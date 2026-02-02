こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
長野大学が2月7日（土）に信州上田学地域連携パートナー事業の成果報告会を開催 ― 地域や企業とともに課題に取り組む学生6グループが報告
長野大学（長野県上田市）は2月7日（土）、信州上田学地域連携パートナー事業「成果報告会」を開催する。信州上田学事業は、長野大学と上田市が連携して推進しているもの。地域や企業が抱える課題に対して学生が協働先とともに取り組み、地域の活性化を担う人材の育成や、地元定着の促進を目指している。成果報告会では6つのグループが1年間の活動内容を報告し、上田市の土屋陽一市長による講評も行われる予定。
長野大学は上田市と連携して信州上田学事業を推進しており、地域と協働する学び（地域連携パートナー事業）を実践している。同事業は、地域や企業が抱える課題に対して、学生が協働先とともに解決策を模索し、取り組むことで、地域の活性化を担う人材の育成を目指すもの。また、これらの活動を通じた地元定着の促進も目的としている。
同事業では毎年度末に、地域の課題と向き合いながら学んできた1年間の取り組みの成果を報告する発表会を開催しており、今年度は6つのグループが発表を行う。また、学生の発表後には協働先からコメントがあり、上田市の土屋陽一市長が講評を行う予定。
■信州上田学 地域連携パートナー事業「成果報告会」概要
【日時】2月7日（土） 9:30~12:00頃まで（開場9:15）
【会場】公立大学法人長野大学 9号館リブロホール（長野県上田市下之郷658-1）
【プログラム】
※内容は変更になる場合があります
〜開会〜
9:30 開会の挨拶 長野大学 学長 小林淳一
9:36 趣旨説明 地域づくり総合センター センター長 庄村栄治
〜成果報告〜
9:40 地域企業の魅力をSNS動画で発信（UEDAハンドシェイク2025）
10:00 学生消防サークルってなあに？（学生消防サークル 長野大学分団）
10:20 上田市の戦争遺跡が若者に語りかけること（Peace Edu．）
・休憩：11:35~11:45
10:45 長野大学ボランティア情報センターの活動報告と今後の展望（長野大学ボランティア情報センター）
11:05 「道の駅美ケ原高原｣バイカー誘客による道の駅活性化プロジェクト（ビケット）
11:30 道の駅「美ヶ原高原」魅力創出プロジェクト（二代目森とゆかいな仲間たち）
〜閉会〜
11:55 上田市長の講評 上田市長 土屋陽一 氏
12:02 閉会
▼本件に関する問い合わせ先
地域づくり総合センター
TEL：0268-39-0007
メール：renkei@nagano.ac.jp
