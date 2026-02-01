【 枯れないサカキ［ 光 ］】に、レトロなガラス調の新色「翡翠グリーン」が登場。
レトロなガラスを思わせる優しい緑色。神棚に、榊の様な差し色を。
ベストセラーの「枯れない榊 【光】」に新色の「翡翠グリーン」が登場。
神棚に榊をお供えしたいが、水の交換や、枯れさせてしまうことが心配でなかなか設置ができない。
そんな方のために生まれた「枯れない榊(https://item.rakuten.co.jp/kamisama-to-ouchi-r/c/0000000014/)」シリーズ。
中でも人気の、磨りガラスのような質感のアクリルを用いた「光」シリーズ。(https://www.kamisama-to-ouchi.net/categories/2708937)
ベーシックなホワイト(https://www.kamisama-to-ouchi.net/items/105660668)に加えて、レトロなガラスを思わせる緑色の、
「翡翠グリーン(https://www.kamisama-to-ouchi.net/items/110196814)」が登場しました。
正面から見ると薄いグリーン。断面は色が濃く見え、レトロなガラスの様な質感です。
伝統的な神棚にも、モダン神棚にも。榊の葉のような、緑の差し色が入ります。
神棚を明るく、ずっと清潔に。
神棚スペースの広さや、神棚本体(https://www.kamisama-to-ouchi.net/categories/2072711)の大きさ、もちろん好みにも合わせて、大きさは2種類。
大サイズ・小サイズとも、ホワイト(https://www.kamisama-to-ouchi.net/items/105660668)、翡翠グリーン(https://www.kamisama-to-ouchi.net/items/110196814)が選べます。
ホワイトは、神棚が一気に明るい雰囲気になり、
翡翠グリーンは、生花の榊の雰囲気を感じるデザインです。
水の交換の必要や、枯れる心配もないので、神棚をずっと清潔に保ちます。
神棚本体のサイズ、スペースの広さに合わせて、大きさは2種類。もちろん、好みで選んでもOK。
表面は磨りガラス調のため、光を受けてもギラつかず、優しく拡散するように輝きます。
枯れない榊［ 光 ］翡翠グリーン
・小
【 サイズ 】
榊
高さ：102mm 横幅：50mm
一輪挿し
直径：約52mm 高さ：40mm
榊を挿した時の合計の高さ
110mm
商品ページ
→(https://www.kamisama-to-ouchi.net/items/110294692)枯れない榊［光］小 翡翠グリーン(https://www.kamisama-to-ouchi.net/items/110294692)
・大
【 サイズ 】
榊と一輪挿しの合計
高さ：200mm 横幅：62mm（最大部分：榊の横幅）
商品ページ
→枯れない榊［光］大 翡翠グリーン(https://www.kamisama-to-ouchi.net/items/110196814)
