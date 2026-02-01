「REJECT」所属ストリーマー・ズズのワンマンライブ『ズズ お笑いネタ単独ライブ “RANDOM”』開催決定
株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、所属ストリーマー・ズズによるワンマンライブ『ズズ お笑いネタ単独ライブ “RANDOM”』を、2026年2月8日（日）に日本橋三井ホールにて開催することをお知らせいたします。
【公演概要】
■ 公演名：ズズ お笑いネタ単独ライブ “RANDOM”
■ 出演：ズズ
■ 日程：2026年2月8日（日）
■ 会場：日本橋三井ホール（東京都中央区日本橋室町2-2-1 COREDO室町1 5F）
■ 開場／開演：
・昼の部 12:15開場／13:00開演
・夜の部 16:45開場／17:30開演
【グッズ情報（会場販売）】
ステッカー 各500円（税込）
ポスター（A1） 各800円（税込）
クリアファイルセット 1,000円（税込）
アクリルスタンド 各1,000円（税込）
Tシャツ 4,400円（税込）［サイズ：S／M／L／XL］
【祝い花・注意事項・本人確認】
本公演では、スタンド祝花のお受け取りが可能です。必ず下記条件をご確認のうえ、お手配をお願いいたします。条件を満たさない場合、お預かりできない場合がございます。詳細は特設記事もあわせてご確認ください。
特設記事：https://note.com/zuzu_event/n/n021f2358e6a0
■ 到着指定
2026年2月8日（日）9:00～11:00 着指定
■ 回収指定
2026年2月8日（日）20:00～21:00 回収必須
■ サイズ上限（連結不可）
底辺：40cm × 40cm
上部：100cm × 100cm
高さ：180cm以下
■ 設置・その他注意事項
・設置場所や掲出順の指定はできません。
・会場都合により、やむを得ず掲出できない場合がございます。
・付属小物の返却はできません。
・公演中の交換・メンテナンス対応はできません。
■ 送り先
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町2丁目2-1 COREDO室町1 5階
日本橋三井ホール
「ズズ お笑いネタ単独ライブ “RANDOM”」宛
【公演に関するお問い合わせ】
DISK GARAGE お問い合わせフォーム
https://info.diskgarage.com/
【主催・制作】
■ 主催 ：ズズ／ガジェット通信
■ 制作 ：LUC株式会社
■ 制作協力 ：DISK GARAGE
【取材に関するお問い合わせ】
ご取材をご希望の媒体様は、下記フォームよりお申し込みください。
■ 取材申請フォーム
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=pqAVGrVg00uMuTAvymGvd3mltjCm1AdGoZdDXYm7pd9UMEhNOVM3UVBHRTE1VzZGSEtOMDNXWllOOS4u&route=shorturl(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=pqAVGrVg00uMuTAvymGvd3mltjCm1AdGoZdDXYm7pd9UMEhNOVM3UVBHRTE1VzZGSEtOMDNXWllOOS4u&route=shorturl)
■ 記載事項
媒体名／掲載予定日／来場人数／撮影可否・希望範囲／使用機材／クレジット表記
■ 審査・ご連絡
内容確認後、可否および集合時間・導線等の詳細を事務局よりご連絡いたします。
■ 申請期限目安
公演3日前 18:00まで（以降の申請は要相談）
eスポーツチーム REJECTについて
REJECTは2018年に発足した、株式会社REJECTが運営するプロeスポーツチームです。世界的に人気のゲームタイトルで複数の部門を展開しており、国内リーグ制覇や世界大会優勝などグローバルシーンでも屈指の実績を挙げています。ESPORTS WORLD CUP FOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されており、これまでの累計賞金獲得額は7.5億円を突破、日本1位を誇ります。
代表的な実績として、『PUBG MOBILE』『Apex Legends』『Identity V 第五人格』『餓狼伝説』などで世界王者の座に就いてきました。格闘ゲームシーンでは、『STREET FIGHTER』部門が世界最高峰のリーグ「Street Fighter League（SFL）」でディビジョン1位通過を2年連続で達成し、2025年にはレジェンドプレイヤー・ウメハラが加入。日本発のクラブとして、世界レベルの競技実績とエンターテインメント性の両面で、eスポーツシーンをリードしています。
Web：https://reject.jp/
X：https://x.com/RC_REJECT
Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/
YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports
株式会社REJECTについて
株式会社REJECTは、“EMPOWER GAMING LIFE ゲーマーをもっと豊かに”をミッションに掲げ、プロeスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、eスポーツを軸とした多角的な事業を展開しています。競技シーンでの成果追求に加え、ゲーミングギアの開発・販売、ストリーマー・VTuberのマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュース、スポンサープロモーションなどを通じて、プレイヤーとファンの体験価値を高め、豊かなゲーミングライフの実現を目指しています。
会社名：株式会社REJECT（リジェクト）／ 設立：2018年12月 ／ 代表者：代表取締役 甲山翔也
所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 5階
公式サイト：https://reject.co.jp/
オンラインストア：https://brand.reject.jp/
採用情報
REJECTでは、今後のさらなる成長と事業拡大に向け、各部門での採用を積極的に強化中です。新たな挑戦を共に推進し、eスポーツの未来を創っていく仲間をお待ちしています。
採用情報：https://www.wantedly.com/companies/company_2367751/projects