【 枯れないサカキ［ 光 ］】に、レトロなガラス調の新色「翡翠グリーン」が登場。

ベストセラーの「枯れない榊 【光】」に新色の「翡翠グリーン」が登場。

株式会社ユニグラフレトロなガラスを思わせる優しい緑色。神棚に、榊の様な差し色を。

神棚に榊をお供えしたいが、水の交換や、枯れさせてしまうことが心配でなかなか設置ができない。

そんな方のために生まれた「枯れない榊(https://item.rakuten.co.jp/kamisama-to-ouchi-r/c/0000000014/)」シリーズ。

中でも人気の、磨りガラスのような質感のアクリルを用いた「光」シリーズ。(https://www.kamisama-to-ouchi.net/categories/2708937)

ベーシックなホワイト(https://www.kamisama-to-ouchi.net/items/105660668)に加えて、レトロなガラスを思わせる緑色の、

「翡翠グリーン(https://www.kamisama-to-ouchi.net/items/110196814)」が登場しました。

正面から見ると薄いグリーン。断面は色が濃く見え、レトロなガラスの様な質感です。伝統的な神棚にも、モダン神棚にも。榊の葉のような、緑の差し色が入ります。神棚を明るく、ずっと清潔に。

神棚スペースの広さや、神棚本体(https://www.kamisama-to-ouchi.net/categories/2072711)の大きさ、もちろん好みにも合わせて、大きさは2種類。

大サイズ・小サイズとも、ホワイト(https://www.kamisama-to-ouchi.net/items/105660668)、翡翠グリーン(https://www.kamisama-to-ouchi.net/items/110196814)が選べます。

ホワイトは、神棚が一気に明るい雰囲気になり、

翡翠グリーンは、生花の榊の雰囲気を感じるデザインです。

水の交換の必要や、枯れる心配もないので、神棚をずっと清潔に保ちます。

枯れない榊［ 光 ］翡翠グリーン

神棚本体のサイズ、スペースの広さに合わせて、大きさは2種類。もちろん、好みで選んでもOK。表面は磨りガラス調のため、光を受けてもギラつかず、優しく拡散するように輝きます。

・小

【 サイズ 】

榊

高さ：102mm 横幅：50mm



一輪挿し

直径：約52mm 高さ：40mm



榊を挿した時の合計の高さ

110mm

商品ページ

→(https://www.kamisama-to-ouchi.net/items/110294692)枯れない榊［光］小 翡翠グリーン(https://www.kamisama-to-ouchi.net/items/110294692)

・大

【 サイズ 】

榊と一輪挿しの合計

高さ：200mm 横幅：62mm（最大部分：榊の横幅）

商品ページ

→枯れない榊［光］大 翡翠グリーン(https://www.kamisama-to-ouchi.net/items/110196814)

モダン神棚・神具・縁起物「かみさまとおうち」Kamisama to Ouchi

「神棚(https://www.kamisama-to-ouchi.net/)」という古来から続く伝統・文化がこれからもずっと続いていくように…。

そうした想いを込め、温故知新で新たな視点から神棚や縁起物(https://www.rakuten.co.jp/kamisama-to-ouchi-r/)の発信に取り組んでいます。

