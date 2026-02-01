SREホールディングス株式会社が「SRE AI賃料査定 CLOUD」の無料キャンペーンを開始

SREホールディングス株式会社

SREホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：西山和良、以下「SREHD」）は、収益物件の賃料査定・収支分析・各種資料作成をAIで効率化するクラウドサービス「SRE AI賃料査定CLOUD」において、最大6ヵ月間無料で利用可能なキャンペーン（先着50社限定）を開始したことをお知らせいたします。

本キャンペーンは、建築・売買・管理・運用など、収益物件に関わる実務の中で、AIによる業務効率化・高度化を実際に体感いただくことを目的とした、SREHD初の期間限定無料利用施策です。

■背景

賃貸物件を取り扱う不動産・建築業者においては、

- 賃料査定- 収支・利回り分析- 投資判断資料・オーナー向けレポート作成

といった業務に、多くの時間と手作業が発生しています。

SREHDはこうした実務負荷を解消し、「判断の質」と「業務スピード」の両立を実現するため、実務データとAIを組み合わせた「SRE AI賃料査定CLOUD」を提供してまいりました。

今回の無料利用キャンペーンを通じて、より多くの事業者様に本サービスの価値を体感いただくことを目指します。

■「SRE AI賃料査定CLOUD」の特長

- 高精度なAI賃料査定- 事例・統計データを自動集約- 分析・資料作成をスピーディに出力

建築・売買・管理・運用といった用途を限定せず、

収益物件に関わる分析・判断・書類作成業務を横断的に効率化します。

■主な活用シーン

●建築・開発

仕入れ・計画段階での「収支検討」「立面図を基にした社内資料作成」を効率化。複数案の比較・検討を高速化。

●売買仲介

物件の収益性を裏付ける事例データなどを自動集約し、仲介業務における「高値売却」の提案や、将来の資産性を踏まえた「購入好機の提案」に活用。

●賃貸管理・プロパティマネジメント

オーナー向け「レポート作成」や、「設備比較に基づく空室改善提案」、「賃料再設定業務」の効率化・高度化。

●アセットマネジメント

アクイジション時の収益性評価や、期中運用におけるマーケット賃料検証・投資家向けレポーティングに加え、ディスポジション検討時における売却価格アップサイドの可視化業務の効率化・高度化

■無料利用キャンペーン概要

- 概要：キャンペーン実施期間内に新規ご契約のお申込みをいただいた企業様は、対象サービスを最大6ヵ月間無料利用可能- 対象社数：先着50社限定- 対象プラン：「SRE AI賃料査定CLOUD」スタンダードプラン以上- 申込受付期間：2026年2月1日～2026年3月31日

※定員に達し次第、期間内でも受付を終了します。

※無料期間はお申込み月から起算し、最大６ヵ月間ご利用料金が無料となります

（例：2026年2月1日お申込みの場合、2026年7月31日まで無料でご利用可能）

※本サービスは年間契約となります。

※無料トライアルも利用可能でございます。

※本キャンペーンの適用には一定条件がございます。詳細はお問い合わせください。

■サービス・キャンペーンに関するお問い合わせ先

サービス内容、無料利用キャンペーンに関するお問い合わせは、以下よりご連絡ください。

（資料請求／サービス説明／無料トライアル申込み／契約申込み対応）

https://share.hsforms.com/1nStxNOerTeWSRVK__mr_Ggbn5cz(https://share.hsforms.com/1nStxNOerTeWSRVK__mr_Ggbn5cz)

SREHDは、本キャンペーンを通じて不動産実務におけるAIサービスの導入障壁を下げ、業務効率化にとどまらない収益向上に資する意思決定支援を業界全体に広げていくことを目指します。今後も、実務に直結する機能拡充を通じて、不動産業界の課題解決に取り組んでまいります。

■SREHDについて

SREホールディングス株式会社はリアルビジネスのAIテクノロジー実装を通じ、蓄積した知見やデータを商品開発に活用しており、そこで実務有用性を磨き上げたプロダクト・DXソリューションをヘルスケア・IT・不動産領域のお客様に提供しております。また、テクノロジーを保有している強みを活かしてM&Aや外部アライアンスも活用して他業種へ進出しております。今年度においては、「テクノロジーを用いて暮らしと医療をアップデートする」をスローガンに、少子高齢化という大きな社会課題を解決する、唯一無二のライフテックカンパニーとしてのポジション確立を目指します。