白百合女子大学で3月21日（土）に日本SEL学会第2回大会を開催 ― 「心と知をつなぐSEL」全世代にひらかれた“ウェルビーイング”の実現に向けて
白百合女子大学（東京都調布市／学長：猪狩友一）は、人の生涯にわたる「心」の成長と発達を科学的な観点から学び、研究を深める場として、人間総合学部に「発達心理学科」を擁しています。このたび、その教育・研究とも密接にかかわるテーマを掲げる日本SEL学会が本学キャンパスで開催されます。
SEL（社会性と情動の学習）は、「感情に向き合う力」と「社会性に関わる力」を育む学びを意味しています。 本大会では、SELの可能性について、多角的な視点から探り、実践と研究の融合をめざします。
基調講演では、Steve Gonzalez氏（教育学博士・カリフォルニア州特別支援教育・学校基盤メンタルヘルス ディレクター）より、オレゴン大学やスタンフォード大学など、世界的に著名な研究機関との強固なパートナーシップを築き、学校現場で効果的な戦略を導入する取り組みを発展させてこられた実績や豊富な経験をもとに、日本におけるSELの効果的な実践方法、教育現場や地域との連携の在り方、そして全世代に向けたウェルビーイングを実現するための工夫についてお話しいただきます。
学会員以外の、一般の方や学生も参加可能です。ぜひご参加ください。
【日本SEL学会第2回大会 開催概要】
日 時：2026年3月21日（土）10:00〜17:30
会 場：白百合女子大学（東京都調布市緑ヶ丘1-25）
主 催：日本SEL学会
共 催：白百合女子大学生涯発達研究教育センター
後 援：東京都調布市教育委員会
参加費・申込：日本SEL学会サイトで確認の上、お申し込みください
https://j-sel.org/eve/2nd_conference/ （3月14日(土)まで：当日参加も可能）
概 要:
■シンポジウム
テーマ：全世代にひらかれたウェルビーイングの実現に寄与するSELとは ― 心・体・知からみたSEL・AIを活用したSELの展開まで
■基調講演 （録画+リアルタイム質疑応答）
テーマ：全世代にひらかれた“ウェルビーイング”を実現するSELとは
講 師：Steve Gonzalez（教育学博士・カリフォルニア州特別支援教育・学校基盤メンタルヘルス ディレクター）
■ポスター発表
■口頭発表
■ワークショップ
■懇親会
その他
■展示ブース タカラトミーとのコラボレーション企画 ベイブレードを介したSELの探求コーナー/SELプログラム関連展示/ SEL関連書籍 等 最新のSEL情報に触れることができる機会となっています
大会プログラム詳細：日本SEL学会 https://j-sel.org/eve/2nd_conference/program/
▼本件に関する問い合わせ先
白百合女子大学 大学経営推進室
住所：東京都調布市緑ヶ丘1-25
TEL：03-3326-1062
FAX：03-3326-1076
メール：kikaku1@shirayuri.ac.jp
