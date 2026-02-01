「サントリー生ビール」新TV-CM 新メッセンジャーに河合優実さん就任！ 青い海と空の下で「上を向いて歩こう」を生歌唱 「はじまりの青」篇 2月6日（金）から全国で順次オンエア開始

サントリー(株)は、「沁（し）みわたるのどごし」の生ビールとして「サントリー生ビール」の中味・パッケージを2025年12月下旬以降順次リニューアルしました。それに伴い、「サントリー生ビール」の新メッセンジャーに、俳優の河合優実さんを起用し、新TV-CM「はじまりの青」篇（30秒）を、2026年2月6日（金）から全国で順次オンエアします。

■新TV-CMについて

「サントリー生ビール」は、日常に寄り添う定番ビールを目指し、“飲みごたえと飲みやすさ”を両立した商品です。これからの時代のお客様のニーズを踏まえ、「サントリー生ビール」の魅力をさらに伝えるべく、2025年12月下旬より、心と身体に爽快感が沁みわたるような味わいを目指し「沁みわたるのどごし」の生ビールとして中味・パッケージを刷新しました。

そして今回のリニューアルに伴い、新メッセンジャーに河合優実さんを起用し、新コミュニケーションを開始します。2019年のデビュー以来、河合さんは数々の作品に出演し、勢いのある俳優として注目を集めています。河合さんの多くの人を引きつける演技力と鮮やかな透明感、凛（りん）とした強さを宿すたたずまいが、「沁みわたるのどごし」の生ビールの魅力を伝える存在として最もふさわしいと考え、新メッセンジャーの起用に至りました。

新TV-CM「はじまりの青」篇は、ある晴れた日、河合さんが一人で海辺を散歩しながら、坂本九さんの名曲「上を向いて歩こう」を口ずさむというストーリーです。波音や鳥のさえずりが聞こえる心地よい雰囲気の中、楽しそうにメロディーを口ずさむシーンを通じて、河合さんが新メッセンジャーに就任したこと、そしてリニューアルによってさらに魅力が高まった「サントリー生ビール」の新たな始まりを伝えていきます。

■新TV-CM「はじまりの青」篇（30秒）ストーリー

青空の下、河合さんが海沿いの道を「上を向いて歩こう」を口ずさみながら散歩しています。すがすがしいさざ波の音をバックに、「涙がこぼれないように～♪」と堤防に腰掛けると、ふいに聞こえてきた鳥たちのさえずりに気づいて、ゆっくりと空を見上げる河合さん。気持ちのいい時間に、ささやかな幸せを感じた河合さんは鼻歌から口笛に切り替えて、「一人ぽっちの夜～♪」のメロディーを吹きます。そしてその後、晴れやかな表情でほほ笑む河合さんの姿が映し出されます。その手元に置かれた「サントリー生ビール」の缶のカットに、「新しい『サントリー生ビール』、はじまる。」というナレーションが重なります。

■撮影エピソード

海辺のロケーションに響き渡る河合さんのすてきな歌声

撮影に当たって、河合さんは監督から「新しい何かが始まるワクワク感とポジティブな表情を中心に狙っていきます」という説明を受けました。今回は「上を向いて歩こう」を口ずさむ姿をさまざまなアングルから長回しで収録するため、どのカットでも自然体かつリラックスしたお芝居が求められましたが、「0.5秒巻いてください」「次は少しゆっくりめで」といった監督の細かい指示に対しても、河合さんは持ち前の豊かな表現力で臨機応変に対応。「サントリー生ビール」の新メッセンジャーとして初めての撮影にもかかわらず、終始心地よい緊張感を保ちつつ、楽しみながら演じる姿が印象的でした。

■新TV-CM概要

タイトル ： サントリー生ビール「はじまりの青」篇（30秒）

出演 ： 河合優実

放映開始日 ： 2026年2月6日（金）より順次放映

放映地域 ： 全国

CM本編URL ： https://www.youtube.com/watch?v=2SkBbZZKaog

■【ご参考】「サントリー生ビール」のリニューアルについて（中味・パッケージ）









中味は、原料配合や仕込条件を見直すことで、香ばしさと心地よい麦のうまみをさらに引き出し、“グッとくる飲みごたえ”が進化。心と身体に爽快感が沁みわたるような味わいを目指しました。

パッケージは、「生」のロゴをそのままに、新たなベースカラーとして爽やかな青色を配したほか、中味の特長や商品を通じてお届けしたい価値を「沁みわたるのどごし」の文言で表現しました。

▼商品概要

＊希望小売価格は設定していません

▼「サントリー生ビール」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/beer/suntorynama/

■河合優実さんインタビュー

――「サントリー生ビール」の新メッセンジャーに就任したお気持ちをお聞かせください。

ビールが大好きなので、素直にうれしかったです。また、リニューアルして、ますます勢いをつけていきたい商品ということで、その看板を背負うことに心地よい緊張感を感じています。

――新しい「サントリー生ビール」の缶デザインをご覧になった印象は？

かわいいなと思いました。今回の新TV－CMは海辺で撮っていたのですが、モニターをふっと見た時、缶の青がとても鮮やかに映っていたのが印象的で、何だか手に取りたくなるようなキャッチーな色だなと感じています。

――リニューアルした「サントリー生ビール」を飲んだ感想をお聞かせください。

リニューアル前の「サントリー生ビール」も飲ませていただきましたが、どちらもすごく爽やかだなという印象で、爽快で沁みわたるような味わいを感じました。リニューアルした「サントリー生ビール」はその点は残しつつも、結構飲みごたが増したというか、「あ、ビールを飲んでいるな」という実感が増しているような気がしました。

――どういう時に飲みたいですか？

やっぱりご褒美ですかね。一日頑張った時に、スカーッと飲みたいです。

――坂本九さんの名曲で、多くの方にカバーされている「上を向いて歩こう」を口ずさむシーンが印象的でしたが、実際に歌ってみていかがでしたか？

ちょっとドキドキしました。緊張しましたが、独り言みたいな歌だなと思って、撮影中は楽しく歌っていましたね。名曲というプレッシャーはありましたが、ロケ地の風とか日差しに合うような気持ちのいい曲だったので、歌わせていただいてうれしかったです。

――今回の新TV-CMのように、思わず歌を口ずさんでしまうほど気分が上がった、最近うれしかった出来事を教えてください。

お仕事でパリに行かせていただいた時です。人生初めてのパリだったので、もう歩いているだけで口笛を吹きたくなる、歌を口ずさみたくなるような美しい街でした。観光名所になっていない普通のデパートとか、アパートみたいなところも、全部昔ながらの建物で街並みが守られていて、どの路地に入っても写真を撮りたくなるような感じでしたね。