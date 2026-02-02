［金沢商工会議所］（２月イベント）「いしかわ伝統工芸フェア２０２６」が開催決定

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

（２月イベント）「いしかわ伝統工芸フェア２０２６」が開催決定 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■









今般、下記により標記フェアを開催いたしますので、取材方並びに周知方につきまして、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。なお、詳細につきましては、公式ホームページをご確認ください。（https://www.ishikawa-kougei-fair.jp/）

詳細は下記の通りです。

□会 期 令和８年２月６日（金）～８日（日）の3日間

※会期中、アンケートにご回答いただいた方にプレゼントもご用意しています。

□会 場

東京国際フォーラム地下１階ロビーギャラリー

（東京都千代田区丸の内３丁目５番１号）

□概 要

当フェアは、輪島塗、九谷焼、山中漆器など１０の国指定伝統的工芸品を含む県内の伝統的工芸品約15,000点が一堂に会する合同の見本市で今回が３１回目の開催になります。

伝統的工芸品の販売の他、工芸体験教室や加賀着物フロアショーなどを開催します。

□主な内容

・県内産地の伝統的工芸品の展示販売

・パティシエ・辻口博啓氏のスイーツと伝統工芸品を組み合わせて展示・販売

・登録無形文化財へ登録された「加賀料理」のテーブルコーディネートを特別展示

・令和６年能登半島地震の被災産地の工芸品の展示・販売

・その他、工芸体験ワークショップ、加賀友禅等の着物ショー、バイヤー向け商談会 など

□お問い合わせ 石川県伝統産業合同見本市実行委員会事務局 （金沢市尾山町9-13金沢商工会議所内） TEL 076-263-1161 FAX 076-263-1158

□期間中お問い合わせ先 TEL 076-256-1337