第46回 日本ＳＦ大賞は『伊藤典夫評論集成』、特別賞に『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』、功績賞に紀田順一郎氏

一般社団法人日本ＳＦ作家クラブ

第46回 日本ＳＦ大賞を『伊藤典夫評論集成』伊藤典夫氏 (国書刊行会)、特別賞を『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』スタジオカラー、バンダイナムコフィルムワークス SUNRISE Studio、功績賞を紀田順一郎氏が受賞

一般社団法人日本ＳＦ作家ク ラ ブでは 、ピクシブ株式会社 ・ 株式会社ブックリスタ協賛のもと、日本ＳＦ大賞を主催しております。

このたび第 46 回日本ＳＦ大賞が決定いたしましたので、お知らせいたします。

【大賞】

『伊藤典夫評論集成』伊藤典夫 (国書刊行会)

【特別賞】

『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』スタジオカラー、バンダイナムコフィルムワークス SUNRISE Studio

第 46 回日本ＳＦ大賞は、2024 年 9 月 1 日より 2025 年 8 月 31 日までの間に発表されたＳＦ作品の中から、もっとも優れた作品に贈られるものです。

2026 年 2 月 1 日、Zoom で行われた選考会(選考委員：大森望・北原尚彦・図子慧・林譲治・ひかわ玲子の各氏)の結果、受賞作は以上のとおり決まりました。

なお功績賞が、故・紀田順一郎氏に贈られます。

【功績賞】

紀田順一郎(作家、評論家、翻訳家、幻想文学研究家)

大賞受賞作には正賞として賞状とトロフィー、副賞として賞金 100 万円(但し、受賞が複数の場合は等分)が贈られます。また、特別賞には正賞として賞状とトロフィーが、功績賞には賞状と記念品が贈られます。

贈賞式は、2026 年 4 月 11 日(土) 、代官山 蔦屋書店にて開催されるイベント「ＳＦカーニバル」内で行われ、日本ＳＦ作家クラブ公式 YouTube にてオンライン配信いたします。

日本ＳＦ作家クラブ公式Youtubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UC-zZT661Iyh_df6AX07IkgA

「ＳＦカーニバル」4 月11日& 12日開催

公式X(旧ツイッター)アカウント https://x.com/SF_CARNIVAL

受賞者プロフィール

【大賞】

伊藤典夫（いとう・のりお）

１９４２年生まれ。静岡県出身。早稲田大学第一文学部仏文科中退。５８年、中学３年生で同人誌『宇宙塵」に入会し、批評と翻訳を発表。６２年、リチャード・マシスン「男と女から生まれたもの」の翻訳がＳＦマガジンに掲載され、商業出版デビュー。６５年、アルフレッド・ベスター『破壊された男』（早川書房）の訳書が初の単行本となる。７０年、トマス・ディッシュ「リスの檻」の翻訳で第１回星雲賞海外短編部門を受賞。同賞では他に、第２回（７１）レイ・ブラッドベリ「詩」、第３回（７２）レイ・ブラッドベリ「青い瓶」、第４回（７３）レイ・ブラッドベリ「黒い観覧車」、第５回（７４）アーサー・Ｃ・クラーク「メデューサとの出会い」、第６回（７５）Ｒ・Ａ・ラファティ「愚者の楽園」、第２１回（９０）コードウェイナー・スミス「青をこころに、一、二と数えよ」、第２６回（９５）コードウェイナー・スミス「シェイヨルという名の星」、第２７回（９６）アイザック・アシモフ「未来探測」、第３１回（２０００）ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア「星ぼしの荒野から」が受賞している。第５～１４回（７９～８８年）までハヤカワＳＦコンテストの、第１～７回（８１～８６年）まで日本ＳＦ大賞の選考員を務める。他の訳書に、ブライアン・W・オールディス『地球の長い午後』（６７年）アーサー・C・クラーク『2001年宇宙の旅』（６８年）、カート・ヴォネガット・ジュニア『スローターハウス５』（７３年）、サミュエル・R・ディレイニー『アインシュタイン交点』（９６年）、レイ・ブラッドベリ『華氏４５１度』（２０１４年、以上すべて早川書房）など、共著に、『ＳＦ教室』（編：筒井康隆、ポプラブックス、７１年）など、編著に『世界のＳＦ文学総解説』（自由国民社、８４年）、『ＳＦベスト２０１』（新書館、２００５年）などがある。

【特別賞】

スタジオカラー、バンダイナムコフィルムワークス SUNRISE Studio

鶴巻和哉監督

監督：鶴巻和哉

シリーズ構成：榎戸洋司

キャラクターデザイン：竹

メカニカルデザイン：山下いくと

アニメーションキャラクターデザイン・キャラクター総作画監督：池田由美／小堀史絵

アニメーションメカニカルデザイン・メカニカル総作画監督：金 世俊

他

【功績賞】

紀田順一郎(作家、評論家、翻訳家、幻想文学研究家)

