3月（予定）

国内はもちろん、その先の舞台を見据えて挑戦を続けるREJECT VALORANT部門へ、引き続きご声援をよろしくお願いいたします。

新ロスターグッズ販売決定のお知らせ

VALORANT部門の新体制を記念し、スターターメンバーの名入りユニフォームとアクリルキーホルダーを販売いたします。

商品詳細・ご購入はこちら：https://brand.reject.jp/collections/vlr

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足した、株式会社REJECTが運営するeスポーツチームです。世界的に人気のゲームタイトルで複数の部門を展開しており、国内リーグ制覇や世界大会優勝などグローバルシーンでも屈指の実績を挙げています。ESPORTS WORLD CUP FOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されており、これまでの累計賞金獲得額は7.5億円を突破、日本1位を誇ります。

代表的な実績として、『PUBG MOBILE』『Apex Legends』『Identity V 第五人格』『餓狼伝説』などで世界王者の座に就いてきました。『STREET FIGHTER』部門では世界最高峰のリーグ「Street Fighter League（SFL）」にてディビジョン1位通過を2年連続で達成し、ロスターにはレジェンドプレイヤー・ウメハラも名を連ねています。2025年12月には日本FPSシーンを代表する存在であり“神の子”の通称で知られるDepがVALORANT部門へ加入。日本発のクラブとして、世界レベルの競技実績とエンターテインメント性の両面で、eスポーツシーンをリードしています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは、“EMPOWER GAMING LIFE ゲーマーをもっと豊かに”をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、eスポーツを軸とした多角的な事業を展開しています。競技シーンでの成果追求に加え、ゲーミングギアの開発・販売、ストリーマー・VTuberのマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュース、スポンサープロモーションなどを通じて、プレイヤーとファンの体験価値を高め、豊かなゲーミングライフの実現を目指しています。

会社名：株式会社REJECT（リジェクト）

設立：2018年12月

代表者：代表取締役 甲山翔也

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 5階

公式サイト：https://reject.co.jp/

