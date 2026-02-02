「富山　春の合同企業説明会」を開催します

　県内での就職や転職を考えている方を対象に、合同企業説明会を開催します。

採用意欲の高い富山広域連携中枢都市圏（富山市、滑川市、舟橋村、上市町、立山町）内企業約１３０社（予定）が集まります。

　就職活動の印象アップに役立つ「身だしなみ講座ブース」の設置や、ギフトカードなどがあたる「抽選会」を実施しますので、是非ご参加ください。

　なお、県外在住の学生に限り、交通費を助成します。

 

日　　　程　　２０２６年３月５日（木）

 

場　　　所　　とやま自遊館１Ｆ　自遊館ホール（富山市湊入船町９番１号）

 

時　　　間　　午前の部　：　　９：５０～１１：５５

　　　　　　    午後の部　：　１３：４５～１５：５０

 

対　　　象　　２０２７年３月に卒業予定の学生・転職活動中の方

　　　　　　　※２０２８年以降に卒業見込みの学生の企業研究も大歓迎です

 

参　加　費　　無料

 

参 加 企 業　　１３０社（予定）

※富山広域連携中枢都市圏（富山市・滑川市・舟橋村・上市町・立山町）の企業

※参加企業は、特設ページ内「参加企業一覧」をご覧ください。

 

申　 　  込　　特設ページ内「参加者エントリーご案内」からお申込みください。

　　　　　  　 ※事前エントリーいただくと受付がスムーズになります。

 

特設ページ　　https://pbs-prime.co.jp/shukatu_toyama/

                    

                        

               