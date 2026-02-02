長野大学が2月7日（土）に信州上田学地域連携パートナー事業の成果報告会を開催 ― 地域や企業とともに課題に取り組む学生6グループが報告

長野大学（長野県上田市）は2月7日（土）、信州上田学地域連携パートナー事業「成果報告会」を開催する。信州上田学事業は、長野大学と上田市が連携して推進しているもの。地域や企業が抱える課題に対して学生が協働先とともに取り組み、地域の活性化を担う人材の育成や、地元定着の促進を目指している。成果報告会では6つのグループが1年間の活動内容を報告し、上田市の土屋陽一市長による講評も行われる予定。

　長野大学は上田市と連携して信州上田学事業を推進しており、地域と協働する学び（地域連携パートナー事業）を実践している。同事業は、地域や企業が抱える課題に対して、学生が協働先とともに解決策を模索し、取り組むことで、地域の活性化を担う人材の育成を目指すもの。また、これらの活動を通じた地元定着の促進も目的としている。

　同事業では毎年度末に、地域の課題と向き合いながら学んできた1年間の取り組みの成果を報告する発表会を開催しており、今年度は6つのグループが発表を行う。また、学生の発表後には協働先からコメントがあり、上田市の土屋陽一市長が講評を行う予定。

※メディア関係者におかれましては、ぜひご取材賜りますようお願いいたします。

■信州上田学 地域連携パートナー事業「成果報告会」概要

【日時】2月7日（土） 9:30~12:00頃まで（開場9:15）

【会場】公立大学法人長野大学 9号館リブロホール（長野県上田市下之郷658-1）

【プログラム】

※内容は変更になる場合があります

〜開会〜

　9:30　 開会の挨拶　長野大学 学長　小林淳一

　9:36　 趣旨説明　地域づくり総合センター センター長　庄村栄治

〜成果報告〜

　9:40　 地域企業の魅力をSNS動画で発信（UEDAハンドシェイク2025）

　10:00　学生消防サークルってなあに？（学生消防サークル 長野大学分団）

　10:20　上田市の戦争遺跡が若者に語りかけること（Peace Edu．）

・休憩：11:35~11:45

　10:45　長野大学ボランティア情報センターの活動報告と今後の展望（長野大学ボランティア情報センター）

　11:05　「道の駅美ケ原高原｣バイカー誘客による道の駅活性化プロジェクト（ビケット）

　11:30　道の駅「美ヶ原高原」魅力創出プロジェクト（二代目森とゆかいな仲間たち）

〜閉会〜

　11:55　上田市長の講評　上田市長　土屋陽一 氏

　12:02　閉会

※取材にあたっては、下記の問い合わせ先までご連絡いただくよう、お願い申し上げます。

▼本件に関する問い合わせ先

地域づくり総合センター

TEL：0268-39-0007

メール：renkei@nagano.ac.jp

