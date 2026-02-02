こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
常石鉄工、寿鉄工の全株式取得のお知らせ
―関西エリアでの生産能力の拡大―
常石グループである常石鉄工株式会社（本社：広島県福山市沼隈町常石1083番地、代表者：代表取締役社長 下村直哉、以下「常石鉄工」）は、2026年2月1日に株式会社IHI（本社：東京都江東区豊洲三丁目1-1、代表者：代表取締役社長 井手博、以下「IHI」）から連結子会社である寿鉄工株式会社（本社：兵庫県相生市旭一丁目19-47、代表者：代表取締役社長 石野智文、以下「寿鉄工」）の全株式を取得し、同社を完全子会社化しました。これにより、常石鉄工は寿鉄工が培ってきた技術とのシナジーを創出するとともに生産能力の拡大を図ります。
寿鉄工は1947年の創立以来、製缶、機械加工、鋼材加工、圧力容器、保守事業において豊富な実績を有し、造船業を中心とした鉄工技術を長年培ってきました。特に、舶用エンジン架構や火力発電所向け設備といった大型構造物の製造に強みを持ち、その高い技術力は常石鉄工が目指す新領域への展開において重要な役割を果たすものと期待しています。
今回の子会社化により、常石鉄工は中国・九州エリアの既存拠点に加えて関西エリアへも事業基盤を拡大し、西日本全体における生産能力の向上と輸送効率の改善を通じて競争力をさらに強化してまいります。
今後も、寿鉄工が培ってきた技術の発展とコア事業の拡大、新領域への挑戦を続け、企業価値の一層の向上を目指して取り組んでまいります。
〈常石鉄工株式会社 代表取締役社長 下村直哉 コメント〉
この度の寿鉄工株式会社の完全子会社化にあたり、関係各位のご支援に深く感謝申し上げます。寿鉄工が長年にわたり培われてきた確かな技術と実績は、常石鉄工にとって非常に心強い力となるものです。
今回の完全子会社化により、常石鉄工は西日本全域にわたる生産ネットワークを確立し、スピードと品質の両面でお客様の期待を超える体制を構築してまいります。両社の強みを掛け合わせることで、鉄工業界における新たな価値創出を実現し、持続的な成長につなげていきます。
これからも、常石鉄工は変革を恐れず挑戦し続ける企業として、グループ全体の力を結集し、新しい未来を切り拓いてまいります。
■株式会社IHI 概要
法人名：株式会社IHI
英語名：IHI Corporation
代表者：代表取締役社長 井手博
本社住所：〒135-8710 東京都江東区豊洲三丁目1番1号
設立日：1889年1月17日（創業：1853年）
資本金：1,071億円
事業内容：資源・エネルギー・環境事業、社会基盤事業、産業システム・汎用機械事業、航空・宇宙・防衛事業
URL：https://www.ihi.co.jp/
■寿鉄工株式会社 概要
法人名：寿鉄工株式会社
代表者：代表取締役社長 石野智文
本社住所：〒678-0031 兵庫県相生市旭一丁目19番47号
設立日：1947年12月4日
資本金：7,680万円
事業内容：大型鋼構造物製造（製缶）、プラントメンテナンス（保守／機器据付）
URL：https://www.tsuneishi.co.jp/kotobuki/
■常石鉄工株式会社
常石鉄工は、造船・海運業を中心に事業展開する常石グループにおいて、国内トップクラスの舶用軸の機械加工、船体ブロックや船尾骨材など各種艤装品やパイプ一品管を製作し、常石造船と海外の造船事業現地法人への供給や艤装工事を担っています。造船事業のほか、浮桟橋や橋梁などの陸上構造物も製造。2014年4月に稼働開始した若松スティール工場（福岡県北九州市若松区）では、電気炉など大型設備を活用した鋼塊、鋳鋼品製造事業を展開し、素材から加工まで一貫生産体制を整えています。
本社所在地：広島県福山市沼隈町常石1083番地
代表者：代表取締役社長 下村直哉
企業サイト：www.tsuneishi.co.jp/iron-w/
本件に関するお問合わせ先
常石グループ株式会社
コーポレートコミュニケーション部
メール：pr@tsuneishi.com
TEL：084-987-4915
写真：寿鉄工
