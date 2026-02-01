eスポーツチーム「REJECT」VALORANT部門に新加入選手を迎え、再加入のDep含む新体制で「VALORANT Challengers Japan 2026 Split 1」へ挑戦
株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、VALORANT部門にXoNsとSotaが加入し、2026年2月より開幕する『VALORANT Challengers Japan 2026 Split 1』（以下「VCJ Split 1」）に新体制で出場することをお知らせいたします。
『VALORANT Challengers Japan 2026』（以下「VCJ」）は、国内のVALORANT競技シーンを代表する公式大会です。2026年シーズンはSplit制で開催され、年間を通じた戦いの中で国内王者が決定します。さらに年間王者には、世界最高峰の舞台『VALORANT Champions Shanghai』へとつながる上位大会への挑戦機会が与えられます。
REJECTは、hiroronn、Yoshiii、Jremyの3名に加え、約4年ぶりにREJECTへ復帰するDep、DRXアカデミーよりレンタル移籍となるXoNsを迎え、VCJ Split 1に臨みます。さらにサブロスターとしてSotaが加入し、スタッフにはHead CoachのEgiに加え、CoachとしてBullco、Assistant CoachとしてShu、AnalystとしてMetaslaが就任。新体制を整えました。
新加入の選手・コーチについて【XoNs（ソンス）選手】
2009年生まれ。高い反応速度と正確なエイムを武器にDRXアカデミーで経験を積んできた、韓国出身のプレイヤーです。冷静な判断力と完成度の高いプレイで、VCJの舞台でも大きな存在感を発揮することが期待されます。
XoNs選手 コメント
初デビューなので、みんなの応援を力に変えて、良い成績が出せるよう頑張ります！
■ X（旧Twitter）：https://x.com/xons1tap
■ YouTube：https://www.youtube.com/@xons1tap
【Sota選手】
VCJ 2025ではDFMアカデミーで主にIGLを担当。高い戦術理解を武器として戦います。
Sota選手 コメント
自分の持っているパフォーマンスを出し切れるように全力で頑張ります！
■ X（旧Twitter）：https://x.com/fps_sot4
■ YouTube：https://www.youtube.com/@sota3550
■ Twitch：https://www.twitch.tv/sota_aa
【Bullcoコーチ】
様々なチームでコーチとしての経験を積み、日本語・英語・韓国語の3言語に対応するコーチです。EgiコーチとはJadeite所属時以来のタッグとなります。
Bullcoコーチ コメント
REJECT VALORANT部門コーチとして加入したBullcoと申します。最強のメンバーがそろいましたので、Championsを目標に頑張ります。応援よろしくお願いします！
【REJECT VALORANT部門 新ロスター】
■ Dep（@Dep_ow(https://x.com/Dep_ow)）
■ hiroronn（@hiroronnsann(https://x.com/hiroronnsann)）
■ Yoshiii（@YoshiiVLR(https://x.com/YoshiiVLR)）
■ Jremy（@Jremyvlr(https://x.com/Jremyvlr)）
■ XoNs（@xons1tap(https://x.com/xons1tap)）※新加入
【サブロスター】
■ Sota（@fps_sot4(https://x.com/fps_sot4)）※新加入
【コーチ・アナリスト】
■ Egi（@eg_valo(https://x.com/eg_valo)）｜Head Coach
■ Bullco（@Bullco2(https://x.com/Bullco2)）｜Coach ※新加入
■ Metasla｜Analyst
■ Shu（@nubetinu(https://x.com/nubetinu)）｜Assistant Coach ※新加入
【大会概要】
■ 大会名：VALORANT Challengers Japan 2026 Split 1
■ 開催期間：2026年2月～3月（予定）
国内はもちろん、その先の舞台を見据えて挑戦を続けるREJECT VALORANT部門へ、引き続きご声援をよろしくお願いいたします。
新ロスターグッズ販売決定のお知らせ
VALORANT部門の新体制を記念し、スターターメンバーの名入りユニフォームとアクリルキーホルダーを販売いたします。
商品詳細・ご購入はこちら：https://brand.reject.jp/collections/vlr
eスポーツチーム REJECTについて
REJECTは2018年に発足した、株式会社REJECTが運営するeスポーツチームです。世界的に人気のゲームタイトルで複数の部門を展開しており、国内リーグ制覇や世界大会優勝などグローバルシーンでも屈指の実績を挙げています。ESPORTS WORLD CUP FOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されており、これまでの累計賞金獲得額は7.5億円を突破、日本1位を誇ります。
代表的な実績として、『PUBG MOBILE』『Apex Legends』『Identity V 第五人格』『餓狼伝説』などで世界王者の座に就いてきました。『STREET FIGHTER』部門では世界最高峰のリーグ「Street Fighter League（SFL）」にてディビジョン1位通過を2年連続で達成し、ロスターにはレジェンドプレイヤー・ウメハラも名を連ねています。2025年12月には日本FPSシーンを代表する存在であり“神の子”の通称で知られるDepがVALORANT部門へ加入。日本発のクラブとして、世界レベルの競技実績とエンターテインメント性の両面で、eスポーツシーンをリードしています。
Web：https://reject.jp/
オンラインストア：https://brand.reject.jp/
X：https://x.com/RC_REJECT
Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/
YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports
株式会社REJECTについて
株式会社REJECTは、“EMPOWER GAMING LIFE ゲーマーをもっと豊かに”をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、eスポーツを軸とした多角的な事業を展開しています。競技シーンでの成果追求に加え、ゲーミングギアの開発・販売、ストリーマー・VTuberのマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュース、スポンサープロモーションなどを通じて、プレイヤーとファンの体験価値を高め、豊かなゲーミングライフの実現を目指しています。
会社名：株式会社REJECT（リジェクト）
設立：2018年12月
代表者：代表取締役 甲山翔也
所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 5階
公式サイト：https://reject.co.jp/
