株式会社あさ出版（代表取締役：田賀井弘毅、所在地：東京都豊島区）は、光藤京子 著 『難しい英単語を知らなくても喋れる！ 英語を話せる人が頭のなかでしていること』https://www.asa21.com/book/b664343.htmlを2026年2月10日（火）に刊行いたします。

日本語と英語のギャップを埋める6つの思考STEP

「英語を話す人の頭の中」を文法の説明や表現を増やすのではなく、「英語を話すとき、人は何を考えているのか」という思考の動きを注目した1冊です。具体的には、ネイティブが当たり前のように使っている英語の「思考の型」を扱い、例えば日常の英会話を紐解くと、無生物主語構文、結論先行型の言い回し、To be＋形容詞といった「英会話のパターン」があることがわかります。本書では、それらを体系的にまとめてわかりやすく解説しました。さらに、言いたいことがうまく言えないとき、英語のプロが用いる「言い換えのストラテジー」を使って、シンプルな英語に言い換える方法と技術を詳細に紹介します。「難しい英語」を目指すのではなく、「使える英語」への第一歩を踏み出したい方に最適の1冊です。

※以下本書より抜粋要約

「英語を話せる人」に共通する特徴とは？

英語を話せる人たちには、ある共通する特徴があります。それが、「言い換え」という力です。「外国語を、母語を介さずにその外国語そのものを通して学ぶ」という考え方は、海外では以前から外国語教育の中で広く用いられてきました。これは一般に「イマージョン教育」と呼ばれています。しかし、結論を言えば、私たちの脳は、日本語と英語を完全に切り離して使っているわけではありません。 二つの言語を使う人は、実際には「どちらか一方を使いながら、もう一方を抑制する」という形で言語を運用しています。

英語を話せる人が使っている「言い換えのストラテジー」

「言い換えのストラテジー」とは、英語を話せる人の頭の中を６つのSTEPで再現した「考え方の型」のようなものです。このフォーマットを使って日常的に話す訓練をすれば、英語力が上がり、最短で英語がスラスラと口から出てくるようになるはずです。STEP 1 【文脈の確認】文脈とは、①会話が行われている状況②話し手と聞き手の関係③話者の発話の意図や気持ちを指します。STEP 2 【キーワードの言い換え】テーマ文に含まれる英語にしづらい「キーワード」の意味を調べ、文脈をよく考えながら、日本語へ言い換える。STEP ３【テーマ文の言い換え】会話の始め方で困ったらTobe+ 形容詞を使う！STEP ４【英文作成①～とりあえず頭に浮かんだ英語で文を作成！～】STEP ３で言い換えた日本語をもとに、頭にさっと浮かんだ英語で文を作成する。STEP ５【英文作成②～より伝わる英語表現に言い換える！～】改善のポイントを参考に、STEP 4 で作成したファーストセンテンスを「より伝わる英語表現」に言い換える。STEP ６【推敲～さらに一味加えて総仕上げ！～】完成文に一味加える工夫をします。英語ネイティブがよく使う表現などに置き換える。

英語を喋る人が当たり前に使っているテクニック

【会話の始め方で困ったらTo be+ 形容詞を使う！】日本語では、自分の主張を述べる前に、少しだけもったいぶる言い方をすることがありますが、これは英語でも同じです。「これから述べることはこのような気持ちで言いますよ」という一種の前置きですが、焦らずゆっくり言うと、自分が言いたいことをまとめる時間にもつながります。特にTo be+形容詞の副詞節は、その典型でネイティブも使う表現です。副詞句は、単に格好をつけるだけではなく、できるだけゆっくり言うことで一呼吸置き、続く内容へとつなげるための時間稼ぎにも役立ちます。

書籍情報

タイトル：難しい英単語を知らなくても喋れる！ 英語を話せる人が頭のなかでしていること著者 ： 光藤京子ページ数 : 268ページ価格 ：1,870円(10%税込）発行日 ： 2026年1月26日ISBN ：9784-86667-771ｰ2書籍紹介ページ：https://www.asa21.com/book/b664343.htmlamazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4866677716/asapublcoltd-22/楽天：https://books.rakuten.co.jp/rb/18413503/

目次

第１章 英語を話せる人の頭のなかはどうなっているのか？第２章 英語を喋る人が当たり前に使っているテクニック第３章 難しい漢字はやさしい日本語にして簡単な英語で話す―漢字熟語編―第４章 音や動き、状態を表す感覚的な言葉を楽しみながら英語にする―オノマトペ編―第5章 日本語の思考がつまったお決まりの表現を英語にする方法―慣用表現編―

著者プロフィール

光藤京子（みつふじ・きょうこ）

通訳・翻訳分野の専門家。英語教育にも長年携わり、現在は主にそれらで培った知識や経験を生かした書籍、ブログ、エッセイなどを執筆。元東京外国語大学特任講師。映像字幕への関心が高く、最近では中高生対象の「映像字幕コンペティション」の運営と審査、映画『いまダンスをするのは誰だ？』（古新舜監督）の海外向け字幕制作に携わる。主な著書にロングセラーとなっている『何でも英語で言ってみる！ シンプル英語フレーズ2000』（高橋書店）、『英日日英 プロが教える基礎からの翻訳スキル』（共著、三修社）、近著に『決定版 英語スピーキング100本ノック』（コスモピア）がある。

