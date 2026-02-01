「REJECT」所属ストリーマー・ズズのワンマンライブ『ズズ お笑いネタ単独ライブ “RANDOM”』開催決定

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、所属ストリーマー・ズズによるワンマンライブ『ズズ お笑いネタ単独ライブ “RANDOM”』を、2026年2月8日（日）に日本橋三井ホールにて開催することをお知らせいたします。

【公演概要】

■ 公演名：ズズ お笑いネタ単独ライブ “RANDOM”

■ 出演：ズズ

■ 日程：2026年2月8日（日）

■ 会場：日本橋三井ホール（東京都中央区日本橋室町2-2-1 COREDO室町1 5F）

■ 開場／開演：

・昼の部 12:15開場／13:00開演

・夜の部 16:45開場／17:30開演

【グッズ情報（会場販売）】ステッカー 各500円（税込）ポスター（A1） 各800円（税込）クリアファイルセット 1,000円（税込）アクリルスタンド 各1,000円（税込）Tシャツ 4,400円（税込）［サイズ：S／M／L／XL］【祝い花・注意事項・本人確認】

本公演では、スタンド祝花のお受け取りが可能です。必ず下記条件をご確認のうえ、お手配をお願いいたします。条件を満たさない場合、お預かりできない場合がございます。詳細は特設記事もあわせてご確認ください。

特設記事：https://note.com/zuzu_event/n/n021f2358e6a0

■ 到着指定

2026年2月8日（日）9:00～11:00 着指定

■ 回収指定

2026年2月8日（日）20:00～21:00 回収必須

■ サイズ上限（連結不可）

底辺：40cm × 40cm

上部：100cm × 100cm

高さ：180cm以下

■ 設置・その他注意事項

・設置場所や掲出順の指定はできません。

・会場都合により、やむを得ず掲出できない場合がございます。

・付属小物の返却はできません。

・公演中の交換・メンテナンス対応はできません。

■ 送り先

〒103-0022

東京都中央区日本橋室町2丁目2-1 COREDO室町1 5階

日本橋三井ホール

「ズズ お笑いネタ単独ライブ “RANDOM”」宛

【公演に関するお問い合わせ】

DISK GARAGE お問い合わせフォーム

https://info.diskgarage.com/

【主催・制作】

■ 主催 ：ズズ／ガジェット通信

■ 制作 ：LUC株式会社

■ 制作協力 ：DISK GARAGE

【取材に関するお問い合わせ】

ご取材をご希望の媒体様は、下記フォームよりお申し込みください。

■ 取材申請フォーム

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=pqAVGrVg00uMuTAvymGvd3mltjCm1AdGoZdDXYm7pd9UMEhNOVM3UVBHRTE1VzZGSEtOMDNXWllOOS4u&route=shorturl(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=pqAVGrVg00uMuTAvymGvd3mltjCm1AdGoZdDXYm7pd9UMEhNOVM3UVBHRTE1VzZGSEtOMDNXWllOOS4u&route=shorturl)

■ 記載事項

媒体名／掲載予定日／来場人数／撮影可否・希望範囲／使用機材／クレジット表記

■ 審査・ご連絡

内容確認後、可否および集合時間・導線等の詳細を事務局よりご連絡いたします。

■ 申請期限目安

公演3日前 18:00まで（以降の申請は要相談）

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足した、株式会社REJECTが運営するプロeスポーツチームです。世界的に人気のゲームタイトルで複数の部門を展開しており、国内リーグ制覇や世界大会優勝などグローバルシーンでも屈指の実績を挙げています。ESPORTS WORLD CUP FOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されており、これまでの累計賞金獲得額は7.5億円を突破、日本1位を誇ります。

代表的な実績として、『PUBG MOBILE』『Apex Legends』『Identity V 第五人格』『餓狼伝説』などで世界王者の座に就いてきました。格闘ゲームシーンでは、『STREET FIGHTER』部門が世界最高峰のリーグ「Street Fighter League（SFL）」でディビジョン1位通過を2年連続で達成し、2025年にはレジェンドプレイヤー・ウメハラが加入。日本発のクラブとして、世界レベルの競技実績とエンターテインメント性の両面で、eスポーツシーンをリードしています。

Web：https://reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは、“EMPOWER GAMING LIFE ゲーマーをもっと豊かに”をミッションに掲げ、プロeスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、eスポーツを軸とした多角的な事業を展開しています。競技シーンでの成果追求に加え、ゲーミングギアの開発・販売、ストリーマー・VTuberのマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュース、スポンサープロモーションなどを通じて、プレイヤーとファンの体験価値を高め、豊かなゲーミングライフの実現を目指しています。

会社名：株式会社REJECT（リジェクト）／ 設立：2018年12月 ／ 代表者：代表取締役 甲山翔也

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 5階

公式サイト：https://reject.co.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

採用情報

REJECTでは、今後のさらなる成長と事業拡大に向け、各部門での採用を積極的に強化中です。新たな挑戦を共に推進し、eスポーツの未来を創っていく仲間をお待ちしています。

採用情報：https://www.wantedly.com/companies/company_2367751/projects