【岡山大学】岡山大学とシスター・ニヴェディター（Sister Nivedita）大学がJST「さくらサイエンスプログラム」を実施

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 2月 1日

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の大学院ヘルスシステム統合科学研究科は、2025年度に採択されたJST（科学技術振興機構）さくらサイエンスプログラムにより、バイオ・創薬部門に、インドのシスター・ニヴェディター（Sister Nivedita）大学から、7人の大学院生と1人の教員を招聘しています（2026年1月13～29日）。



本交流プログラムにより、バイオ・創薬部門の各研究室に配属されたインド・シスター・ニヴェディター大学の大学院生が、共同研究活動を通して、次代を担う優れた生命科学技術の道を選択し、活躍することを後押しします。

本学はインドを中心として戦略的な国際教育研究活動を実施しています。西ベンガル州コルカタには、岡山大学インド感染症共同研究センターを設置しており、コレラなどの腸管感染症などの研究を進めています。

今回のシスター・ニヴェディター大学と本学大学院ヘルスシステム統合科学研究科との部局間協定を大学間協定に格上げして調印を行っており、今後も世界と伍する教育研究活動を推進して行きます。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

1st Meetingの集合写真

1st Meetingの様子 1

1st Meetingの様子 2

◆参 考

・岡山大学大学院ヘルスシステム統合科学研究科

https://www.gisehs.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学インド感染症共同研究センター

http://wwwcid.ccsv.okayama-u.ac.jp/

・シスター・ニヴェディター大学（SNU）

https://www.snuniv.ac.in/

・【岡山大学】那須保友学長がベンガル・グローバル・ビジネス・サミットに参加し、シスター・ニヴェディター大学（インド）と大学間協定を締結

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学術研究院 ヘルスシステム統合科学学域 教授 徳光 浩

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-8197

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15026.html

