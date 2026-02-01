【岡山大学】人の行動を変える“仕掛学”講座を開催

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 2月 1日

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）が事務局を務めるおかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）は、2025年12月15日および2026年1月23日に、「“仕掛学”講座」を開催しました。

本講座は、人の行動をルールで強制するのではなく、自発的な行動変容を促す環境をデザインし、課題解決につなげる「仕掛学」の考え方を学び、実践へとつなげることを目的としています。講師には、BIPROGY株式会社より、総合技術研究所／BIPROGYシカケラボの齊藤哲哉氏を迎えました。



DAY1では、オンライン形式で「仕掛学」の基本的な考え方を学ぶ講義を実施し、約90人が参加しました。「ゴミ箱の上にバスケットボールのゴールがついていたら、 思わずゴミを投げ入れてみたくなる」といった身近な事例を通じて、「仕掛学」が日常生活や組織、さらには社会課題の解決にも応用できることが示されました。



DAY2では、本学津島キャンパスの岡山大学共創イノベーションラボ（KIBINOVE）にて対面形式のワークショップを実施し、18人が参加しました。冒頭ではDAY1の内容を振り返りながら、良い仕掛けの条件として「公平性」、「誘引性」、「目的の二重性」という視点が共有され、仕掛けを直感的に捉えるだけでなく、言葉で説明できる形へと整理しました。



続くグループワークでは、参加者が事前に見つけた「身近にある仕掛け」を持ち寄り、なぜそれが「ついしてしまう行動」を生み出しているのかを読み解きました。その後、参加者自身の身近な課題をテーマに設定し、実際に仕掛けづくりに挑戦しました。各グループからは、日常のちょっとした行動を変えるアイデアから、公共空間や組織内での行動変容につながる仕組みまで、多様な仕掛けが提案され、仕掛学の応用可能性の広がりを実感できる時間となりました。



参加者からは、「仕掛学の面白さを実感できた」、「身近なところからすぐに試してみたい」といった声が寄せられ、日常生活や業務の中に「仕掛学」を持ち帰ろうとする姿勢がうかがえました。

引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

講義を行う齊藤氏

グループワークを行う参加者

会場の様子

DAY2の会場となった岡山大学共創イノベーションラボ（KIBINOVE、きびのべ）

チラシ



◆参 考

・おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）

https://oistart.okayama-u.ac.jp/

・BIPROGY株式会社 総合技術研究所

https://www.biprogy.com/com/tech/

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学共創イノベーションラボKIBINOVE

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/kigyo/kibinove/

共創イノベーションラボKIBINOVE（きびのべ）が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）



