株式会社DPパートナーズ(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：彦坂 康太郎、以下 当社)が運営するWordPressを中心としたサーバー移転＆保守管理サービス『サイト引越し屋さん( https://site-hikkoshi.com/ )』に寄せられた「お客様の声(レビュー)」が、2026年1月時点で累計300件に到達したことをお知らせいたします。





累計300件突破！サイト引越し屋さん





■『サイト引越し屋さん』とは

サイト引越し屋さんは、WordPressのサーバー移転＆保守管理をはじめ、各種システムの乗り換え、データ移行、サイトメンテナンス、セキュリティ対応、サーバー保守など、サイト引越しに伴うあらゆる問題やお困りごとを解決するサービスです。









■サービス内容

●WordPressサイトの移転対応：サーバー乗り換え・ドメイン変更・リニューアル公開・サイトM&A時の譲渡まで、専門技術者が安全に移転作業を実施。

●他CMS・ブログからのWordPress移行：Ameba・Livedoor・FC2・Wix・Jimdo・MovableType・HTMLサイトなど各種サービスからの移行とSEO強化に対応。

●運用・改善に関する技術サポート：WordPressの更新、速度改善、エラー修正、テーマ調整、SSL化など、日々の運用課題を幅広くサポート。









■累計実績とレビュー数の推移について

2017年1月のサービス開始以来、WordPressのサーバー移転・保守管理に特化した専門サービスとして、多くのお客様にご利用いただいてきました。

現在では、様々な用途でご活用いただいており、クライアントも個人事業主や中小企業、上場企業、行政機関など、幅広いお客様に累計3,000件以上ご利用いただいております。





対応実績の増加とともにサービス品質への評価も蓄積され、

2026年1月時点で「お客様の声」掲載数が300件に到達いたしました。

https://site-hikkoshi.com/voice/





＜対応実績とお客様の声・公開事例数の推移＞

2023年06月 累計対応案件数 2,500件突破

2024年12月 累計対応案件数 3,000件突破

2026年01月 お客様の声・公開事例数 300件突破









■お客様の声が示す専門サービスとしての価値

寄せられた声には、次のような評価が多く見られます。

●「移転の不安を丁寧に解消してくれた」

●「トラブル時の復旧が素早く、安心できた」

●「技術的に難しい案件も確実に対応してくれた」

●「サーバーやドメイン管理の相談に総合的に乗ってくれる」





また、直近1年間では、WordPressのハッキング・改ざんに関する緊急相談や復旧依頼が顕著に増加しており、保守・セキュリティ対策の重要性が高まっていることが、お客様の声からも明確に見て取れます。





Webサイト引越し専門サービスとして、今後もお客様の課題解決を第一に考え、サービス向上と技術研究に努めてまいります。









■サービス利用方法

『サイト引越し屋さん』は、初めての方でも無料でお問い合わせいただけます。

移転・保守・復旧などのご相談は、下記フォームより受け付けております。

どなたでもお気軽にご利用ください。

【お問い合わせフォーム】

https://site-hikkoshi.com/form/









■会社概要

会社名 ： 株式会社DPパートナーズ

所在地 ： 東京都渋谷区

代表者 ： 代表取締役 彦坂 康太郎

事業内容： Webサイトのサーバー移転、保守管理、技術サポート

URL ： https://site-hikkoshi.com/company/