「富山　春の合同企業説明会」を開催します





県内での就職や転職を考えている方を対象に、合同企業説明会を開催します。

採用意欲の高い富山広域連携中枢都市圏（富山市、滑川市、舟橋村、上市町、立山町）内企業約１３０社（予定）が集まります。

就職活動の印象アップに役立つ「身だしなみ講座ブース」の設置や、ギフトカードなどがあたる「抽選会」を実施しますので、是非ご参加ください。

なお、県外在住の学生に限り、交通費を助成します。

日 程 ２０２６年３月５日（木）

場 所 とやま自遊館１Ｆ 自遊館ホール（富山市湊入船町９番１号）

時 間 午前の部 ： ９：５０～１１：５５

午後の部 ： １３：４５～１５：５０

対 象 ２０２７年３月に卒業予定の学生・転職活動中の方

※２０２８年以降に卒業見込みの学生の企業研究も大歓迎です

参 加 費 無料

参 加 企 業 １３０社（予定）

※富山広域連携中枢都市圏（富山市・滑川市・舟橋村・上市町・立山町）の企業

※参加企業は、特設ページ内「参加企業一覧」をご覧ください。

申 込 特設ページ内「参加者エントリーご案内」からお申込みください。

※事前エントリーいただくと受付がスムーズになります。

特設ページ https://pbs-prime.co.jp/shukatu_toyama/